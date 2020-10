L’anno prossimo potremo goderci in streaming il taglio originale del film Justice League di Zack Snyder che debutterà su HBO Max come una miniserie in quattro parti. Nel frattempo su YouTube è stato pubblicato dall’utente John Stratman il trailer in formato 16-Bit dello “Snyder Cut” rilasciato durante l’evento DC Fandome.

Justice League è arrivato dopo il controverso Batman v Superman preso di mira dalla critica e dalla stessa parte di fan che avevano già contribuito ad affossare il Suicide Squad di David Ayer. Warner Bros. preoccupata della reazione negativa ad una visione secondo alcuni troppo “dark” dell’Universo Esteso DC ha messo mano al lavoro di Snyder reclutando Joss Whedon, che ha trasformato Justice League in una sorta di scopiazzatura del suo The Avengers, includendo un umorismo spesso forzato e montando una versione più idonea al tono dell’Universo Cinematografico Marvel che in troppi, a torto secondo noi, invocavano a gran voce. Il film è uscito e critica e fan non lo hanno apprezzato nonostante l’ingerenza dello studio intento a rincorrere le critiche spesso poco obiettive che hanno inondato i social media, e ora guarda un po’ tutti voglio vedere la “vituperata” versione dark di Snyder del film.

La trama ufficiale:

Alimentato dalla sua rinnovata fiducia nell’umanità e ispirato dal gesto d’altruismo di Superman, Bruce Wayne chiede aiuto alla sua ritrovata alleata Diana Prince, per affrontare un nemico ancora più temibile. Insieme, Batman e Wonder Woman si mettono subito al lavoro per trovare e assemblare una squadra di metaumani pronti a fronteggiare questa nuova minaccia. Ma nonostante la formazione di questa alleanza di eroi senza precedenti – Batman, Wonder Woman, Aquaman, Cyborg e Flash – potrebbe essere già troppo tardi per salvare il pianeta da un attacco di proporzioni catastrofiche.

Ritroveremo quindi Ben Affleck nei panni di Batman, Henry Cavill nei panni di Superman, Gal Gadot nei panni di Wonder Woman, Ezra Miller nei panni di Flash, Jason Momoa nei panni di Aquaman e Ray Fisher nei panni di Cyborg. Ciaran Hinds doppia Steppenwolf che non sarà l’unico antagonista poiché il montaggio alternativo di Snyder riporterà su schermo tutte le scene tagliate di Darkseid doppiato da Leonard Cohen.