Karen: trailer, cast e trama del thriller Taryn Manning

Disponibile un trailer di Karen, un thriller che parla di una donna razzista che rende la vita un inferno ad una famiglia nera che si è trasferita accanto a lei. La vicina razzista è interpretata da Taryn Manning, attrice nota per il ruolo della detenuta Tiffany “Pennsatucky” Doggett nella serie tv Orange is the New Black.

La trama ufficiale: Karen Drexler (Taryn Manning), una donna bianca razzista che fa della sua missione personale far traslocare la nuova famiglia nera che si è appena trasferita nella casa accanto a lei. L’attivista comunitario Malik (Cory Hardrict) e sua moglie Imani (Jasmine Burke) sono la coppia che si è appena trasferita nel sobborgo di Atlanta, ma non si tireranno indietro senza combattere.

Il cast è completato da Gregory Alan Williams (L’angelo del male – Brightburn), Dawn Halfkenny (Saints & Sinners), Duane Finley (Fruits of Heart), Brandon Sklenar (The Vampire Diaries), Mary Christina Brown (L’uomo con i pugni di ferro), Betsy Landin (L’incredibile storia di Winter il delfino 2), Reece Odum (Mr. Right), Roger Dorman (Wander), Veronika Bozeman (Empire), Jaxon McHan (Stranger Things), Hunter Bodine (Inconceivable) e Lorenzo Cromwell (Fruits of the Heart).

Il film ispirato da un “Dead Meme” del 2019 è il terzo film ispirato da un meme dopo il thriller-horror Smiley (2012) e il film tv Grumpy Cat’s worst Christmas ever (2014).

“Karen” è scritto e diretto dal regista Coke Daniels i cui crediti includono il documentario Gangsta Rap: The Glockumentary, il dramma Fruits of the Heart, la commedia Hillbilly Highway e la commedia romantica His, Hers & the Truth. Il team che ha supportato Daniels dietro le quinte include il direttore della fotografia Anthony J. Rickert-Epstein (Misfire – Bersaglio mancato), la costumista Lisa Smedley (Judas and the Black Messiah) e il montatore Ian Harris Boyd (Fruits of the Heart).

Fonte: YouTube