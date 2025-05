Kasia Smutniak: età, compagno e figli, carriera e film

Ha debuttato sul grande schermo nel 2000 con Al momento giusto, film di Giorgio Panariello e Gaia Gorrini: il primo di una lunga serie che oggi rende Kasia Smutniak, una delle attrici più apprezzate del cinema italiano. Seguono tra i tanti altri, Haker, Ora e per sempre, Caos Calmo, Tutta colpa di Giuda, Benvenuto Presidente, Made in Italy e il recentissimo Diamanti di Ferzan Özpetek.

Ma c’è un film che ha segnato profondamente la sua vita, Radio West del 2003, perchè sul set conosce Pietro Taricone, con cui ha una figlia, Sophie nata nel 2004. Dopo la tragica scomparsa dell’iconico e indimenticato volto del primo Grande Fratello, sopraggiunta nel 2010 a causa di un incidente con il paracadute, Kasia fonda una Onlus in suo nome.“Era una persona speciale, unica, era molto sensibile. Io sono stata la più fortunata perché l’ho avuto per otto anni tutto per me” Ha dichiarato l’attrice in un’intervista.

Kasia Smutniak di origini polacche è nata il 13 agosto 1979 e inizia la sua carriera come Top Model. Figlia di un comandante dell’aeronautica, eredita la passione per il volo e a 16 anni ottiene il brevetto da pilota. Inizia giovanissima la carriera nel mondo della moda, lavorando per importanti stilisti in vari Paesi, e si trasferisce in Italia nel 1998, raggiungendo la notorietà come testimonial TIM nel 2002-2003.

Gli esordi difficili a causa della famiglia

La straordinaria carriera di Kasia Smutniak non è iniziata con serenità a causa dei suoi cari. Provenendo da una famiglia militare, i suoi genitori non approvarono subito la sua decisione di intraprendere la strada del mondo dello spettacolo e si vergognarono di lei per circa dieci anni. “Per un’altra decina hanno pensato che avessi ancora tempo per fare qualcosa di serio. Ora invece sono contenti, si sono arresi all’idea che faccio questo nella vita – ha raccontato Kasia, che oggi è una delle attrici più influenti.

I suoi genitori si sono ampiamente ricreduti, soprattutto quando hanno capito il suo talento e constatato la sua affermazione professionale, dimostrata attraverso riconoscimenti importanti come i Nastri d’Argento e il Globo d’Oro che si è aggiudicata come miglior attrice rivelazione. Nonostante il successo, l’attrice ha confessato di sentirsi sempre insicura prima di ogni provino, spiegando che nel suo lavoro ogni occasione rappresenta una sfida e che l’ansia è cresciuta nel tempo con l’aumentare delle aspettative. Ha iniziato a lavorare molto giovane, e anche se allora era tutto più semplice, sentiva comunque molta pressione: “Quando avevo meno da perdere, compreso la faccia, era tutto più semplice, e già stavo in ansia. Adesso le aspettative si sono alzate e l’ansia è ancora di più. Io ho iniziato a lavorare prestissimo”.

La carriera di Kasia Smutniak brilla anche in ambito televisivo perchè ha preso parte a numerose serie televisive di successo come per esempio Rino Gaetano – Ma il cielo è sempre più blu, Il commissario De Luca, Volare – La grande storia di Domenico Modugno. Al cinema la ritroviamo inoltre in Nelle tue mani, From Paris with Love, Allacciate le cinture (per cui vince il Nastro d’argento), Perfetti sconosciuti e Moglie e marito. Kasia ha anche interpretato Livia Drusilla nella serie internazionale Domina e parla fluentemente italiano, polacco, inglese e russo.

La storia d’amore con Pietro Taricone e la sua vita privata oggi

Il nome di Kasia Smutniak si sa, è fortemente legato a quello di Pietro Taricone. Durante la loro relazione hanno fatto sognare i fan e insieme hanno vissuto esperienze importanti come un viaggio in Nepal che li spinse poi ad impegnarsi per cause umanitarie. I due hanno attraversato nel 2008 anche un momento di crisi, ma ampiamente superato tanto che si ritrovarono più di prima, anche grazie ad una passione comune: il paracadutismo.

Purtroppo, proprio questa passione fu fatale a Taricone. Il 28 giugno 2010, durante un lancio con il paracadute, Pietro commise un errore nella manovra d’atterraggio e si schiantò al suolo. Morì il giorno seguente, dopo un’operazione durata oltre nove ore. Kasia, che lo aveva accompagnato quel giorno, assistette impotente all’incidente. Oggi è sposata con il produttore Domenico Procacci, da cui ha avuto un secondo figlio, Leone.