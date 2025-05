Katherine Kelly Lang, l’attrice di Brooke ha una figlia bellissima: chi è e cosa fa

E’ una ragazza davvero bellissima, del resto con una madre così non sarebbe potuto essere altrimenti, la foto che ha fatto il boom di like.

Il pubblico conosce la madre da ormai 38 anni, ma non tutti sanno che Katherine Kelly Lang, l’attrice che interpreta Brooke in Beautiful, nella realtà ha una figlia bellissima. Abituati a vederla nei panni della protagonista della soap opera, può risultare davvero difficile immaginarla nelle vesti di mamma, ma in realtà è anche già nonna.

Come molti personaggi famosi, nonostante Katherine passi gran parte della sua vita sotto i riflettori, in realtà è molto riservata per ciò che attiene la sua vita privata e i suoi tre figli, due maschi e una femmina. Quest’ultima è presente in alcune immagini che la madre ha condiviso sui social e proprio per questo i suoi fan hanno potuto conoscerla.

Chi è la figlia di Katherine Kelly Lang, l’amata Brooke di Beautiful

Katherine Kelly Lang ha una famiglia molto unita, ha tre figli nati da diversi matrimoni. I due maschi Jeremy e Julian Snider sono li ha avut con Skott Snider, mentre la ragazza, Zoe Katrina è nata dal matrimonio con Alex D’Andrea. La giovane qualche anno fa è diventata mamma e l’attrice che interpreta Brooke condivide spesso foto con la sua prima nipotina, cui è legatissima.

Mentre i due figli maschi sono più riservati e di loro si sa poco, Zoe è più attiva sui social e compare spesso al fianco della madre famosa. La ragazza si è diplomata in una scuola di arte e, stando ai racconti della madre, pare che sia più simile a lei anche caratterialmente. “E’ quella che mi somiglia di più“, ha ripetuto in diverse interviste Katherine parlando della figlia. La giovane adora cantare e suona il pianoforte, anche lei in un certo qual modo è amante dello spettacolo.

Qualche anno fa ha anche debuttato con la sua prima canzone, il singolo I can’t make you love me, ottenendo un discreto successo. Zoe e la madre sono davvero molto unite e da quando è nata la figlia, l’attrice che interpreta Brooke sta con lei tutte le volte che può. La sua è una vita molto impegnata, le riprese di Beautiful le portano via molto tempo, ma ciò nonostante riesce a dedicarsi alla sua amata famiglia.

Chi è il compagno di Katherine Kelly Lang

Al momento non si sa se Katherine abbia un compagno, un anno fa raccontava a Verissimo di essersi separata con Dominque Zoida, il suo ultimo compagno. A Silvia Toffanin aveva spiegato che sebbene si fossero separati, la loro restava una storia d’amore, poiché provano entrambi forti sentimenti l’uno per l’altro. Ma il loro rapporto oggi – come aveva raccontato l’attrice – si sarebbe evoluto in qualcos’altro. Da quel momento è passato molto tempo, per cui non si conosce l’attuale situazione sentimentale della Lang, quel che è certo è che trascorre molto tempo con i figli e con l’amata nipotina.