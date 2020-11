Kevin Bacon ha firmato per unirsi al cast di One Way, un thriller d’azione in cui reciterà al fianco di Travis Fimmel (Warcraft, Vikings) e Colson Baker aka Machine Gun Kelly.

Il sito Variety riporta che Kevin Bacon interpreterà il padre estraniato del personaggio di Baker, “che scappa con una borsa piena di soldi dopo che una rapina del suo ex boss è andata storta. Con una ferita potenzialmente fatale, scivola su un autobus diretto nell’inesorabile deserto della California. Dopo una richiesta di aiuto, il personaggio di Bacon lo tradisce riferendo al boss la sua posizione.”

Il commento del regista Andrew Baird (Zone 414) che dirigerà il film da una sceneggiatura scritta da Ben Conway.

Sono davvero entusiasta di lavorare con Kevin. Era già una star importante quando ha davvero catturato la mia attenzione nei panni di Willie O’Keefe in “JFK” di Oliver Stone. Per me ha mostrato un lato nuovo, crudo e molto potente. Il suo ruolo in “The Woodsman” avrebbe dovuto fargli vincere un Oscar e adoro il suo lavoro nella sua nuova serie tv “City on a Hill”.

Le riprese principali di “One Way” inizieranno a febbraio e si terranno a Los Angeles e a Tulsa in Oklahoma.

Elisha Cuthbert meglio nota come Kim Bauer, figlia di Jack Bauer, nella serie televisiva 24 reciterà in un film horror ambientato in Irlanda intitolato The Cellar. Il sito Deadline riporta che Cuthbert reciterà al fianco dell’attore e modello irlandese Eoin Macken (Resident Evil: The Final Chapter).

“The Cellar” racconta la storia di Keira Woods (Cuthbert), “la cui figlia scompare misteriosamente nella cantina della loro nuova casa di campagna. Keira scopre presto che esiste un’entità antica e potente che controlla la loro casa che dovrà affrontare o rischiare di perdere le anime della sua famiglia per sempre.

Il commento del regista Brendan Muldowney (Pilgrimage) che ha curato anche la sceneggiatura:

Sono molto entusiasta di lavorare con un cast e una troupe così talentuosi per portare il mondo di The Cellar negli incubi delle persone.

Il commento del produttore esecutivo Patrick Ewald di Epic Pictures:

Alcuni incubi sono pensati per essere condivisi con il mondo. The Cellar è forse la più oscura. L’incredibile combinazione del regista Brendan Muldowney, i produttori Conor Barry e Richard Bolger, insieme a Elisha Cuthbert ed Eoin Macken rendono questa storia horror unica e avvincente qualcosa di speciale per catturare l’attenzione degli acquirenti di AFM e del pubblico di tutto il mondo.

Le riprese principali del film prenderanno il via a novembre a Roscommon, in Irlanda.