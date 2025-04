Kristen Stewart e Dylan Meyer si sono sposate: nozze intime a Los Angeles con amici e look non convenzionali

Kristen Stewart e Dylan Meyer si sono sposate a Los Angeles in una cerimonia intima e informale. Tra look anticonvenzionali, ospiti selezionati e la complicità di una relazione solida, l’attrice e la sceneggiatrice hanno detto sì dopo sei anni insieme.

Kristen Stewart ha detto sì. L’attrice 34enne ha sposato la sceneggiatrice Dylan Meyer cui era legata da sei anni la domenica di Pasqua, a Los Angeles, nel ristorante messicano Casita del Campo.

Una cerimonia intima che ha coinvolto non più di 60 invitati tra amici stretti familiari. L’evento è stato volutamente riservato e discreto, fedele allo stile della coppia: non senza quel tocco glamour e anticonformista tipico di entrave le due protagoniste.

Secondo quanto riportato da People, E! News e TMZ, tra gli ospiti erano presenti Ashley Benson e suo marito Brandon Davis, mentre Kristen e Dylan hanno scelto di evitare le consuete tradizioni nuziali. L’attrice ha optato per una minigonna grigia e una camicia coordinata, mentre Dylan Meyer ha indossato un abito corto color crema abbinato a mocassini neri. Nessun velo, nessuna pomposità.

Kristen Stewart, dai vampiri alla regina del cinema indie

Nata il 9 aprile 1990 a Los Angeles, Kristen Stewart è uno dei volti più noti del cinema contemporaneo. Esplosa giovanissima grazie al ruolo di Bella Swan nella saga Twilight, l’attrice ha rapidamente abbandonato l’etichetta di star adolescenziale per diventare una delle attrici più rispettate della sua generazione.

Nel 2014 conquista il Premio César per la sua interpretazione in Sils Maria di Olivier Assayas, accanto a Juliette Binoche, diventando la prima attrice americana a ottenere il prestigioso riconoscimento francese. Nel 2021 ottiene la sua prima nomination all’Oscar come miglior attrice per Spencer, dove interpreta la principessa Diana con intensità e misura, raccogliendo consensi unanimi dalla critica.

Oggi, Stewart è considerata una delle figure più indipendenti e influenti di Hollywood, spesso scelta da registi di culto per ruoli che sfidano le convenzioni.

Dylan Meyer: chi è la moglie di Kristen Stewart

Dylan Meyer è nata il 4 dicembre 1987 e lavora come sceneggiatrice, regista e produttrice. Ha firmato il film XOXO per Netflix nel 2016 collaborando alla sceneggiatura di Moxie, pellicola del 2021 diretta da Amy Poehler. Oltre alla carriera cinematografica, Meyer è anche cofondatrice della casa di produzione Nevermind Pictures, fondata nel 2024 proprio insieme alla sua compagna. Kristen e Dylan si conoscono nel 2013 sul set di un film, ma iniziano a frequentarsi qualche anno dopo. Le prime foto insieme nel 2019: la relazione cresce rapidamente durante la pandemia quando vanno a vivere insieme.

Nel 2021 Meyer fa la proposta, in modo semplice e molto diretto ufficializzato anche sui social in diverse occasioni. Kristen Stewart ha parlato della loro storia come di una “rara alchimia”, sottolineando quanto sia stato fondamentale per lei trovare un amore autentico dopo anni sotto i riflettori.

Una cerimonia fuori dagli schemi

Il matrimonio si è svolto senza i cliché delle grandi cerimonie hollywoodiane. Nessun red carpet, nessuna esclusiva per i tabloid. Pochissime foto, scattate da paparazzi attrezzati con i droni. La location scelta, il Casita del Campo, è un ristorante storico di Silver Lake noto per la sua atmosfera rilassata e per essere da decenni un punto di riferimento per la comunità LGBTQ+ di Los Angeles.

“Non volevo nulla di tradizionale”, aveva raccontato Stewart parlando del matrimonio in un’intervista a Howard Stern già nel 2021. E così è stato: una festa raccolta, piena di energia e amore, dove le parole d’ordine erano informalità e condivisione. Le foto trapelate mostrano un’atmosfera vivace, con le due spose spesso sorridenti e circondate da amici fidati.

La coppia e il futuro

Con la nascita di Nevermind Pictures, Kristen e Dylan stanno portando anche nel lavoro la complicità che vivono nella vita privata. Tra i primi progetti in cantiere si parla di una serie drammatica e di un film indipendente scritto a quattro mani. Non è escluso, inoltre, che Kristen torni dietro la macchina da presa – dopo il debutto con il corto Come Swim – con Dylan al suo fianco in veste di co-sceneggiatrice.

Sui social, fan e colleghi hanno celebrato il matrimonio con messaggi affettuosi e congratulazioni. Molti hanno sottolineato il valore simbolico dell’unione, in un periodo storico dove i diritti LGBTQ+ sono ancora al centro del dibattito in diverse parti del mondo.

Kristen Stewart, icona queer e simbolo di libertà

Da anni Kristen Stewart si è affermata anche come una delle voci più visibili e credibili della comunità queer internazionale. Il suo coming out, avvenuto pubblicamente nel 2017, ha avuto un forte impatto soprattutto tra i più giovani, grazie alla naturalezza con cui l’attrice ha sempre affrontato il tema dell’identità e dell’amore.

“Sono così felice di vivere un amore che non ha bisogno di spiegazioni”, ha dichiarato in una delle sue ultime interviste.