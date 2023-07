Kursk: trailer italiano e colonna sonora del film con Colin Firth basato su una storia vera (Al cinema dal 27 luglio)

Dal 27 luglio nei cinema italiani con Movies Inspired Kursk, dramma diretto da Thomas Vinterberg, prodotto da Luc Besson e basato sul libro di Robert Moore “Kursk. La storia nascosta di una tragedia”, che racconta la vera storia del disastro del sottomarino Kursk del 2000.

Kursk – Trama e cast

La trama ufficiale: Il 10 agosto del 2000 il Kursk, sottomarino russo a propulsione nucleare, intraprende la prima esercitazione con 118 marinai. Il siluro a bordo esplode a sette minuti dal lancio. Segue un’altra esplosione, il sottomarino affonda nelle acque del Mare di Barents e i 23 superstiti, marinai e amici insieme, lottano fino alla fine per sopravvivere. Una storia fatta di uomini in guerra e donne in attesa, burocrati senza cuore e capitani coraggiosi, algidi schieramenti politici e appassionate squadre di marinai in lotta per la sopravvivenza.

Il cast: Matthias Schoenaerts (Mikhail Averin), Léa Seydoux (Tanya Averina), Colin Firth (Commodoro David Russell), Peter Simonischek: (Ammiraglio Vyacheslav Grudzinsky), August Diehl (Anton Markov), Max von Sydow (Vladimir Petrenko), Michael Nyqvist (Nesterov), Matthias Schweighöfer (Pavel Sonin), Gustaf Hammarsten (Mikhail Denisov), Zlatko Burić (Kulkin).

Kursk – Trailer e video

Curiosità sul film

Thomas Vinterberg (Il sospetto, Via dalla pazza folla, Un altro giro) dirige “Kursk” da una sceneggiatura di Robert Rodat (Il patriota, Salvate il soldato Ryan) basata sul libro “Kursk. La storia nascosta di una tragedia” di Robert Moore, a sua volta basato sulla vera storia del disastro del sottomarino Kursk del 2000.

Il personaggio di Vladimir Putin è stato tagliato dal film prima che un attore fosse scelto per il ruolo. Putin, che aveva appena tre mesi di carica come presidente russo quando si è verificata la tragedia nel 2000, doveva apparire come personaggio secondario in almeno cinque scene del film. Secondo The Hollywood Reporter, il presidente di EuropaCorp, Luc Besson, voleva spostare l’attenzione sulla missione di salvataggio piuttosto che sulla politica dietro il disastro. Una teoria è che nessuno in EuropaCorp volesse essere hackerato. “Ricordate The Interview?” ha riferito una fonte, riferendosi alla commedia diretta da Evan Goldberg e Seth Rogen che ha fatto arrabbiare Kim Jong-un e che si ritiene abbia scatenato il famigerato hack della Sony nel 2014. Ironia della sorte, il leader russo è ritratto con simpatia nella sceneggiatura originale di Kursk, dove viene evidenziato perché ha preso la tragedia sul personale (il padre di Putin era su un sottomarino).

Questo è uno degli ultimi film di Michael Nyqvist. È morto di cancro ai polmoni nel giugno 2017, un mese prima che le riprese fossero terminate. Tuttavia Nyqvist ha completato le sue scene.

Thomas Vinterberg ha avuto l’idea di trasformare il personaggio di Tanya in una donna incinta quando ha incontrato Léa Seydoux, la cui gravidanza era al termine.

Le riprese del film dovevano iniziare a settembre 2016, ma hanno dovuto essere posticipate a causa del mancato rilascio del permesso da parte del ministero della Difesa russo per le riprese, che sarebbero durate circa un mese. Secondo The Hollywood Reporter, il ministero inizialmente aveva promesso di collaborare con la produzione, ma secondo quanto riferito si è preoccupato di concedere l’accesso a informazioni e luoghi riservati. Le riprese sono state poi trasferite in Francia e Belgio e sono iniziate presso la base navale di Tolone, in Francia, il 26 aprile 2017.

Il film mostra l’ammiraglio Petrenko (Max von Sydow) a capo del pannello di informazione al pubblico: in realtà era diretto dal presidente russo, Vladimir Putin. Questo film è stato l’ultimo con von Sydow ad essere distribuito prima della sua morte avvenuta nel marzo 2020.

L’elemento dell’orologio da polso è un’invenzione dello sceneggiatore, anche se in qualche modo crudelmente ironica poiché si supponeva che il vero membro dell’equipaggio, il capitano-tenente Dmitri Kolesnikov, avesse scritto note (rinvenute dopo il recupero del Kursk) che probabilmente avrebbero potuto essere riportate solo sul quadrante luminoso del suo orologio da polso, poiché l’uomo scrisse che lo scompartimento era nella completa oscurità, ma nonostante ciò registrò tempi precisi.

Esperti in materia come il giornalista Robert Moore, autore del libro su cui è basato il film, e David Russell, commodoro della Royal Navy che ha cercato di salvare gli uomini da Kursk, e l’esperto di sottomarini Ramsey Martin hanno agito come consulenti per il film.

Diverse scene sono state girate in un vero sottomarino; The Redoutable, che si trova nel museo Cité de la Mer a Cherbourg. Utilizzato per la lunga marcia di Mikhail attraverso i vari compartimenti del Kursk, quando l’equipaggio si imbarca per le manovre. Il capo designer non voleva girare nel Redoutable poiché il sottomarino è di design spiccatamente francese, ma alcune disposizioni del set lo hanno reso credibile come una imbarcazione russa.

La maggior parte del film è stata girata in Belgio, soprattutto negli studi AED, ad Anversa, e in diverse ambientazioni naturali. Tre o quattro settimane di riprese si sono svolte in Francia, principalmente su basi militari.

Inizialmente è stato preso in considerazione un cast prevalentemente americano, sebbene fossero già stati scelti Colin Firth e Matthias Schoenaerts. Alla fine, i produttori e il regista hanno deciso di farne un progetto europeo e hanno proposto Léa Seydoux come protagonista femminile.

I personaggi russi nel film sono principalmente interpretati da attori francesi, belgi, tedeschi, danesi e svedesi. L’unico personaggio principale russo effettivamente interpretato da un attore russo è Artemiy Spiridonov, che interpreta il figlio di Mikhail Averin.

Il messaggio che Mikhail lascia a sua moglie Tanya recita: “Nessuno ha per sempre, ma io volevo di più. Volevo darti di più….più bambini. Ama nostro figlio e il bambino per entrambi. Diglielo ancora e ancora che li amo, come ho amato te. Trova un altro uomo da amare, ma ama anche me. Perché anche se sono stato un momento per te, tu sarai il mio per sempre.”

Le riprese sono iniziate alla base navale di Toulon, in Francia, il 26 aprile 2017. Alcune scene sono state girate con Colin Firth nel porto commerciale di Brest, in Francia, tra il 2 e il 6 maggio 2017, comprese scene a bordo della nave di salvataggio Atlantic Tonjer, in servizio come Seaway Eagle. L’8 maggio 2017, è stato riferito che oltre alla Francia, le riprese si sarebbero svolte anche in località di tutta Europa, tra cui Belgio e Norvegia. Il 12 luglio 2017, la troupe si trovava a Jette (Bruxelles) e le scene sono state girate nella “Salle Excelsior” (Place Cardinal Mercier).

Thomas Vinterberg ha dovuto allontanarsi dalla realtà su alcuni punti per dare un respiro drammatico al suo film.

I russi hanno effettivamente inviato quattro sommergibili per il Kursk: due navi di soccorso, una campana subacquea e un veicolo telecomandato. Nessuno è riuscito a collegarsi con il sottomarino inabissato.

Una volta costruito, il Kursk era dotato di una boa di emergenza che si sarebbe aperta automaticamente in caso di incidente, per guidare i soccorritori verso la sua posizione. Questo sistema era stato deliberatamente rimosso durante un’esercitazione due anni prima e non era stato sostituito. Ciò significa che erano passate diverse ore prima che i russi rilevassero che si era verificato un incidente, ciò ha causato un ritardo nella localizzazione del sottomarino una volta ordinata la ricerca.

È stato Matthias Schoenaerts a sottoporre la sceneggiatura al regista Thomas Vinterberg, dopo aver lavorato con lui in Via dalla pazza folla (2015).

Rachel McAdams era in trattative per il ruolo di Tanya Kalekov, ma alla fine ha rifiutato.

Questo è il secondo di due film in cui Matthias Schoenaerts interpreta un personaggio russo, l’altro è Red Sparrow (2018). È stato scelto per quest’ultimo dopo essere stato scelto per Kursk, anche se Red Sparrow è stato girato per primo.

Lo scenografo Thierry Flamand si è unito, su consiglio del regista tedesco Wim Wenders, al direttore della fotografia Anthony Dod Mantle.

“Kursk” è un progetto di lunga data, che è stato messo in stand-by per un qualhe tempo. Una volta rilanciato, la produzione non è stata facile per il produttore Ariel Zeitoun.

Questo è il quarto film in lingua inglese per il regista danese Thomas Vinterberg.

Epilogo: “Gli uomini del Kursk hanno lasciato 71 bambini”.

“Gli uomini del Kursk hanno lasciato 71 bambini”. Martin Zandvliet è stato assunto da EuropaCorp per dirigere il film nell’agosto 2015, ma è stato sostituito da Thomas Vinterberg nel gennaio 2016.

La rappresentazione del membro dell’equipaggio principale Mikhail Averin (interpretato da Mattias Schoenaerts) che scrive appunti si basa sul vero recupero di tali dai resti del capitano-tenente Dmitri Kolesnikov nella vita reale, quando il Kursk fu recuperato 14 mesi dopo. Le note indicano che probabilmente non c’era luce negli ultimi istanti (luci a batteria sono mostrate quasi ovunque in questo film), e i 23 membri dell’equipaggio probabilmente sopravvissero solo tra le tre e le sei ore, sebbene anche un’indagine della marina russa abbia ipotizzato la presenza di sopravvissuti fino a tre giorni dall’incidente.

Il filmato mostra tre tentativi del sommergibile di soccorso di agganciarsi al Kursk, il che è rigorosamente falso: sebbene siano state effettuate tre escursioni verso il sommergibile affondato (con due versioni separate del velivolo, la prima danneggiata in avvicinamento), è stato effettuato un solo tentativo di aggancio, ma abbandonato, come si vede nel filmato, a causa dell’esaurimento della batteria.

Il film uscito nel 2028 ha incassato 40 milioni di dollari da un budget di 6 milioni e mezzo.

Libro originale e storia vera

Basato sul disastro del sottomarino K-141 Kursk del 2000, in cui morirono 118 marinai russi. Il Kursk affondò durante un’esercitazione navale russa nel Mare di Barents dopo esplosioni all’interno del sottomarino. Ventitré marinai sono sopravvissuti all’esplosione e hanno atteso disperatamente l’arrivo dei soccorsi mentre il loro ossigeno si esauriva minuto dopo minuto. Il governo russo ha rifiutato l’aiuto dei governi stranieri per cinque giorni prima di accettare il supporto dei governi britannico e norvegese.

Il K-141 Kursk era un sottomarino a propulsione nucleare della Flotta del Nord appartenente alla classe Oscar II. Il sottomarino, entrato in servizio nel 1995 presso la base di Severomorsk, era in grado di trasportare e lanciare missili a testata nucleare. Il suo dislocamento era di 10 700 tonnellate in superficie e 13 500 tonnellate in immersione. Prima del suo naufragio era uno dei più moderni sottomarini in dotazione alla Voenno-morskoj flot.

La sinossi del libro: Il 12 agosto 2000, nel corso di un’esercitazione, il sommergibile nucleare Kursk, vanto della Marina russa e ritenuto inaffondabile, si inabissò nelle acque dell’Artico a causa di due esplosioni dovute a un siluro difettoso, che devastarono il gigantesco doppio scafo d’acciaio. Dei centodiciotto membri dell’equipaggio, ventitré sopravvissero dietro la barriera protettiva dei reattori, nella parte posteriore del Kursk, sotto il comando del tenente di vascello Dmitrij Kolesnikov, giovane ufficiale di ventisette anni. Questa è la loro storia, scritta da chi era presente in quei giorni frenetici. In questo libro Robert Moore ha denunciato le responsabilità di questa disgrazia: la sua penna ci consegna un pezzo di storia rimasto sommerso, e ci svela le numerose falle di un sistema militare imperfetto e gli errori del governo russo. Dal ritardo con cui venne rilevato il disastro al fallimento delle missioni di soccorso, fino alla fatale decisione di non accettare in tempo gli aiuti internazionali, la tragedia del Kursk apre uno squarcio sui meccanismi di gestione del potere della nuova Russia, portando alla luce i numerosi insabbiamenti voluti dal Cremlino: per il giovane Vladimir Putin infatti, eletto da pochi mesi alla presidenza, l’affondamento di questo poderoso sottomarino è stato la prima grave crisi da affrontare, ma anche l’occasione per provarsi nel ridurre al silenzio e all’obbedienza le voci dissidenti e la stampa indipendente del Paese. Nella vicenda del Kursk e delle sue vittime si intrecciano dunque i drammi personali delle famiglie che hanno combattuto per ottenere verità e giustizia, ma anche le storture di un sistema politico e burocratico indifferente. Una tragedia nascosta che riemerge in questa inchiesta, diventata anche un film interpretato da Colin Firth, Léa Seydoux e Matthias Schoenaerts.

Il libro “Kursk. La storia nascosta di una tragedia” di Robert Moore è disponibile su Amazon.

La commissione d’inchiesta sul “Kursk” fu guidata dal procuratore generale Vladimir Ustinov. Le conclusioni comunicate il 29 giugno 2002 rivelarono che le esplosioni furono causate da un siluro da esercitazione difettoso, che innescò reazioni a catena. Inoltre, i superstiti morirono a circa 8 ore dall’incidente e i soccorsi non sarebbero stati in grado di aiutarli. Sulla causa dell’incidente i ricercatori inglesi imputarono la prima esplosione a una fuoriuscita di perossido d’idrogeno, il propellente dei siluri, che sarebbe esploso innescando gli altri siluri.

Inizialmente fu ipotizzato che il Kursk avesse avuto una collisione con un qualche vascello non russo, non identificato. Questa ipotesi fu avanzata da fonti russe, come dall’allora ministro della difesa Marshal Igor Sergeyev e dall’allora primo ministro Ilya Klebanov. Inoltre venne alla luce che quel giorno erano presenti due sottomarini statunitensi, che osservavano l’esercitazione: lo USS Memphis e lo USS Toledo, della classe Los Angeles. Gli Stati Uniti negarono immediatamente la collisione tra un loro sottomarino e il Kursk, anche se confermarono la presenza del Memphis e del Toledo.

Kursk – La colonna sonora