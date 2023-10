La ballata dell’usignolo e il serpente: nuovo poster e video musicale del prequel di “Hunger Games” (Al cinema dal 22 novembre).

Disponibili un nuovo poster celebrativo e un video musicale tratto dalla colonna sonora di Hunger Games: La ballata dell’usignolo e il serpente. Dal 22 novembre 2023 nei cinema italiani con Notorious Pictures torna la saga cinematografica da oltre 3 miliardi di dollari worldwide, adattamento del best-seller di Suzanne Collins, numero uno nelle classifiche del New York Times.

La trama ufficiale: Anni prima di diventare il tirannico presidente di Panem, il diciottenne Coriolanus Snow è l’ultima speranza per il buon nome della sua casata in declino: un’orgogliosa famiglia caduta in disgrazia nel dopoguerra di Capitol City. Con l’avvicinarsi della decima edizione degli Hunger Games, il giovane Snow teme per la sua reputazione poiché nominato mentore di Lucy Grey Baird, la ragazza tributo del miserabile Distretto 12. Ma quando Lucy Grey magnetizza l’intera nazione di Panem cantando con aria di sfida alla cerimonia della mietitura, Snow comprende che potrebbe ribaltare la situazione a suo favore. Unendo i loro istinti per lo spettacolo e l’astuzia politica, Snow e Lucy mireranno alla sopravvivenza dando vita a una corsa contro il tempo che decreterà chi è l’usignolo e chi il serpente.

Il cast de “La ballata dell’usignolo e il serpente” include anche: Tom Blyth (Coriolanus Snow), Rachel Zegler (Lucy Gray Baird), Jason Schwartzman (Lucretius ‘Lucky’ Flickerman), Hunter Schafer (Tigris Snow), Peter Dinklage (Decano Casca Highbottom), Burn Gorman (Comandante Hoff), Viola Davis (Dr. Volumnia Gaul), Fionnula Flanagan (La Signoranonna).

Il brano musicale “The Hanging Tree” di Rachel Zegler

Geffen Records ha pubblicato la nuova versione del brano “The Hanging Tree” interpretato dall’attrice Rachel Zegler. Il brano (originariamente scritto da Suzanne Collins e musicato da James Newton Howard, Jeremiah Fraites e Wesley Schultz della band The Lumineers per “Hunger Games: Il canto della rivolta – Parte 1” del 2014) è prodotto da Dave Cobb e disponibile per lo streaming/download su tutti i principali servizi di musica digitale, incluso Amazon.

L’origjnale “The Hanging Tree” è stata un successo e ha raggiunyo la vetta delle classifiche record in diversi mercati, tra cui Austria, Ungheria e Germania. Ha debuttato e raggiunto la posizione numero 12 nella Billboard Hot 100 e al numero 20 nella Official Chart Company del Regno Unito. “The Hanging Tree” è stato infine certificato disco di platino in Canada e Germania e doppio disco di platino negli Stati Uniti. Per promuovere la canzone è stato pubblicato un remix del produttore Michael Gazzo.

Wesley Schultz ha rivelato che il regista Francis Lawrence gli aveva detto di creare una melodia che potesse essere “canticchiata o cantata da una persona” o “da mille persone”; informò anche Schultz di non rendere la canzone “eccessivamente complicata”.A Schultz, la canzone sembrava un’innocente filastrocca nonostante le sue sfumature cupe. Schultz e Fraites hanno quindi presentato “un paio di melodie in circa un giorno e mezzo o due giorni” durante il mese di settembre 2013. Lawrence in seguito contattò sia Schultz che Fraites tramite messaggio di testo informandoli che la melodia era stata scelta per il film: “Ha funzionato alla grande nel film. Abbiamo appena girato la scena. [Jennifer] era davvero nervosa ma è andata alla grande”.

I temi della canzone rappresentano i tropi della musica degli Appalachi, che comunemente usavano temi di omicidi nei loro testi. “The Hanging Tree” è stato paragonato ad altre canzoni come “Tom Dooley”, la ballata di Billie Holiday del 1939 “Strange Fruit” (che include anche riferimenti all’impiccagione e agli alberi), e la canzone di protesta per i diritti civili “We Shall Overcome” così come un passaggio dal libro di memorie di Frederick Douglass My Bondage and My Freedom (1855) sugli spirituals afro-americani.[12] Nel film, Jennifer Lawrence esegue la canzone a cappella.

Nel contesto del romanzo, è una canzone che Katniss ha imparato da suo padre e viene usata come grido di battaglia. La madre di Katniss proibì l’uso della canzone a casa sua dopo aver sentito Katniss e sua sorella Primrose cantare la canzone mentre creavano collane. Peeta Mellark, l’interesse amoroso di Katniss, associa “L’albero degli impiccti” a suo padre; Peeta sentì suo padre cantare la canzone una volta mentre commerciava merci nella panetteria dei genitori di Peeta.

La ballata dell’usignolo e il serpente – Il nuovo poster ufficiale

