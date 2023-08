La Bella Estate: trailer e colonna sonora del nuovo film di Laura Luchetti (Al cinema dal 24 agosto)

Dopo la proiezione in anteprima il 4 agosto a Locarno 76, dal 24 agosto nei cinema italiani con Lucky Red La Bella Estate. il nuovo lungometraggio di Laura Luchetti liberamente tratto dall’omonimo romanzo di Cesare Pavese.

La Bella Estate – Trama e cast

La trama ufficiale: Torino, 1938. A Ginia (Yile Yara Vianello), che si è appena trasferita in città dalla campagna, il futuro sembra offrire infinite possibilità. Come tutte le ragazze della sua età vorrebbe innamorarsi, e trova il suo uomo in un giovane pittore. A condurla alla scoperta degli ambienti artistici della Torino bohémien è Amelia (Deva Cassel): poco più grande, sensuale e provocante, è diversa da tutte le persone che abbia conosciuto in vita sua, e pronta a scuotere le sue certezze. Divisa tra il senso del dovere e la scoperta di un desiderio che la confonde, Ginia è travolta da emozioni a cui non osa dare un nome. Durante la sua “bella estate” si arrende finalmente ai propri sentimenti, celebrando il coraggio di essere se stessa.

Il cast include anche Nicolas Maupas, Alessandro Piavani, Adrien Dewitte, Cosima Centurioni, Gabriele Graham Gasco, Anna Bellato e Andrea Bosca.

La Bella Estate – Trailer e video

Curiosità sul film

Il cast tecnico: montaggio di Simona Paggi / fotografia di Diego Romero Suarez Llanos / scenografia Giancarlo Muselli / arredamento Marco Martucci / costumi Maria Cristina La Parola / hair & makeup Katia Lentini & Pablo Cabello, / casting Florinda Martucciello & Federico Mutti / suono in presa diretta Vito Martinelli.

Il romanzo originale

Cesare Pavese (1908-1950) è uno degli autori ancora oggi più venduti in Italia. Lo leggono gli adolescenti, che lo scoprono a scuola, e lo rileggono spesso gli adulti. E se un classico è, come sosteneva Italo Calvino – di cui Pavese fu mentore e amico – un libro che non ha smesso di dirci le cose che aveva da dirci, allora ecco che La bella estate centra perfettamente il bersaglio.

Le parole di Cesare Pavese hanno mantenuto il loro suono inconfondibile e colpiscono oggi per la loro profonda modernità. Pavese cresce durante l’ascesa del fascismo in un paese che insegue affannosamente la modernità ma che è ancora profondamente radicato nelle tradizioni e nei ritmi rurali. All’abbraccio materno della campagna, che accoglie i corpi dei personaggi e li protegge, Pavese contrappone l’emozione elettrizzante della città, che è anche tentazione e pericolo. Per parlarne ha bisogno di inventare un linguaggio nuovo con il quale offre una visione della realtà disincantata ma allo stesso tempo mitizzata propria dell’adolescenza.

Nei suoi romanzi Pavese sa raccontare l’ineffabile sentimento dell’estate della giovinezza, delle giornate passate in attesa di qualcosa che non si sa cosa sia, la tentazione di sfidare le convenzioni in un mondo che sembra sull’orlo di precipitare. Quello che Pavese stesso chiama “il bisogno baldanzoso di violare la norma, di toccare il limite”.

La bella estate, scritto nel 1940, è stato pubblicato per la prima volta nel 1949, un anno prima del suicidio dell’autore, in un volume che conteneva altri due romanzi brevi: Il diavolo sulle colline (1948), e Tra donne sole (1949). Con questa raccolta Pavese vince nel 1950 il Premio Strega. Della stessa raccolta nel 1955 Michelangelo Antonioni adatta il racconto Tra donne sole nel film Le amiche, vincitore del Leone d’Argento al Festival di Venezia. L’altro racconto, Il diavolo sulle colline, diventerà invece un film tv nel 1985 per la regia di Vittorio Cottafavi. La bella estate è l’unico dei tre racconti a non aver ancora avuto una trasposizione cinematografica.

Primo romanzo della trilogia dal titolo omonimo. Scritto nella primavera del 1940 e pubblicato nel 1949 insieme a “Il diavolo sulle colline” e “Tra donne sole”, “La bella estate” è, come affermò lo stesso Pavese, la “storia di una verginità che si difende”, il racconto dell’inevitabile perdita dell’innocenza. Sullo sfondo di una Torino grigia e crepuscolare, si dipana la dolorosa maturazione di un’ingenua adolescente: nell’ambiente corrotto e sregolato della bohème artistica torinese, Ginia si innamora di un giovane pittore da cui, dopo resistenze interiori e rimorsi malcelati, si lascerà sedurre. È l’inizio di un amore disperante, carico di attese e vane illusioni, destinato a consumarsi nel breve attimo di una stagione. Un romanzo intenso e delicato che narra l’iniziazione alla vita, nella fase che segna, con la scoperta dei sensi e della tentazione, il passaggio dall’adolescenza alla maturità e la consapevolezza del proprio inevitabile destino. «A quei tempi era sempre festa. Bastava uscire di casa e attraversare la strada, per diventare come matte, e tutto era bello, specialmente di notte, che tornando stanche morte speravano ancora che succedesse qualcosa, che scoppiasse un incendio, che in casa nascesse un bambino, o magari venisse giorno all’improvviso e tutta la gente uscisse in strada e si potesse continuare a camminare fino ai prati e fin dietro le colline…»

Note di regia

“La bella estate” è un film sul corpo di una ragazza che cambia e si trasforma, spinto dal desiderio di esistere, di essere visto e amato. Ginia, la nostra protagonista, è una giovane donna che somiglia così tanto a una ragazza di oggi, in quel momento della vita in cui si diventa adulti, si trattiene il respiro e si mette in atto la libertà più grande, quella di scegliere come amare” [Laura Luchetti]

Laura Luchetti – Note biografiche

Ha diretto cortometraggi, video musicali, spot pubblicitari, documentari, spettacoli teatrali. Il suo primo film, Febbre da fieno, ha partecipato a numerosi festival internazionali. Ha diretto due cortometraggi in stop motion: Bagni, candidato al Nastro d’argento, e Sugarlove, appena presentato alla Settimana Internazionale della Critica di Venezia. Il suo secondo lungometraggio, Fiore gemello (il cui copione era stato selezionato nel 2015 all’Atelier della Cinéfondation del Festival di Cannes e al Sundance Screewriters Lab), ha avuto la sua prima mondiale al Festival di Toronto.

La Bella Estate – Colonna sonora

Le musiche originali del film sono di Francesco Cerasi ed edita da Edizioni Curci. La colonna sonora, registrata dal compositore insieme all’Orchestra di Roma, è ispirata alla tradizione musicale tardo romantica e la sua struttura sonora si rifà in parte al minimalismo, caratterizzato da un forte impianto melodico, creando così un’esperienza musicale coinvolgente e suggestiva.

«È una musica ricca di attese, ho una grande passione per gli elementi diluiti nel tempo della composizione, così come nella struttura della colonna sonora stessa – racconta Francesco Cerasi – Sono convinto che il compositore debba scrivere sia il suono che il silenzio, sia nel pensiero breve (la singola composizione) sia in quello lungo (l’intera colonna sonora del film). Spero di esserci riuscito».

«Il brano “La Bella Estate”, che non è stato sincronizzato all’interno del film ma è presente nella tracklist, è il primo che ho scritto per questo progetto – dichiara il compositore – da qui sono partite le altre linee melodiche della colonna e l’armonia dei brani è quasi sempre derivata da questo brano».

Nato a Bari nel 1980, Francesco Cerasi è un compositore, produttore musicale e titolare di brevetti italiano. Ha scritto la sua prima colonna sonora nel 2004 e da allora ha firmato più di 60 titoli tra cinema, tv e documentari. È il promotore ed ideatore di “Audioarte”, il primo progetto europeo dedicato alla composizione di opere musicali legate all’arte pittorica. Scrivendo musica dedicata ai quadri, ha inaugurato l’iniziativa nel 2010 alla Galleria Nazionale di Roma, dove la sua mostra, realizzata con il sostegno del Mibact, è stata visibile per due mesi nel 2011. Collabora con registi italiani e stranieri e i film di cui ha firmato la musica sono stati distribuiti in Italia e all’estero, ricevendo numerosi riconoscimenti, anche in ambito musicale, tra cui il Nastro d’argento per miglior canzone originale nel 2011. Alcuni brani sono stati utilizzati per spot e serie tv, italiane e straniere, tra cui “Killing Eve” prodotta da BBC e distribuita in tutto il mondo. Si dedica allo sviluppo di tecnologie dedicate al rapporto tra il suono e lo spazio, come Eyesound e Soundview, create per dare la possibilità ad ipovedenti e portatori di gravi handicap visivi, di orientarsi nello spazio e a percepire i colori della realtà circostante, attraverso il suono. Nel 2020 apre la società di produzione ed edizioni musicali “Bonimba”. Negli ultimi anni ha continuato a scrivere colonne sonore per il cinema e la tv, tra cui “Bentornato Presidente” (di G. Fontana e G.G. Stasi, 2019), “Io ricordo, Piazza Fontana” (di F. Miccichè, 2019), “Cambio Tutto!” (di G. Chiesa, 2020), “Una notte da Dottore” (di G. Chiesa, 2021), “Questo è un uomo” (di M. Turco, 2021), “Gli idoli delle donne” (di E. Puglielli, Lillo e Greg, 2021), “Con chi viaggi” (di YouNuts!, 2022), “Sono Lillo” (di E. Puglielli) e “The Bad Guy” (di G. G. Stasi e G. Fontana, 2022). Le sue ultime produzioni sono le colonne sonore di “Il più bel secolo della mia vita” (di A. Bardani, 2023), “Gigolò per caso” (di E. Puglielli, 2023), “Anima Gemella” di F. Miccichè, 2023).

