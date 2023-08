Stasera in tv: “La Conseguenza – The Aftermath” con Keira Knightley su Canale 5

“La Conseguenza (The Aftermath), su Canale 5 il dramma ambientato subito dopo la fine della seconda guerra mondiale, diretto da James Kent (Generazione perduta) e interpretato da Keira Knightley, Alexander Skarsgård e Jason Clarke.

ghsummary]

La Conseguenza – Cast e doppiatori

Keira Knightley: Rachael Morgan

Alexander Skarsgård: Stefan Lubert

Jason Clarke: Lewis Morgan

Martin Compston: sig. Burnham

Kate Phillips: Susan Burnham

Fionn O’Shea: Barker

Alexander Scheer: Siegfried Leitmann

Anna Katharina Schimrigk: Heike

Jack Laskey: Wilkins

Rosa Enskat: Greta

Flora Thiemann: Freda Lubert

Frederick Preston: Michael Morgan

Ned Wills: bambino sul treno

Pandora Colin: donna sul treno

Doppiatori italiani

Myriam Catania: Rachel Morgan

Massimiliano Manfredi: Stefan Lubert

Simone Mori: Lewis Morgan

Marco Vivio: sig. Burnham

Valentina Mari: Susan Burnham

Alessandro Budroni: Siegfrid Leitmann

Lorenzo Virgilii: bambino sul treno

Claudio Crisafulli: Barker

La Conseguenza – Trama e trailer

Nel 1946 nella Germania del secondo dopoguerra, Rachael Morgan arriva tra le rovine di Amburgo nel corso di un rigido inverno per ricongiungersi con il marito Lewis, un colonnello britannico incaricato di ricostruire la città distrutta dal conflitto. Mentre si avviano verso la loro nuova abitazione, Rachael rimane sorpresa dall’apprendere l’inaspettata decisione del marito: vivranno infatti insieme al precedente proprietario della casa, un vedovo tedesco, e alla problematica figlia dell’uomo.

Curiosità sul film

Il regista James Kent è noto per aver portato sul grande schermo nel 2014 il romanzo “Generazione perduta” della scrittrice britannica Vera Brittain. Il film interpretato da Alicia Vikander, Kit Harington e Taron Egerton racconta gli anni giovanili dell’autrice, ritrovatasi a vivere da vicino gli orrori della prima guerra mondiale in cui ha perso il fratello Edward, il fidanzato Roland e l’amico Victor.

Keira Knightley ha usato una controfigura per le scene di nudo del film. Dopo aver dato alla luce sua figlia nel maggio 2015, Knightley, che era stata nuda sullo schermo più volte da quando aveva sedici anni, ha annunciato che non si sarebbe più esibita nuda. Ha detto che in passato non le dispiaceva esporre i suoi seni perché “sono così piccoli che le persone non sono davvero interessate”, ma non più. “Prima mi sentivo a mio agio con più nudità di adesso. Ho avuto un figlio, ho 30 anni, sono molto contenta del mio corpo”, ha rivelato l’attrice. “Ma non sento più il bisogno di esporlo così tanto.” Ha aggiunto che per lei va bene se i film usano controfigure per i corpi, visto che lei non girerà più scene di nudo per nessun motivo.

Lo sceneggiatore, Rhidian Brook, ha basato la storia sull’esperienza di vita reale di suo padre, che è venuto a stare in una grande casa fuori Amburgo dopo la guerra. Suo nonno, il colonnello Walter Brook, era un ufficiale britannico che guidò gli sforzi per aiutare i tedeschi nell’ovest di Amburgo a ricostruire la loro città, che era stata devastata dai bombardamenti alleati. Proprio come nel film, il colonnello Brook e la sua famiglia si sono trasferiti con la famiglia tedesca, i Ladige, scegliendo di vivere al loro fianco invece di cacciarli dalla loro casa. E alla fine, le due famiglie sono diventate amiche.

La seconda collaborazione di Keira Knightley e Jason Clarke dopo Everest (2015). In entrambi i film interpretavano una coppia sposata.

Il film prodotto da Ridley Scott è tratto dal romanzo “La conseguenza. L’alba del mondo” di Rhidian Brook che ha anche collaborato alla sceneggiatura insieme a Joe Shrapnel e Anna Waterhouse.

La sinossi del romanzo: Amburgo, 1946. La città, assegnata agli inglesi dopo la spartizione fatta dagli Alleati della Germania sconfitta, è devastata come le vite di chi la abita: vinti e vincitori. È in questa notte buia dell’anima che il colonnello inglese Lewis Morgan, incaricato di gestire la ricostruzione di questa città senza speranza, si trova costretto, suo malgrado, a requisire al legittimo proprietario, l’architetto tedesco Stefan Lubert, una splendida villa sul fiume Elba. Nonostante la diffidenza di sua moglie Rachael, Lewis offre a Lubert e Frieda, la figlia adolescente, la possibilità di rimanere a vivere nella villa. Le due famiglie per quanto non condividano quasi nulla, sono però accomunate dallo stesso dolore causato dalla guerra: Lewis e Rachael hanno perso il figlio maggiore per una bomba nemica, mentre Stefan, per la stessa ragione, ha perso sua moglie Claudia. I destini delle due famiglie iniziano a intrecciarsi in un susseguirsi di emozioni e colpi di scena: solo affrontando le conseguenze del dolore, infatti, la notte delle loro vite potrà cedere il passo a una nuova alba.

La Conseguenza – La colonna sonora

Le musiche originali del film sono del compositore Martin Phipps (Woman in Gold, The Princes, X+Y, The Crown, Peaky Blinders, Whitechapel – Crimini dal passato).

(Woman in Gold, The Princes, X+Y, The Crown, Peaky Blinders, Whitechapel – Crimini dal passato). La colonna sonora include i brani: Chattanooga Choo Choo e That’s Sabotage di Mack Gordon & Harry Warren, It Could Happen to You di Jo Stafford, No Love, No Nothin’ di Ella Mae Morse, I Am the Very Model of a Modern Major General di W.S. Gilbert & Arthur Sullivan, Samson et Dalila Mon coeur s’ouvre à ta voix interpretato da Maria Callas, Clair de Lune di Claude Debussy, Stormy Weather (Keeps Rainin’ All the Time) di Harold Arlen & Ted Koehler, Hi-Ya Love di Ralph Rainger & Leo Robin, I’m Making Believe di Mack Gordon & James V. Monaco.

1. Strange People (2:52)

2. Watching (2:54)

3. Rachael (2:54)

4. The House (2:48)

5. The Kiss (2:37)

6. Zero Hour (2:53)

7. The Attic (2:22)

8. Snow (2:47)

9. Dancing, Driving & Dying (4:27)

10. New Start (3:41)

La colonna sonora è disponibile su Amazon.