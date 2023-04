La cospirazione del Cairo: trailer italiano del thriller politico di Tarik Saleh (Al cinema dal 6 aprile)

Dopo la tappa in concorso al 75° Festival di Cannes, dal 6 aprile nei cinema italiani con Movies Inspired La Cospirazione del Cairo (Boy from Heaven), thriller politico di produzione svedese diretto da Tarik Saleh (Omicidio al Cairo).

La cospirazione del Cairo – Trama e cast

La trama ufficiale: Adam (Tawfeek Barhom), figlio di un pescatore viene data la possibilità di studiare all’Università al-Azhar del Cairo, epicentro del potere dell’Islam sunnita. Poco dopo il suo arrivo in città, però, il Grande Imam, massima autorità religiosa dell’università, muore improvvisamente. Presto Adam si ritrova coinvolto in una cospirazione e diventa una pedina in una spietata lotta di potere tra le élite religiose e politiche dell’Egitto.

Il cast include anche Fares Fares, Mohammad Bakri, Makram J. Khoury, Mehdi Dehbi, Younes Medhat, Yunus Albayrak, Sherwan Haji, Amr Mosad, Hassan El Sayed, Zain Alabdin A. Fallatah, Youssef Salama Zeki, Ahmed Laissaoui, Mouloud Ayad, Ayman Fathy, Okan Bozkuş, Moe Ayoub, Ramzi Choukair, Jalal Altawil

La cospirazione del Cairo – Trailer e video

Curiosità sul film

Il regista Tarik Saleh ha diretto anche Metropia, Tommy, Omicidio al Cairo, The Contractor con Chris Pine ed episodi delle serie tv Westworld e Ray Donovan.

“La Cospirazione del Cairo” è stato presentato in concorso al 75° Festival di Cannes, dove ha vinto il premio per la miglior sceneggiatura, firmata dallo stesso Tarik Saleh, e il premio François Chalais.

Il film è un coproduzione Svezia-Francia-Finlandia-Danimarca

Pochi giorni prima che si svolgessero le riprese in Egitto di “Omicidio al Cairo” (2017), il regista Tarik Saleh è stato allontanato pubblicamente dal paese e gli è stato detto di non tornare. Di conseguenza, quel film è stato girato a Casablanca, in Marocco. Dato che è ancora una persona non grata in Egitto, non ha potuto girare “La cospirazione del Cairo” lì, quindi nonostante fosse ambientato al Cairo, il film è stato effettivamente girato a Istanbul, in Turchia, principalmente nella moschea di Süleymanye.

Il nonno del regista Tarik Saleh proveniva da un villaggio povero nel delta del Nilo ed è stato accettato all’università Al-Azhar, e ha scelto di far parlare il suo film del prezzo da pagare quando ci si sposta rapidamente da una zona povera e remota alla grande città.

Il regista Tarik Saleh è stato inizialmente ispirato a realizzare questo film dopo aver riletto “Il nome della rosa” di Umberto Eco, e si è chiesto se fosse possibile realizzare una storia simile nel contesto musulmano. Una volta che ha intrattenuto questo pensiero, non poteva lasciarsi andare e sentiva di doverlo fare.

Il film è stato il candidato ufficiale della Svezia per la categoria “Miglior lungometraggio internazionale” della 95a edizione degli Academy Awards nel 2023.

Il look del detective Ibrahim eè basato su uno degli zii dell’attore Fares Fares.

Il film segna la quarta collaborazione tra il regista Tarik Saleh e l’attore Fares Fares.

La cospirazione del Cairo – La colonna sonora

Le musiche originali del film sono del compositore Krister Linder (Bellum – The daemon of war). Linder e il regista Tarik Saleh hanno collaborato anche per “Metropia” e “Omicidio al Cairo”.

La colonna sonora include 15 brani che trovate nella tracklist a seguire:

1. Enta Omry – Umm Kulthum

2. Sout El Gamaheer – Operet – Abdel Halim Hafez

3. Ya Msafer Wahdak – Mohamed Abdel Wahab

4. Balash Tebousni Faanaya – Mohamed Abdel Wahab

5. Mahragan El Hafla Ebtadet – Hassan Shakosh

6. Mafish Saheb Yetsaheb – Hassan El Berens

7. Ya Ward Mine Yechterik – Mohamed Abdel Wahab

8. Ya Zahratan Fe Khaialy – Farid Al Atrash

9. Eshabae – Charlotte Fenna

10. Surat Al Balad / Achamss – Abdulbasit Basit Abdessamad

11. Wallah Zaman Ya Selahy – Umm Kulthum

12. Some Will Never Learn – Jean Paul Wall

13. Alby We Moftaho – Farid Al Atrash

14. Ana Bashaa El Bahr – Nagat

15. Rasamna Ala Al-Qaib Wash Al Watan – Farouk Jwaideh

Foto e poster