Al cinema il 16, 17, 18 maggio La Fortuna di Ninuko, nuovo appuntamento della Stagione degli Anime al Cinema, il progetto esclusivo di Nexo Digital distribuito in collaborazione con Dynit. Si tratta di un anime tratto dal pluripremiato romanzo di Nishi Kanako e distribuito nelle sale cinematografiche giapponesi lo scorso anno.

Trama e cast

La trama ufficiale: La storia ci racconta della piccola Kikuko, 11 anni, che vive con sua madre Nikuko, una donna di 38 anni, allegra, appassionata e sempre pronta a mangiare qualcosa di delizioso. Ma Nikuko ha un problema: si innamora sempre della persona sbagliata. Il suo motto preferito è: “Essere ordinari è la cosa migliore”. Spesso lo spirito forte e audace di Nikuko mette in imbarazzo Kikuko, combattuta tra il voler crescere in fretta e il voler restare per sempre bambina. La sua vita le piace, ma allo stesso tempo sogna di poter presto lasciare il luogo in cui vive, dove tutti conoscono tutto di tutti. Senza aver nulla in comune se non la convivenza su una barca al porto, Kikuko e Nikuko si troveranno ad affrontare le sfide quotidiane, fino a quando un inatteso segreto non verrà rivelato…

Il cast di voci originali include Shinobu Ôtake (Nikuko), Cocomi (Kikuko), Natsuki Hanae (Ninomiya), Ikuji Nakamura (Sassan), Izumi Ishii (Maria), Atsushi Yamanishi (Zenji), Yûichi Yasoda (Hoka), Hiro Shimono (Gecko), Matsuko Deluxe (Darcia), Riho Yoshioka (Miu).

La Fortuna di Ninuko – trailer e video

Trailer in lingua originale sottotitolato pubblicato il 15 aprile 2021

Trailer ufficiale in italiano inglese pubblicato il 7 aprile 2022

Curiosità

Il film è diretto da Ayumu Watanabe (I figli del mare, Space Brothers), per la sceneggiatura di Satomi Ooshima (Hataraki Man), mentre character design e direzione dell’animazione sono stati curati da Kenichi Konishi (I figli del mare).

L’animazione state-of-the-art de La Fortuna di Ninuko, premiato allo Scotland Loves Anime Festival Awards, al Bucheon Int’l Animation Festival e al Fantasia Int’l Film Festival, è curata dallo Studio 4°C, uno degli studi di animazione più famosi e rinomati in Giappone. Il regista, Ayumu Watanabe si sta imponendo come uno dei più interessanti artisti del panorama giapponese.

Il romanzo originale e l’Artbook ufficiale

Nishi Kanako (7 maggio 1977) è una scrittrice e artista giapponese. Ha vinto l’Oda Sakunosuke Prize, il Kawai Hayao Literary Prize e il Naoki Prize, e molti dei suoi libri sono stati adattati per il cinema.

I personaggi di Nishi usano spesso Osaka-ben, il caratteristico dialetto giapponese comune a Osaka e nelle città circostanti. Scrive spesso parole in hiragana piuttosto che in kanji per consentire interpretazioni multiple e per effetti estetici. La sua traduttrice inglese, Allison Markin Powell, ha affermato che la scrittura di Nishi è “ingannevolmente semplice ma bella” e che “stabilisce un’intimità immediata con i suoi personaggi”. Il suo lavoro affronta questioni di “religione, individualismo e società” , specialmente durante i periodi di sconvolgimento e disastri. Altre opere di Nishi adattate in lungometraggi includono Kiiroi Zou (Yellow Elephant, 2013) Entaku: Kokko, Hitonatsu no Imagine (Round Table, 2014), Makuko (2019), Sakura (2020).

Gyokō no Nikuko-chan (“Nikuko of the Fishing Harbor”) è un romanzo giapponese scritto da Nishi Kanako e pubblicato da Gentosha nell’aprile 2014. Oltre all’anime è stato realizzato anche un adattamento manga con disegni di Sugisaku raccolto in un unico volume tankōbon.

Fortune Favors Lady Nikuko (Gyoko no Nikuko-chan) Official Art Book – Anime Books https://t.co/drLAp3IcE1 pic.twitter.com/ierhR6OEfs — Pietro Ferraro (@Ash71Pietro) May 14, 2022

La colonna sonora

Le musiche originali del film sono del compositore giapponese Takatsugu Muramatsu (Quando c’era Marnie, Mary e il fiore della strega, Lu e la città delle sirene).

(Quando c’era Marnie, Mary e il fiore della strega, Lu e la città delle sirene). La colonna sonora include i brani: “Imêji no uta” (Theme song) di Kurumi Inagaki e Taketen (Ending theme) di GReeeeN.

Foto e poster

ELENCO SALE