La Guerra del Tiburtino III: trailer e trama della commedia con invasione aliena di Luna Gualano (al cinema dal 2 novembre)

Dopo la tappa in concorso ad Alice nella Città (Panorama Italia), dal 2 novembre nei cinema d’Italia con Fandango La Guerra del Tiburtino III, una commedia a tema fantascientifico diretta da Luna Gualano (Go Home) e ambientata nell’estrema periferia di Roma che ricorda molto da vicino il cult britannico Attack the Block – Invasione aliena che ha lanciato l’attore John Boyega.

La Guerra del Tiburtino III – Trama e cast

La trama ufficiale: La storia inizia con un piccolo meteorite che cade dal cielo e viene raccolto da Leonardo De Sanctis, il padre di Pinna, uno spacciatore del posto. Nei giorni successivi, quasi tutti gli abitanti del quartiere iniziano a comportarsi in modo strano, alzando delle vere e proprie barricate attorno al loro territorio. Pinna decide di indagare sul fenomeno insieme ai suoi amici e a Lavina Conte, famosa fashion blogger rimasta intrappolata suo malgrado nel quartiere. Gli alieni, partendo dal Tiburtino III, sono intenzionati a conquistare il mondo. A Pinna e al suo improbabile gruppo, il compito di salvarlo.

Il cast: Antonio Bannò, Sveva Mariani, Paolo Calabresi, Paola Minaccioni, Francesca Stagni Federico, Majorana, Alessio De Persio, Giulia Ricciardi, Karim Bartoli “Brigante”, Pier Giorgio Bellocchio e con Veronika Logan. Con la partecipazione amichevole di Francesco Pannofino e con la partecipazione straordinaria di Carolina Crescentini

La Guerra del Tiburtino III – Il trailer ufficiale

Curiosità sul film

dirige “La Guerra del Tiburtino III” da un suo soggetto e sceneggiatura scritti con Emiliano Rubbi.

Il cast tecnico: Fotografia di Giuseppe Chessa / Montaggio Luna Gualano / Scenografia di Noemi Marchica / Costumi di Stefania Pisano

Fotografia di Giuseppe Chessa / Montaggio Luna Gualano / Scenografia di Noemi Marchica / Costumi di Stefania Pisano Prodotto da Carlo Macchitella, Manetti bros., Pier Giorgio Bellocchio. Una produzione MOMPRACEM SRL con Rai Cinema.

Luna Gualano – Note biografiche

Si avvicina alla regia cinematografica nel 2007, quando inizia a lavorare su diversi set sia come regista in piccoli progetti che come assistente alla regia. Nell’arco di sei anni, dirige una settantina di videoclip e diversi spot pubblicitari.

Nel 2013 dirige il suo primo lungometraggio, Psychomentary, che vince due premi al Thorror Film Fest (miglior opera prima e migliori effetti speciali) e viene distribuito in home video da Eagle Pictures. Nel 2018, il suo secondo lungometraggio Go Home – A casa loro è tra i film presentati alla 16ª edizione di “Alice nella città”, sezione indipendente della Festa del Cinema di Roma, dove vince il premio “Panorama Italia”.

Il film vince anche il premio “Mario Bava” al Fantafestival 2018, il premio per la “Miglior sceneggiatura” all’Horrorant International Film Festival 2019 di Atene, il premio speciale “My Lawyer”, il premio per il “Miglior attore” al Catania Film Fest e il premio per il “Miglior trucco” al Festival Popoli e Religioni Terni 2019; ha inoltre fatto parte di una selezione speciale al Brussels International Film Festival e al Trieste Science+Fiction Festival.

Dopo un’uscita speciale nelle sale cinematografiche, “Go Home” è stato distribuito in home video da Cecchi Gori Group. Luna Gualano è attualmente docente di regia cinematografica presso la Roma Film Academy di Cinecittà.

La Guerra del Tiburtino III – Il poster ufficiale