La guerra di domani: trailer italiano del thriller fantascientifico con Chris Pratt

Amazon Prime Video ha reso disponibile un primo trailer italiano di La guerra di domani. Il film è thriller fantascientifico con protagonista Chris Pratt (Guardiani della galassia, Jurassic World) nei panni di un insegnante di liceo reclutato da soldati del futuro per combattere in una guerra contro una minaccia extraterrestre sempre più atroce.

La trama ufficiale:

In “La guerra di domani”, il mondo rimane sbalordito quando un gruppo di viaggiatori del tempo arriva dall’anno 2051 per consegnare un messaggio urgente: l’umanità sta perdendo una guerra globale contro una specie aliena mortale. L’unica speranza di sopravvivenza è che i soldati e i civili del presente siano trasportati nel futuro e si uniscano alla lotta nel mondo parallelo. Tra i reclutati c’è l’insegnante di liceo e padre di famiglia Dan Forester (Chris Pratt). Determinato a salvare il mondo per la sua giovane figlia, Dan si allea con una brillante scienziata (Yvonne Strahovski, Chuck) e suo padre (J.K. Simmons, Spider-Man) in una disperata ricerca per riscrivere il destino del pianeta.

Il cast include anche Edwin Hodge, Sam Richardson, Betty Gilpin, Jasmine Mathews, Mary Lynn Rajskub, Ryan Kiera Armstrong, Keith Powers, Mike Mitchell, Seychelle Gabriel, Alan Trong, Chibuikem Uche, Felisha Terrell, Rad Daly e Clark Sarullo.



[Per visionare il trailer clicca sull’immagine in alto]

La guerra di domani è diretto da Chris McKay (The Lego Batman – Il film) che fa il suo debutto alla regia di un film live-action. McKay dirige una sceneggiatura di Zach Dean (Le ultime 24 ore, Legami di sangue). McKay ha anche pronto il sequel d’animazione The Lego Batman Movie 2 in uscita nel 2022 e il regista è collegato anche al film DC sul supereroe Nightwing e all’adattamento live-action della serie tv Jonny Quest.

Il film è prodotto Jules Daly, David Ellison, Dana Goldberg e David S. Goyer e Chris Pratt che debutta come produttore esecutivo. “La guerra di domani” debutterà in streaming e in esclusiva su Prime Video il 21 luglio.