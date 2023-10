La morte è un problema dei vivi: trailer, trama e poster della commedia finlandese in Concorso alla Festa del Cinema di Roma

Tutto quello che c’è da sapere su “La morte è un problema dei vivi”,la commedia nera finlandese di Teemu Nikki in Concorso alla Festa del Cinema di Roma e al cinema prossimamente con I Wonder Pictures.

Il 20 ottobre sarà presentato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma, nella sezione Concorso Progressive Cinema (Visioni per il mondo di domani), la commedia nera La morte è un problema dei vivi (Peluri – Kuolema on elävien ongelma), una coproduzione italo-finlandese del regista Teemu Nikki che sarà distibuita nelle sale italiane da I Wonder Pictures.

La morte è un problema dei vivi – Trama e cast

La trama ufficiale: Una commedia nera originale e commovente sull’amicizia e il perdono, sulle assurdità della vita e su come affrontarle giorno dopo giorno. A Risto e Arto (Pekka Strang & Jari Virman) tutto è andato storto: il primo fa il becchino, soffre di ludopatia e ha un matrimonio in crisi. Il secondo da quando ha scoperto di essere nato con l’85% di cervello in meno è stato abbandonato da tutti. Insieme, cercano maldestramente una soluzione alle loro esistenze.

Il cast include anche Elina Knihtilä, Hannamaija Nikander, Pihla Penttinen, Samuli Jaskio, Tiina Weckström, Marjaana Maijala, Iivo Tuuri, Timo Julkunen, Mazdak Nassir, Jani Toivola, Eero Milonoff, Jouko Puolanto, Susanna Pukkila, Katja Küttner, Matti Onnismaa, Jukka Jalkanen, Aino Suvanto, Christina Turtiainen.

La morte è un problema dei vivi – Trailer e video in lingua originale

Curiosità sul film

Teemu Nikki è un pluripremiato regista finlandese. Il suo ultimo lungometraggio, The Man Who Did Not Want to See Titanic ha vinto il premio del pubblico alla 78a Mostra del Cinema di Venezia. Ha diretto 7 lungometraggi, diverse serie televisive e cortometraggi, che hanno ottenuto riconoscimenti nei festival cinematografici internazionali.

Il cast tecnico: Fotografia di Jyrki Arnikari / Montaggio di Teemu Nikki / Scenografia di Santtu Toivola / Costumi di Suvi Lukkala-Mäkinen

Le musiche originali del film sono del compositore Marco Biscarini assiduo collaboratore del regista Giorgio Diritti (Volevo nascondermi, Lubo, Un giorno devi andare) alla prima collaborazione con il regista Teemu Nikki. Altri crediti di Biscarini includono musiche per Itaker, Il vegetariano, L'agnello e Lo sguardo esterno.

“La morte è un problema dei vivi” è una coproduzione italo-finlandese, coprodotto da It’s Alive Films e The Culture Business. Per l’Italia, è stato realizzato con il contributo del MIA – Direzione Generale Cinema e Audiovisivo e con il sostegno della Regione Emilia-Romagna.

Note di regia

I miei film nascono in modo piuttosto anticonvenzionale. Di solito, qualcosa inizia a darmi fastidio e subito dopo stiamo già girando un film sull’argomento. L’idea di La morte è un problema dei vivi è nata quando ho letto tre interessanti articoli. Uno di questi parlava di un giocatore d’azzardo, un altro di un uomo senza cervello e il terzo di un autista di carri funebri. Le tre cose si sono mescolate nella mia mente e lentamente hanno dato via ad una storia di amicizia tra un uomo senza cuore e un uomo senza cervello. Ritrovo entrambi i personaggi in me. Nel bene e nel male. Ho scoperto che la risata è il mio scudo contro ogni male. Rido anche in situazioni e momenti tutt’altro che divertenti. Forse è per questo che penso che l’approccio migliore ai temi oscuri nel cinema sia il tono da commedia. Finché c’è da ridere, c’è vita. Questo film è significativo anche perché è stata l’ultima collaborazione tra me e il direttore della fotografia Jyrki Arnikari. Jyrki ha girato i miei primi film e mi ha sostenuto fino alla fine. È morto pochi mesi dopo la fine delle nostre riprese. Spero che La morte è un problema dei vivi possa offrire agli spettatori un’esperienza che li faccia ridere, magari piangere, e che ricordi loro di amare la vita. [Teemu Nikki]

La morte è un problema dei vivi – Foto e poster

