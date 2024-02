La natura dell’amore: nuove clip in italiano del film di Monia Chokri al cinema in collaborazione con Tinder

Wanted Cinema ha reso disponibili nuove clip in italiano con scene della commedia canadese La natura dell’amore diretta da Monia Chokri, già attrice musa di Xavier Dolan, qui al suo terzo film da regista dopo A Brother’s love (Un Certain Regard Coup de Cœur a Cannes 2019) e Babysitter (Official Selection Sundance Film Festival 2022). L’amore è l’assoluto protagonista della raffinata e divertente pellicola che è arrivata al cinema in occasione di San Valentino.

Per la promozione del film, la distribuzione italiana ha stretto una collaborazione con Tinder. Così come la protagonista del film si innamora inaspettatamente di una persona che, sulla carta, è il suo opposto, così Tinder è uno dei modi più efficaci al giorno d’oggi per aprirsi a nuovi orizzonti e aumentare le possibilità di trovare persone che riescono ad essere un vero match, andando fuori da schemi prefissati e facendo vivere emozioni forti e, in alcuni casi, di trovare l’amore della nostra vita. Da queste basi comuni tra film e piattaforma, nasce la collaborazione con Tinder.

Presentato all’ultimo Festival di Cannes nella sezione Un Certain Regard, “La Natura dell’amore” vede protagonista Sophia (Magalie Lépine-Blondeau), 40 anni, docente di filosofia all’Università di Montreal, dove da dieci anni vive una consolidata e monotona relazione con Xavier (Francis-William Rhéaume), anche lui docente. Alla base della loro relazione ci sono l’agio, la stabilità, l’intesa intellettuale, ma una passione ormai assopita. La vita di Sophia cambia all’improvviso quando incontra Sylvain (Pierre-Yves Cardinal), il falegname tuttofare incaricato di ristrutturare la casa di campagna, un ragazzo “semplice” come suggerisce il titolo originale del film. Infatti i due non potrebbero essere più diversi: lei proviene da una famiglia colta e benestante, Sylvain da una rumorosa tribù di amici e parenti proletari. La differenza tra classi sociali – sottolineata con ironia dalla Chokri – non impedisce un vertiginoso colpo di fulmine che cattura i due in una travolgente passione di corpi e di anime.

La natura dell’amore: Le nuove clip in italiano

Lo sguardo della regista canadese è concentrato su Sophia, che mette in discussione i suoi valori, che esplora una nuova forma di amore, intrisa di desidero erotico e romanticismo, ma filtrandolo con la sua formazione accademica attraverso le massime di filosofi che hanno indagato il sentimento amoroso. Le profonde diversità di retroterra culturali e familiari dei due amanti creano i presupposti per numerose scene esilaranti in cui ciascuno dei due si cala nel mondo dell’altro con comico spaesamento. Pur nella leggerezza di tono, la riflessione che “La natura dell’amore” offre allo spettatore è profonda. “Penso che due individui possano amarsi a prescindere dalle loro differenze” dichiara la Chokri “È sicuramente una grande sfida. Serve determinazione. La scelta di amare, come direbbe Bell Hooks (Tutto sull’amore, tra i testi di riferimento della regista ndr), è una scelta di connessione, di trovare sé stessi nell’altro”.

Scopri le sale che proiettano il film

