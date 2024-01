La Petite: trailer italiano del film con Guillaume Nicloux con Fabrice Luchini e Mara Taquin (Al cinema dal 18 gennaio)

Dal 18 gennaio 2024 nei cinema italiani con Movies Inspired La Petite, il film di Guillaume Nicloux con Fabrice Luchini e Mara Taquin che tratta il tema della maternità surrogata attraverso gli occhi di un nonno in lutto e una giovane ragazza fiamminga che ha scelto di procreare per una coppia gay.

La Petite – Trama e cast

Joseph viene a sapere che suo figlio e il suo compagno sono appena morti in un incidente. La coppia aspettava un bambino tramite una madre surrogata, che vive in Belgio. Cosa ne sarà del loro futuro bambino? Joseph è il nonno legittimo? Mosso dalla promessa di questa nascita che prolungherà l’esistenza di suo figlio, il sessantenne parte per incontrare la giovane ragazza fiamminga, che rivela un carattere fiero e indomabile.

Il cast include anche Maud Wyler, Juliette Metten, Veerle Baetens, Lucas Van Den Eynde, Viv Van Dingenen, Sandrine Dumas, Aurélia Thierree, Anne Consigny.

La Petite – Il trailer ufficiale italiano

Intervista con cast e regista

“La Petite” è molto diverso dai suoi film precedenti, ma continua a esplorare i temi a lei cari, come la procreazione e il lutto…

GUILLAME NICLOUX: Non è un caso se i produttori, François Kraus e Denis Pineau-Valencienne, mi hanno proposto l’adattamento del romanzo «Le berceau» di Fanny Chesnel. Sapevano che il suo soggetto integrava la problematica ricorrente di alcuni miei film, la scomparsa di una persona cara e il processo che conduce alla resilienza. La storia che mi proponevano era all’opposto delle strutture narrative abbastanza complesse che di solito prediligo, dove mi piace lasciare lo spettatore di fronte ai suoi dubbi. Questo racconto lineare e comprensibile da tutti mi ha dato l’opportunità di approcciare il melodramma senza altro pensiero che l’empatia e l’emozione, senza elementi fantastici o questioni metafisiche.

Il film è anche l’occasione di affrontare il tema della GPA (Gestazione Per Altri): alla morte di suo figlio, Joseph, interpretato da Fabrice Luchini, decide di partire alla ricerca della madre surrogata del bambino che il defunto figlio e il suo compagno, anch’egli scomparso, stavano aspettando. Si scopre così che in Belgio la GPA non è né autorizzata né proibita…

GN: La GPA è eticamente accettata in Belgio ma senza un quadro giuridico, a differenza della Francia, dove la legge punisce severamente coloro che vi fanno ricorso, sia i genitori sia la madre surrogata. Ma quante sono in realtà queste persone che vorrebbero beneficiarne? Forse trecento coppie etero o omosessuali? E sotto pretesto di un eventuale pericolo di commercializzazione dei corpi, queste persone sofferenti si vedono private della possibilità di avere un figlio. Trovo strano che i legislatori impongano un rifiuto in nome di una morale senza sfumature. La GPA è un atto abbastanza delicato e personale fanno ricorso ripensato in modo sereno e caso per caso.

Joseph mette in luce un’altra incognita legata alla GPA: quale legame giuridico stabilire con i nonni quando i genitori scompaiono prima della nascita? Tuttavia, è grazie a questo rompicapo che riesce a guadagnare la fiducia di Rita.

GN: A forza di insistere, finisce per creare un legame con Rita. Un legame imprevisto che né lui né lei si aspettavano. A priori non sembrano fatti per intraprendere un percorso di vita comune. È questo che crea la suspense. Si uniranno? L’alchimia funzionerà?

Mara Taquin è eccezionale nel ruolo di Rita. Come l’ha scelta?

GN: Una collaboratrice, Brigitte Moidon, mi ha parlato di lei. Ci siamo incontrati e si è imposta naturalmente. Non faccio casting in senso stretto. Non faccio nemmeno audizioni. L’incontro è davvero decisivo.

Non aveva mai lavorato con Fabrice Luchini?

GN: No, ma non era la prima volta che lo contattavo. Fabrice mi è apparso in modo lampante nel momento in cui ci siamo immersi nella scrittura. Direi addirittura che era parte della sfida del film. Mi sembrava anche che ci fosse uno spazio che Fabrice non aveva mai esplorato, quello del lutto e dell’emozione che lo accompagna. Volevo sviluppare questo personaggio con lui. Fabrice ha quindi nutrito la mia immaginazione fin dall’inizio.

Cosa dire dei genitori del compagno del figlio scomparso, così ostili all’idea di accogliere il frutto di una GPA?

GN: Mi sembra che si provi empatia per la madre che rimpiange di avere respinto in tal modo questo bambino. Il padre, invece, si regge in piedi solo grazie alla volontà che guida le sue convinzioni. Tuttavia, spesso non c’è niente di più ingannevole della volontà.

È la prima volta che gira con Guillaume Nicloux, che ammette di avere metodi di lavoro molto particolari. Come è stata la vostra

collaborazione?

FABRICE LUCHINI: Noi attori siamo abituati a passare da un regista all’altro. Ogni nuova collaborazione inizia con un’esplorazione reciproca. Ci osserviamo, ci annusiamo. Ci analizziamo psicologicamente. È un momento bello perché non conosciamo nulla dell’altro; all’inizio non ci si capisce necessariamente immediatamente, e questo è affascinante. Con Guillaume Nicloux, è andata in modo semplice: l’ho osservato, lui ha osservato me. Voleva un risultato, ho cercato di darglielo e, molto velocemente, ci siamo accordati. Tanto che rifarei volentieri un film con lui.

Non aveva ancora interpretato un personaggio che attraversa un lutto…

FL: No e non avevo mai interpretato nemmeno un personaggio che fosse a tal punto sprofondato nel nulla. Joseph è un uomo svuotato di tutto, che parte da un universo molto oscuro e che, paradossalmente, e in modo quasi profetico, sente a poco a poco che sta andando verso la vita, mettendo tutta la sua energia nel ritrovare la donna che porta il bambino di suo figlio e del compagno di quest’ultimo. È l’unico a credere in qualcosa. Drammaticamente, è forte, ed è stato abbastanza audace da parte di Nicloux e dei produttori, François Kraus e Denis Pineau-Valencienne, avermi coinvolto in questa storia.

Mara Taquin interpreta la giovane donna.

FL: È eccezionale, ha il potenziale di una grande attrice, come Annie Girardot. Il film dipendeva dalla riuscita del suo personaggio. Senza Rita, non c’è film. Dal punto di vista drammaturgico, il suo personaggio offre a Joseph la possibilità di essere molto assente. Perché lei non lo è per niente. Lei è piena, riempita – di vita, di figli, di femminilità, di giovinezza, di forza, di rabbia.

Ci parli del modo di lavorare di Guillaume Nicloux sul set.

FL: Parla poco, non dirige. Dopo una ripresa, si limita a un: «È buona» o «Non è buona». Se non è buona, ricominci. Può disorientare, ma a me va bene così.

Quando parla del suo lavoro, Guillaume Nicloux la paragona a Isabelle Huppert…

FL: È molto lusinghiero. Il cinema è l’opposto del teatro. È infinitesimale: è l’inizio di uno sguardo che sarebbe invisibile a teatro e che può diventare un evento sullo schermo. Sono infinite sfumature. Isabelle lo fa meravigliosamente. Sono contento che Guillaume abbia avuto l’impressione che apparteniamo alla stessa famiglia.

Ultimamente non ha smesso di girare film. Sta per tornare a lavorare con Christophe Honoré, poi sarà nel primo lungometraggio di Barbara Schulz…

FL: Proposte variegate. È un grande privilegio poter camminare su due gambe – cinema, teatro, teatro, cinema… Riprenderò lo spettacolo su La Fontaine in ottobre e farò, in alternanza, una lettura sulla morte di Léopoldine, la figlia di Victor Hugo. Valuto l’aspetto miracoloso di tutto ciò.

Ci racconti il suo incontro con Guillaume Nicloux.

MARA TAQUIN: È stato molto particolare. Sono andata a Gand, dove Guillaume stava facendo dei sopralluoghi, senza sapere veramente perché volesse vedermi. Abbiamo preso un caffè, mi ha fatto alcune domande, mi ha parlato un po’ del film e, dopo dieci minuti, mi ha semplicemente detto: «OK, molto bene». Di fronte al mio sguardo sorpreso, ha aggiunto: «Se puoi mettere su peso perché il personaggio aspetta un bambino, e se sei d’accordo nell’accentuare il tuo accento belga, sei tu. Ti mando la sceneggiatura. La leggi. Se ti piace, il ruolo è tuo.»

Come si prepara un personaggio del genere?

MT: Come sovente, mi racconto il suo passato – le canzoni che ascolta, la relazione con la famiglia, con gli uomini… – e scrivo tutto questo in un quaderno. Mi ero detta, per esempio, che Rita tentava disperatamente di creare un legame con suo padre che la rifiutava. Questa ragazza la vedevo in modalità sopravvivenza. L’incontro con Joseph la conduce, quasi suo malgrado, verso una vita più dolce, come se i drammi che avevano vissuto li spingessero entrambi a decidere di non essere più soli.

Come si lavora con Fabrice Luchini?

MT: Fabrice mi ha sostenuta fin dalla nostra prima scena. Sentivo che faceva di tutto affinché potessi replicare nel miglior modo possibile. Mi dava consigli e non si è mai lamentato quando abbiamo dovuto rifare una scena insieme. Lo trovo incredibilmente toccante nel ruolo di Joseph – magistrale. Abbastanza stranamente, anche se il film è pieno di emozioni, ho il ricordo di un set leggero, semplice, molto facile.

Ha girato undici lungometraggi in quattro anni. Come spiega un ritmo del genere?

MT: Lo devo a Éric Toledano e Olivier Nakache che mi hanno dato la mia opportunità in «The Specials – Fuori dal comune», sebbene non venissi da quel mondo. Ho soprattutto avuto l’opportunità di lavorare con registi molto diversi, passando attraverso metodi di lavoro e universi che non hanno nulla a che vedere l’uno con l’altro. Ho imparato molto.

Qual è stata la sua reazione nello scoprire questa sceneggiatura?

MT: Ho capito che il ruolo che mi offriva Guillaume era importante e questo mi ha spaventato ancora di più perché non avevo fatto un provino. Non mi aveva mai vista recitare: avrei avuto la stoffa per farlo? Ho deciso di fidarmi di me stessa e di lui. Dopotutto, se mi aveva scelta, è perché sentiva che ero capace.

Cosa pensa del fatto che la GPA non abbia uno status in Belgio?

MT: Non lo sapevo, ma è molto complicato, se non impossibile, comprendere la politica belga. Sono più informata sulla politica francese! Trovo più importante che il film non renda invisibile il problema mostrando che alcune persone sono favorevoli alla gestazione per altri e altre no. Personalmente, in questo campo, penso che l’umano debba avere la priorità.

Da «Generazione Low Cost», di Emmanuel Marre e Julie Lecoustre, a «La Petite», i personaggi che interpreta sono agli antipodi. La vedremo presto nel ruolo di una giovane infermiera psichiatrica in «La Vocation» di Guérin van de Vorst e Sophie Muselle.

MT: Ancora una volta mi è stata data una possibilità: hanno osato fidarsi di me in posti dove non ero mai stata. È così divertente, faccio fatica a fermarmi e a non vivere a pieno.

La Petite – Il poster italiano