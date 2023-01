La primavera della mia vita: trama e poster dell’esordio cinematografico di Colapesce e Dimartino

Dal 20 al 22 febbraio nei cinema con Vision Distribution, Wildside e Sugar Play arriva l’evento speciale La primavera della mia vita, esordio cinematografico di Colapesce e Dimartino, tra i più ricercati e innovativi musicisti e autori degli ultimi anni, in gara a Sanremo 2023 con il brano “Splash” che accompagna i titoli di coda del film.

La primavera della mia vita – Trama e cast

La trama ufficiale: La primavera della mia vita è la rocambolesca storia di due amici, con un passato musicale in comune e un futuro tutto da scrivere. Dopo la rottura del loro sodalizio professionale e un lungo periodo di silenzio, Antonio (Dimartino) ricontatta Lorenzo (Colapesce) per un nuovo, misterioso e affascinante progetto. Questa volta la musica non c’entra, ma la posta in gioco è così alta da smontare l’iniziale diffidenza di Lorenzo e la scadenza così stretta da trascinare i due amici in una spericolata, quanto temeraria, corsa contro il tempo in cui le sorprese non finiscono mai. E Antonio e Lorenzo dovranno fare i conti con il proprio passato e con se stessi. Fino ad una sconvolgente rivelazione. Un sorprendente road movie, un viaggio surreale e poetico, ambientato in una Sicilia inconsueta e cinematograficamente sconosciuta, abitata da personaggi fra l’eccentrico e fiabesco.

Accanto a Colapesce e Dimartino nel cast Stefania Rocca interpreta la loro bizzarra agente, Corrado Fortuna un meccanico con una viscerale passione per i Doors, Demetra Bellina la misteriosa Sofia. E lungo il loro cammino i due protagonisti faranno incontri del tutto inaspettati: Madame, Roberto Vecchioni, Brunori Sas, Erland Øye e La Comitiva appaiono nel film come special guest.

Curiosità sul film

Il film è diretto da Zavvo Nicolosi, alla sua opera prima. La sceneggiatura è di Michele Astori, Antonio Di Martino, Lorenzo Urciullo e Zavvo Nicolosi da un soggetto firmato Di Martino, Urciullo e Nicolosi.

Il team che ha supportato il regista Zavvo Nicolosi dietro le qunte ha incluso il direttore della fotografia Carlo Rinaldi (Koza nostra), la montatrice Chiara Vullo, la scenografa Monica Vittucci e la costumista Francesca Brunori.

La primavera della mia vita è prodotto da Mario Gianani e Lorenzo Gangarossa per Wildside, società del gruppo Fremantle, da Vision Distribution, coprodotto da Filippo Sugar ed Elisabetta Biganzoli per Sugar Play, in collaborazione con Sky e con Prime Video con il sostegno della Regione Siciliana, Assessorato del Turismo dello Sport e dello Spettacolo, Sicilia Film Commission.

Colapesce e Dimartino – Note biografiche

Colapesce e Dimartino. Lorenzo e Antonio. Due amici. Due scrittori di canzoni, tra i più importanti cantautori sulla scena dell’ultimo decennio. Quelli di Antonio e Lorenzo sono due percorsi umani e artistici ricchi di analogie e parallelismi: hanno iniziato a fare musica prima in band e poi da solisti nello stesso esatto momento storico e nello stesso luogo (la Sicilia). Nel 2020 hanno deciso di celebrare il traguardo dei dieci anni di carriera con un disco di Inediti, “I Mortali” (42 Records/Numero Uno), scritto interamente a quattro mani e che è divenuto subito un classico con dieci canzoni che affondano le loro radici nella grande tradizione cantautorale italiana e puntano al cielo con un suono contemporaneo e ricercato; avvalendosi alla produzione di alcuni dei nomi più importanti della nuova scena musicale italiana come Federico Nardelli e Giordano Colombo, Frenetik & Orange e Mace. L’album contiene anche i singoli “Noia mortale” e “Luna araba” con Carmen Consoli. Nel corso di questi dieci anni le loro strade si sono incrociate tantissime volte, sia sul palco che in studio. Insieme hanno infatti formato anche un collaudato dream team autoriale che ha firmato canzoni – tra gli altri – per Emma, Luca Carboni, Malika Ayane, Guè Pequeno, Irene Grandi, Arisa, Gaia. Recentemente hanno scritto anche “Lo stretto necessario” di Levante feat. Carmen Consoli, uno dei successi radiofonici dell’estate 2019, e “Bravi a cadere”, il singolo portante di “Persona”, l’album di Marracash tra i più venduti dell’anno. Colapesce e Dimartino sono tra i big in gara alla 71esima edizione del Festival di Sanremo con il brano “Musica leggerissima”, scritto dai due cantautori e prodotto da Federico Nardelli e Giordano Colombo.

La primavera della mia vita – La colonna sonora

Colapesce e Dimartino firmano anche la colonna sonora originale, in uscita per CAM Sugar e saranno in gara al prossimo Festival di Sanremo con il brano “Splash” (Numero Uno/Sony Music) che accompagna i titoli di coda del film.

La primavera della mia vita – Foto e poster

