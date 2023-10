La seconda chance: trailer e trama della commedia con Max Giusti e Gabriella Pession (Al cinema)

Dal 26 ottobre nei cinema d’Italia con Altre Storie La seconda chance, una commedia di Umberto Carteni (Diverso da chi?) con Max Giusti, Gabriella Pession e la aprteciapzione straordinaria di Maurizio Mattioli.

La seconda chance – Trama e cast

La trama ufficiale: Max e Anna Mancini sono sposati da venticinque anni ed hanno due figli adolescenti. I due ragazzi, sebbene siano gemelli, sono caratterialmente agli antipodi: Tina è ribelle e poco studiosa; Nico è pacato, solitario ed ha il chiodo fisso dei videogiochi. Tra genitori e figli è in atto una guerra costante, che raggiunge l’apice il giorno del diciottesimo compleanno dei gemelli, quando la festa a casa, che era stata loro concessa, degenera. Max e Anna si rendono conto di non sapere nulla di quei due adolescenti, si chiedono dove abbiano sbagliato e ripensano con nostalgia ai tempi in cui Tina e Nico erano adorabili scriccioli da proteggere. Ma ricordano davvero com’è andata? Al termine di quella serata disastrosa, si presenta una seconda chance per Anna e Max, per vedere chiaro nel rapporto con i loro figli e tentare, dove possibile, di non ripetere gli stessi errori.

Il cast completo: Max Giusti, Gabriella Pession, Maurizio Mattioli, Grazia Schiavo, Simone Pezzotti, Fabio Bizzarro, Vittoria Gallione.

La seconda chance – Il trailer ufficiale

Curiosità sul film

Il cast tecnico: Fotografia di Vladan Radovic / Scenografia diFabrizio De Luca / Montaggio di Lorenzo Campera / Costumi di Sabrina Spissu.

Il film è prodotto da Rodeo Drive con Rai Cinema, da un soggetto di Luca Mastrogiovanni e Ciro Zecca che ne firmano anche la sceneggiatura con Simonetta Greco e Alessandra Martellini.

Umberto Carteni – Note biografiche

Carteni inizia a muovere i primi passi nel 1987 come assistente alla regia di Cristina Comencini, Giuseppe Tornatore, Nanni Loy, Gigi Magni, Bernardo Bertolucci, Daniele Luchetti, Peter Del Monte e molti altri. Contemporaneamente lavora per il mondo dell’advertising collaborando nella realizzazione di campagne pubblicitarie.

Nel 1990 scrive e dirige delle Candid Camera per Rai 3 e dal 2005 inizia la sua carriera di regista pubblicitario, lavorando per Lavazza, Tim, Telecom, Ferrero, Alitalia e Sky. Dopo aver collaborato a diverse sceneggiature, firma, nel 2008, il suo primo film da regista, Diverso da Chi?, prodotto da Cattleya e distribuito da Universal, con cui ottiene 4 nomination ai David di Donatello e 3 ai Nastri d’Argento e si aggiudica il Globo d’oro per la Miglior Opera Prima e il Ciak d’oro per la Miglior attrice protagonista a Claudia Gerini.

Nel 2012 gira Studio Illegale, prodotto da Beppe Caschetto e da Warner Bros Entertainment Italia e tratto dall’omonimo romanzo di Federico Baccomo, che ne firma la sceneggiatura insieme a Francesco Bruni e Alfredo Covelli.

Nel 2016 realizza la sua prima Fiction per Canale 5 L’isola di Pietro. Nel 2019 torna sul set con Divorzio a Las Vegas, che realizza con Rodeo Drive e Rai Cinema.

Nel 2022 scrive e dirige Quasi orfano, remake del film francese Ti ripresento i tuoi con Riccardo Scamarcio e Vittoria Puccini.

Il poster ufficiale