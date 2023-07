La sera di tutti i giorni: trailer e trama del film di Felix Tissi su vecchiaia e stereotipi (Al cinema dal 13 luglio)

Dal 13 luglio nelle sale italiane con Solaria Film La sera di tutti i giorni, il nuovo film di Felix Tissi,una coproduzione Italia/Svizzera di Solaria Film e Peacock Film. Amore e amicizia, morte e malattia sono al centro di in un film surreale e poetico che guarda alla vecchiaia come opportunità per uscire dagli stereotipi. Il regista svizzero mette in scena un film corale che con cinica ironia racconta per capitoli la quotidianità e i sentimenti di personaggi impossibili da dimenticare.

La sera di tutti i giorni – Trama e cast

La trama ufficiale: Da un incidente stradale nasce un’amicizia che porta a una strana convivenza tra Leopold e Alex, uno vittima di una madre che anche da morta lo perseguita negli incubi, l’altro succube di una moglie che lo picchia. Una coppia di coniugi, Irma e Henri vivono l’autunno del loro amore in una simbiosi che nemmeno la morte riuscirà a spezzare. In un ospedale i malati, chiusi in una stanza a fumare, si scambiano informazioni mediche ma non comunicano, mente l’anziano medico responsabile del reparto scoppia a piangere ogni volta che legge una cartella clinica, incapace di sopportare oltre la malattia degli altri. Infine c’è la strana coppia: una fioraia – alla quale i clienti si rivolgono solo per acquistare composizioni da regalare per farsi perdonare le loro malefatte – che si innamora di un galeotto appena uscito di prigione perché è l’unico che non ha più nulla da farsi perdonare. Nel film le coppie interagiscono raramente tra loro e per brevi momenti, ma è il racconto stesso e l’occhio disincantato e non sempre benevolo del regista che li unisce. “La sera di tutti i giorni” è un film profondo e in grado di essere divertente anche permettendosi di scherzare sulla morte.

Il cast: Sandro Di Stefano, Hiltrud Hauschke, Uli Krohm, Vilmar Bieri, Hans Diehl, Julia Brendler, Bodo Krumwiede, Jens Wachholz, Gottfried Breitfuss, Marcus Schäfer, Regula Steiner Tomic e Ingrid Resch.

Regia, soggetto e scenggiatura di Felix Tissi

Il cast tecnico: Fotografia di Simon Huber / Montaggio di Felix Tissi / Musica di Joana Aderi / Luci di Raphael Toel – Simon Kuhn / Suono di Balthasar Jucker & Gianfranco Tortora.

Nota del regista

La vecchiaia ha una cattiva reputazione ma tanti vantaggi: finalmente si può solo essere umani e scherzare facendo ogni sorta di burla. Con una certa arguzia La sera di tutti i giorni si permette di ingannare anche la morte. Non tutto ciò che è importante deve per forza essere pesante. Un

punto di vista sconosciuto necessita di un linguaggio cinematografico insolito. Così non nascono nemmeno aspettative che derivano dalle abitudini di visione e dal nostro mondo quotidiano. Nelle mie sceneggiature scrivo in modo totalmente serio su ciò che serio non è e prendo il termine sceneggiatura (screenplay) alla lettera: in pratica io gioco (I play). [Felix Tissi]

Felix Tissi – Note biografiche

”Il regista Felix Tissi, classe 1955, ha diretto tra gli altri “Till” film premiato al Torino Film Festival del 1988 e “Welcome di Iceland” che ha partecipato al Solothurn Film Festival 2016. Solaria Film nasce nel 2013 producendo principalmente documentari, tra i quali Entierro di Maura Morales Bergmann, Redemption Song di Cristina Mantis, vincitore del premio Rai Cinema alla prima edizione di Visioni dal Mondo, Arrivederci Saigon di Wilma Labate presentato alla 75° Mostra del Cinema di Venezia. Tra i film di finzione Il Banchiere Anarchico di Giulio Base, White Flowers di Marco De Angelis e Antonio Di Trapani, Quello che non sai di me di Rolando Colla, GlassBoy di Samuele Rossi, vincitore del ECFA award 2020 al BlackNight Film Festival. Nel 2022 insieme a Rai documentari e Peakock film realizza il documentario Due con sulla vita e i successi nel canottaggio dei fratelli Abbagnale.

