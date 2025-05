La Tata, che fine hanno fatto gli attori della serie: alcuni hanno abbandonato la recitazione

Era il 1995 quando in Italia sbarcò su Canale 5 la prima stagione de La Tata, e fu amore a prima vista. La sitcom statunitense, ideata dalla stessa protagonista Fran Drescher, non ci mise molto a diventare l’appuntamento imperdibile quotidiano per milioni di telespettatori. La verve di Francesca Cacace, insieme al suo indistruttibile ottimismo, divennero contagiosi.

Con lei la famiglia Sheffield, e tutte le vicissitudini divertenti che proseguirono per altre cinque stagioni per un totale di 146 episodi, di cui l’ultimo in prima visione andò in onda in Italia il 14 febbraio 2000, precisamente la seconda parte dell’addio, dal titolo: The Finale – Part I & II.

A distanza di 25 anni la stessa Fran Fine, ma anche Maxwell Sheffield, Niles, Maggie, Brighton e Grace Sheffield, la mitica zia Assunta, ma anche zia Yetta e tutti gli altri, continuano a rimanere nel cuore e nei ricordi dei telespettatori di quella che si è confermata come una delle serie televisive cult, tra le più seguite di sempre.

Una vita diversa senza Tata Francesca

Vincitrice di un Primetime Emmy Award e con 11 candidature, The Nanny (questo è il titolo originale) racconta la storia di Francesca Cacace, che licenziata dal suo precedente lavoro, bussa un giorno alla casa della famiglia Sheffield, con l’intenzione di vendere dei cosmetici. La donna è fortunata perchè il padrone di casa, Maxwell Sheffield, vedovo, decide di assumerla come tata per i suoi tre figli. Una decisione che dà inizio ad una nuova vita per tutti, illuminata dalla solarità di Francesca che mette buon umore con il suo modo strampalato di fare. Francesca proviene da una famiglia polacca ebraica ma in Italia questo dettaglio viene cambiato: per noi è originaria di Frosinone!

Una trama semplice ma che ha sempre regalato novità, colpi di scena e avventure molto divertenti. Il cast composto da Francine Drescher (Francesca Cacace), Charles Shaughnessy (Maxwell Sheffield), Daniel Davis (Niles, il maggiordomo), Nicholle Tom (Maggie Sheffield), Benjamin Salisbury (Brighton Sheffield), Madeline Zima (Grace Sheffield), Lauren Lane (C.C. Babcock), Renée Taylor (zia Assunta), Ann Morgan Guilbert (zia Yetta) e Rachel Chagall (Lalla Torriello), è stato per le vecchie generazioni, come una famiglia. Ecco perchè ancora oggi molti si chiedono che fine abbiano fatto.

La loro vita è cambiata, alcuni di loro non recitano più, altri hanno avuto esperienze in altri progetti cinematografici. Per esempio Fran Drescher ha continuato la carriera tra cinema e tv. Dopo il divorzio da Peter Marc Jacobson (co-creatore della serie), ha realizzato la sitcom autobiografica Happily Divorced ed è apparsa in Indebted nel 2020. Inoltre e ha dato la voce a Eunice in Hotel Transylvania nel 2022. Vediamo come se la sono cavata gli altri senza Tata Francesca: