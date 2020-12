Netflix ha reso disponibile un trailer italiano ufficiale de La Tigre Bianca, il nuovo film del regista Ramin Bahrani che racconta l’epico e potente viaggio del povero ma ambizioso autista (Adarsh Gourav) di una ricca coppia indiana (Priyanka Chopra Jonas e Rajkummar Rao) che utilizza ingegno e astuzia per sfuggire alla povertà e diventare un imprenditore.

“La Tigre Bianca” è basato sull’omonimo romanzo bestseller del New York Times di Aravind Adiga vincitore del Man Booker Prize nel 2008. Il libro è stato premiato e lodato come una “Voce autentica del Terzo Mondo”.

La trama ufficiale:

Balram Halwai (Adarsh ​​Gourav) racconta la sua ascesa epica e cupamente umoristica da povero paesano ad imprenditore di successo nell’India moderna. Astuto e ambizioso, il nostro giovane eroe si fa strada per diventare autista di Ashok (Rajkummar Rao) e Pinky (Priyanka Chopra-Jonas), appena tornati dall’America. La società ha addestrato Balram ad essere una cosa, un servitore, quindi si rende indispensabile per i suoi ricchi padroni. Ma dopo una notte di tradimento, si rende conto di quanto poco ci metterebbero i suoi datori di lavoro ad incastrarlo per salvarsi. Sul punto di perdere tutto, Balram si ribella finalmente contro un sistema truccato e iniquo per insorgere e diventare un nuovo tipo di padrone.