Stasera in tv: “L’amore non divorzia mai” su Rai 1

Cast e personaggi

Jill Wagner: Annie Hancock

Colin Egglesfield: Ben Lawson

Rachel Hayward: Jessica Hancock

Ken Tremblett: Hal Hancock

Bill Dow: Hector

Matty Finochio: Tony McAllister

Tasya Teles: Giovanna Jorgensen

Michael Karl Richards: Joe

Ivy Matheson: Giovane Annie

Matt Visser: Giovane Ben

Eric Gustafsson: Giovane Joe

Marilyn Norry: Tracy

Daniel Bacon: Reverendo

Catherine Lough Haggquist: Giudice Brown

Fiona Vroom: Mary Lou

La trama

Con grandi piani per lasciare la loro piccola città dell’Iowa, gli innamorati adolescenti Annie (Jill Wagner) e Ben (Colin Egglesfield) scappano. Purtroppo i loro piani per la grande città vengono interrotti quando i genitori di Annie annullano il matrimonio e Annie rimane in Iowa per aiutare la sua famiglia. Quindici anni dopo, quando Annie è fidanzata in Iowa e Ben è fidanzato a New York, scoprono che il loro annullamento non è mai stato finalizzato. Annie e Ben si riuniscono per rendere legale il loro divorzio, ma si ritrovano a ricordare cosa sarebbe potuto essere se fossero rimasti insieme. Quando i sentimenti romantici riaffiorano, Annie e Ben devono decidere se il loro amore passato potrebbe anche essere il loro futuro predestinato.

Curiosità

Il nome del personaggio per l’autista, Hector (interpretato da Bill Dow), è un riferimento al personaggio dell’autista in Pretty Princess (2001), chiamato Joe, ma interpretato da Hector Elizondo, a parte l’ovvia comunanza di entrambi i personaggi nell’essere autisti; entrambi i personaggi sono anche completamente calvi; entrambi sono di mezza età; entrambi guidano una limousine Lincoln Town Car nera; entrambi sono ferocemente leali con un chiaro affetto sia per il loro datore di lavoro che per la loro nuova carica femminile pesce fuor d’acqua; entrambi in genere parlano solo in risposta a una domanda o se vengono interpellati in altro modo, fino a quando non prendono l’iniziativa per offrire consigli in una svolta cruciale alla fine del film, prima ad un personaggio principale, e poi separatamente all’altro personaggio principale; entrambi guardano consapevolmente il sedile posteriore attraverso lo specchietto retrovisore, ogni tanto annuendo con approvazione; e infine, entrambi si confermano membri della famiglia del protagonista, e che lo saranno sempre.

Il regista Neill Fearnley ha diretto anche il thriller Delitto per passione (1992), i film tv Fuga da Marte, Ai confini della realtà, Un figlio malvagio, Il dono dell’imprevedibile, La marcia nuziale e una lista impressionate di episodi per serie tv degli anni ottanta (Venerdì 13, La guerra dei mondi, I quattro della scuola di polizia), anni novanta (Highlander, F/X – The Illusion, Poltergeist Legacy) e anni duemila (Oltre i limiti, Stargate Atlantis, Flash Gordon, Cedar Cove, Quando chiama il cuore).