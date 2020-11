Venerdì 13 parte VIII: la colonna sonora di “Incubo a Manhattan” per la prima volta in vinile

Per celebrare Venerdì 13, Waxwork Records ha reso disponibile per la prima volta in formato vinile la colonna sonora di Venerdì parte VIII – Incubo a Manhattan, sequel horror scritto e diretto da Rob Hedden e interpretato da Kane Hodder nei panni di Jason Voorhees. L’ottavo capitolo della serie segue Jason mentre insegue un gruppo di diplomati delle scuole superiori su una nave in rotta verso New York.

La leggenda del basket LeBron James dei Los Angeles Lakers, reclutato per il sequel Space Jam 2, vuole realizzare un nuovo reboot di Venerdì 13 con la sua società di produzione SpringHill Entertainment.

La colonna sonora del film (reperibile QUI) è stata composta da Fred Mollin, che ha lavorato con il compositore di lunga data di “Venerdì 13” Harry Manfredini nella puntata precedente, Venerdì 13 parte VII – Il sangue scorre di nuovo (1988) di John Carl Buechler.

“Incubo a Manhattan” è stato il primo film della serie a non avere Manfredini accreditato nella colonna sonora. Allontanandosi dalle corde e dai corni usati tradizionalmente, la colonna sonora di “Incubo a Manhattan” di Mollin è basata sull’elettronica e utilizza tastiere digitali e sintetizzatori popolari dell’epoca. Waxwork Records è entusiasta di pubblicare la colonna sonora completa per la prima volta in assoluto su vinile. La colonna sonora è stata recuperata e rimasterizzata dai nastri originali originali dagli archivi della Paramount. La confezione dell’album 2xLP contiene vinile colorato da 180 grammi (NYC Grime / Disco 1 e Flying V rosa caldo / Disco 2), copertine apribili con inserto pieghevole interattivo fustellato vecchio stile con rivestimento satinato opaco, copertine interne stampate e un nuovo artwork di Anthony Petrie.

Jason dal suo debutto cinematografico nel classico slasher del 1980 Venerdì 13 è diventato uno dei personaggi horror più riconoscibili di sempre, e le sue sanguinarie scorribande in quel di Camp Crystal Lake hanno attraversato due decenni e tra sequel, spin-off e remake la saga ha totalizzato 12 capitoli, in cui Jason ha anche avuto il tempo di andare nello spazio (Jason X) e di condividere lo schermo con il collega e icona horror Freddy Krueger di Nightmare nel crossover Freddy vs. Jason. La saga di “Venerdì 13” ha avuto una pausa prolungata dopo il fallimentare reboot del 2009, e mentre numerose sceneggiature e registi sono stati collegati ad un altro film della serie non si è mai giunto a nulla di tangibile. La Paramount si stava preparando a realizzare un nuovo sequel all’inizio del 2017, ma il deludente risultato al box-office del pessimo The Ring 3 (Rings) ne ha causato la cancellazione prima delle riprese. Gli ultimi aggiornamenti risalgono a luglio 2019 con Tom McLoughlin, sceneggiatore e regista di Venerdì 13 parte VI – Jason vive, che ha scritto una sceneggiatura per un nuovo film descritta come un mix di nuovo e classico, e a novembre 2020 con il giocatore di basket LeBron James in trattative per produrre un nuovo film di “Venerdì 13” con la sua società di produzione SpringHill Entertainment.

TRACK LISTINGS:

1. The Darkest Side of the Night / Main Title (featuring Metropolis) – 4:55

2. Jason Resurrected / Impractical Joke / End of Jimmy – 3:55

3. Ghost Boat / Jason on Board – 2:08

4. False Alarm / Sauna Death – 3:16

5. Mirror / Sayonara Tamara / The Bridge – 3:32

6. McCulloch Angry / Drop Anchors / Eva Finds Tamara / Wayne’s Demise – 3:49

7. Jason Kills / Cabin Flashback / The Galley / Jump Ship – 5:52

8. Jason in the Apple / Rennie’s Abduction / Jason & the Punk / Heads Up Julius – 4:08

9. Police Car / Goodbye McCulloch / Sean & Rennie / Jason Breaks It Up – 5:24

10. The Darkest Side of the Night / End Credits (featuring Metropolis) – 4:55



