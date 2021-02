Disponibile via IFC Films un trailer ufficiale di Last Call, un film a mezza via tra commedia e dramma diretto da Paolo Pilladi. La storia è incentrata su imprenditore immobiliare che ritorna nel suo vecchio quartiere di Philadelphia e finisce per ritrovarsi obbligato a restare per aiutare a salvare dal tracollo l’attività familiare, un bar in difficoltà dei suoi genitori. La permanenza in quel luogo familiare, il ritrovare vecchi amici e un ex fiamma lo porteranno a guardarsi indietro e fare un resoconto della sua vita fino a quel momento.

La trama ufficiale:

Una storia di successo locale e sviluppatore immobiliare, Mick (Jeremy Piven) torna a casa nel suo insolito quartiere irlandese da colletto blu all’ombra di Philadelphia per un funerale ed è obbligato a rimanere per assicurarsi che l’attività familiare in difficoltà dei suoi genitori riprenda il corso. In mezzo a tutto questo, si riavvicina alla sua cotta d’infanzia (Taryn Manning) anche lei tornata in città, mentre subisce una costante presa in giro dalla sua squadra della vecchia città natale. Quando Mick inizia a riconnettersi con il quartiere in cui è cresciuto, si trova ad un bivio quando è costretto a scegliere tra radere al suolo o resuscitare il bar di famiglia.

Il cast del film è completato dal candidato all’Oscar Bruce Dern, Zach McGowan, Jamie Kennedy, Jack McGee, Cheri Oteri, Cathy Moriarty, Jason James Richter, Chris Kerson, Betsy Beutler, Garry Pastore, Royce Johnson, Carrie Kim e Kresh Novakovic.

Jeremy Piven vincitore di un Golden Globe per la serie tv Entourage e visto di recente nella godibile commedia britannica L’appuntamento natalizio di papà, è anche nel cast del thriller d’azione American Night in uscita a ottobre di quest’anno ed è collegato ad altri due progetti entrambi in post-produzione: la commedia-horror Ghost Killers e la commedia corale All-Star Weekend debutto sul grande schermo da regista dell’attore Jamie Foxx.

“Last Call” è diretto dal produttore nativo di Philadelphia Paolo Pilladi che con questo film debutta alla regia. Pilladi che dirige da una sua sceneggiatura scritta con Greg Lindo, sta già preparando il suo prossimo progetto da regista, il dramma The Winemaker’s Son che racconta di un illustratore che lavora ad un racconto popolare per assistere suo padre in un pacifico e dolce passaggio nell’aldilà.

“Last Call” debutterà negli Stati Uniti, nelle sale e in VOD, a partire dal 19 marzo 2021.

