Dal 15 giugno 2023 arriva nei cinema italiani con Cineteca di Bologna Last Words, dramma fantascientifico / post-apocalittico di Jonathan Nossiter con Nick Nolte, Stellan Skasgaard, Charlotte Rampling e Alba Rohrwacher.

Con “Last Words”, il regista (e agricoltore) Jonathan Nossitier, a cui si deve il documentario Mondovino, ci propone un lungometraggio dai toni profetici, che si conclude in Italia sullo sfondo di un’epidemia… Un pianeta desolato, un mare diventato rosso e un una manciata di sopravvissuti su un’isola verde che ritrovano la speranza guardando vecchi film – ma tossiscono e soccombono a un virus…

Girato con le star – Charlotte Rampling, Nick Nolte, Stellan Skarsgård – e l’esordiente ​​- Kalipha Touray, un rifugiato gambiano di 19 anni che interpreta “l’ultimo essere umano sulla Terra” -, Last Words è una favola ecologica su ciò che resta dell’Europa nell’anno 2086. Per coloro che si chiedono perché non abbiamo notizie di Jonathan Nossiter da “Resistenza Naturale”, un documentario sui viticoltori italiani pubblicato in via riservata nel 2014, questo perché il creatore di “mondovino” è diventato… un contadino nelle vicinanze del lago vulcanico di Bolsena, tra Firenze e Roma, coltivando ortaggi in permacultura e sviluppando un “museo dei semi antichi”.

Allo stesso tempo, stava lavorando alla sua ultima odissea, che ha appena terminato dopo sei anni di lavoro e riprese a Bologna, nel sud Italia, e in Marocco. Certamente il suo film più ambizioso e liberamente tratto da un libro di Santiago Amigorena, è stranamente ottimista, perché, come ci dice Jonathan Nossitier, quando sono condannati, gli esseri umani cercano la luce attraverso la cultura, un gesto civilizzante di fronte alla catastrofe.

La trama ufficiale: Nel 2086 il mondo è un luogo inospitale, destinato all’estinzione. I pochi sopravvissuti si raccolgono in piccole comunità solidali. Il digitale e la tecnologia sono inservibili a causa delle condizioni ambientali e della mancanza di elettricità. Ma tra le eredità sopravvissute c’è un archivio… di film in pellicola. La pellicola è visibile – con modalità piuttosto ingegnose – anche in un mondo post apocalittico. La riscoperta del cinema restituisce il senso della vita: il piacere di stare insieme (dopo un lungo periodo di isolamento), l’amore per la cultura (dopo anni di barbarie) e per la bellezza (dopo tanto orrore).

Il cast: Nick Nolte (Shakespeare), Kalipha Touray (Kal), Charlotte Rampling (Batlk) Stellan Skarsgard (Ziberski), Alba Rohrwacher (Anna), Sivia Calderoni (Dima) con la partecipazione di Maryam d’Abo.

La trama ufficiale del romanzo: Anno 2086. Un virus ha spazzato via il pianeta e gli ultimi sopravvissuti contemplano le rovine dell’umanità. Giugno 2086. Un virus ha spazzato via l’umanità e sull’intero pianeta sono rimaste solo due persone: un giovane e un vecchio che presto cesseranno di esistere. Questi ultimi due sopravvissuti contemplano le rovine dell’umanità. Tutte le guerre sono finite, non c’è più carestia nel mondo e le bestie create dall’uomo sono scomparse. Ci è voluta una grande distruzione del mondo perché qualcuno si entusiasmasse di nuovo per un tramonto? Ci vorrà che l’umanità scompaia per essere consapevole di ciò che è diventata? Amigorena offre un romanzo altamente poetico e ci porta faccia a faccia con il futuro mentre riflette sugli errori commessi dall’uomo che potrebbero porre fine a tutta l’umanità.

Il romanzo “My Last Words” di Santiago H. Amigorenaè disponibile in edizione spagnola e francese su Amazom.

Lavoro a questo film da sei anni, quindi non è legato all’attualità. Si è partiti dalle proiezioni sempre più inquietanti degli scienziati sul riscaldamento globale e la perdita di biodiversità – e anche dall’osservazione della volontaria scomparsa della cultura dalla vita quotidiana dei cittadini del mondo. Ora vivo in Italia e ho legami profondi con Francia, Brasile, Stati Uniti e Inghilterra. E ovunque vedo in azione la stessa malattia: una nuova barbarie che disprezza la cultura, insieme all’educazione e alla salute. Ora ne stiamo pagando il prezzo.

Un film utopico, post apocalittico, in cui ho cercato di guardare con lucidità le catastrofi ecologiche senza perdere coraggio, amore, tenerezza, e dove la ricerca di ogni personaggio, di ogni inquadratura, è la ricerca della bellezza e della gioia.

Credo e spero che questo film sia una risposta a quello che stiamo vivendo in questo tempo, e già prima del Covid. È una favola ecologica che ci propone un futuro totalmente inaspettato. Sentiamo tutti che il pianeta è lì, a mezzo millimetro dal crollo totale, e che può succedere dal un giorno all’altro. La maggior parte delle persone non vogliono riconoscerlo perché è un peso terribile. Con Last Words ho voluto mettere lo spettatore davanti a un futuro possibile, per spingerlo a pensare a tutte le ragioni per lottare e non ritrovarsi a quel punto.

Quando ho incontrato Kalipha nel campo dei rifugiati di Palermo, ho capito che era lui il mio protagonista, perché il film aveva bisogno di un testimone, di qualcuno che avesse già visto la fine del mondo.

Ho girato a Paestum, a sud di Napoli, nel Cilento, uno dei luoghi più magici d’Italia. Il sito archeologico è gestito da un giovane tedesco, Gabriel Zuchtriegel, che è completamente investito nella presente vitalità del passato così come nella cultura regionale. Il film si nutre di quell’ancoraggio culturale. Nick Nolte veniva dalla California ed è arrivato nel mezzo di questo parco archeologico, circondato da contadini e da questa cultura del mangiar bene, un mondo del passato rivolto ai vivi. Lui stesso coltivava un orto biologico nella sua vecchia casa, quindi era sensibile all’aspetto ecologico del film; altrimenti non avrebbe aderito al progetto: quattro mesi di riprese in condizioni francescane! È stato coraggioso perché, nel bel mezzo delle riprese, la sua casa a Malibu è andata a fuoco – ha perso tutto – ma ha deciso di restare. Charlotte Rampling, che è arrivata il giorno in cui ha ricevuto la notizia, lo ha convinto a farlo.

Nel 2014 ho detto che volevo fare lungometraggio finale prima di dedicarmi interamente all’agricoltura. Non so se questo sarà l’ultimo film, ma sono certo che la mia vita ora sarà incentrato sull’agricoltura. Ho molti scambi con i più giovani grazie a questa azienda agricola attività, che forse non avrei con il cinema. Anche di fronte alla catastrofe, sto cercando per la vitalità. Ma c’è molta speranza per rinnovamento agricolo grazie ai giovani – Sto cercando di rubare la loro vitalità, o almeno provo a sperimentarla…