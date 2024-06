Latency: trailer del techno-thriller a tinte horror di Lionsgate con videogiochi, realtà virtuale e I.A.

Lionsgate ha reso disponibile un trailer di Latency, un nuovo thriller horror che miscela videogiochi, tecnologia virtuale, Intelligenza Artificiale e videogiochi next generation. “Latency” debutta nei cinema americani il 14 giugno 2024.

Latency – Trama e cast

Quando ad Hana (Sasha Luss), una giocatrice professionista di videogame che soffre di agorafobia acuta, viene chiesto di provare nuove e sofisticate apparecchiature di gioco che utilizzano l’intelligenza artificiale per interpretare l’attività elettrica del suo cervello, vede un’opportunità per migliorare la sua abilità nel gioco. Mentre Hana e la sua migliore amica Jen (Alexis Ren) sperimentano questa nuova tecnologia, il confine tra la realtà e il subconscio di Hana inizia rapidamente a sfumare e lei inizia a chiedersi se il dispositivo la stia aiutando o sia al servizio di una forza più sinistra.

Latency – Il trailer ufficiale in lingua originale

Curiosità sul film

“Latency” è scritto e diretto da James Croke, che con questo film esordisce alla regia.

La modella e attrice russa Sasha Luss è nota per aver interpretato il personaggio principale nel thriller d’azione del 2019 Anna di Luc Besson. Altri crediti di Luss includono ruoli nell’avventura fantascientifico Valerian e la città dei mille pianeti, nel thriller Shattered – L’inganno, nella commedia d’azione Sheroes e nel dramma storico d’azione The Last Front.

Alexis Ren è uns influencer, attrice, modella e attivista per l’ambiente e la salute mental. Ren è apparsa nel video musicale “South of the Border” di Ed Sheeran Feat. Camila Cabello & Cardi e ha recitato nelle commedie Deported e Dotty & Soul, e nel film d’azione The Enforcer con Antonio Banderas e Kate Bosworth.

James Croke – Note biografiche

Essendo uno scrittore con un forte senso del genere e della costruzione di un mondo, James ha scritto sceneggiature che hanno attirato l’attenzione sia a livello locale che internazionale. Ha realizzato sceneggiature arrivate alle semifinali e ai quarti di finale della Nicholl Fellowship in Screenwriting (gestito dall’Academy of Motion Pictures Arts and Sciences).

Il debutto alla regia di un lungometraggio di James è tratto dalla sua sceneggiatura Latency. Girato a Bangkok tra novembre e dicembre 2022.

Abbiamo concluso! Girare Latency a Bangkok con il team Kaos è stata un’esperienza straordinaria. Lavorare con Sasha Luss è stato un grande piacere. Grazie a tutta la squadra! Non vedo l’ora di dedicarmi alla post produzione.

Il cortometraggio di James, Shift, da lui scritto, diretto e prodotto, è stato proiettato in oltre venti festival cinematografici in tutto il mondo, tra cui Palm Springs, Cinequest e Raindance. Shift ha vinto numerosi premi, tra cui Miglior film australiano al Sandfly Film Festival, Miglior film di fantascienza al Reale Film Festival e Miglior film di fantascienza/fantasy al Monza Film Fest e all’Hollywood Blood Horror Festival, dove James ha vinto anche il premio come miglior regista esordiente. Tra i tanti riconoscimenti individuali, “Shift” ha vinto due premi ACS (Australian Cinematography Society) e il premio Australian Production Design Guild per il design di un cortometraggio. Una versione cinematografica del film è attualmente in fase di sviluppo.

James ha conseguito un Master of Arts presso l’Australian Film, Television & Radio School (AFTRS).

[Fonte:James Croke]

Il poster ufficiale

Fonte: Lionsgate