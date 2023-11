Greta Gerwig dopo il successo planetario di Barbie torna a parlare dei reboot che Netflix sta sviluppando per rilanciare/riavviare il franchise fantasy Le Cronache di Narnia.

Con lo sciopero degli sceneggiatori risolto e quello degli attori ancora in corso, il produttore Scott Stuber, a capo di Netflix Films, spera che almeno un grande progetto entri in produzione l’anno prossimo, sperando che la protesta del sindacato degli attori arrivi ad una conclusione entro l’anno.

“Beh, penso che la gente sappia che stiamo cercando di mettere insieme [Le cronache di] Narnia di Greta Gerwig e realizzare quel film, che sarà in produzione l’anno prossimo”, ha dichiarato Stuber al sito Collider.

L’arrivo di Gerwig e l’approccio “reboot” hanno scatenato nei fan del franchise un mix di entusiasmo, per il ritorno dell’amata serie sul grande schermo, ma anche preoccupazione per la scelta di dare una nuova interpretazione del materiale, una responsabilità di cui la stessa Gerwig è pienamente consapevole.

Non ho nemmeno iniziato ad abbracciarlo”, ha rivelato Gerwig a GamesRadar all’inizio di quest’anno. “Ma ne ho davvero paura, il che mi sembra un buon punto di partenza. Penso che quando ho paura, è sempre un buon segno. Forse quando smetterò di avere paura, sarà come, ‘Okay. Forse Non dovrei farlo.’ No, ne ho paura. È straordinario. E quindi vedremo, non lo so.”

Le Cronache di Narnia al cinema e in libreria

Netflix ha acquisito i diritti del franchise di Narnia nel 2018 e possiede le licenze sia per il cinema che per la televisione. L’ultimo film di Narnia risale al 2010 quando è uscito nelle sale Le cronache di Narnia: Il viaggio del veliero del 2010, la terza parte di una trilogia che comprendeva anche Le cronache di Narnia: Il principe Caspian del 2008 e Le cronache di Narnia: Il leone, la strega e l’armadio del 2005. I primi due film erano sotto l’egida della Disney, mentre il terzo è passato alla Fox. Dopo i deludenti incassi de “Il principe Caspian” la Walt Disney Company decise per ragioni di budget e logistiche di non co-produrre e co-finanziare ulteriori capitoli della serie.

Il nuovo film a quanto pare sarà un reboot, quindi Gerwig dovrebbe rivisitare l’intera trilogia, e successivamente ci sarà ancora molto spazio da esplorare, dato che ci sono sette libri in totale nel franchise. Bisognerà anche vedere se Gerwig sceglierà di ripartire con l’ordine di pubblicazione originale oppure opterà per quello “cronologico” legato alla trama con cui sono stati rinumerati e ripubblicati i libri dall’editore HarperCollins su consiglio di Douglas Gresham, figlio adottivo di Lewis.

I libri nell’ordine di pubblicazione: Il leone, la strega e l’armadio (1950) / Il principe Caspian (1951) / Il viaggio del veliero (1952) / La sedia d’argento (1953) / Il cavallo e il ragazzo (1954) / Il nipote del mago (1955) / L’ultima battaglia (1956)

I libri nell’ordine cronologico della trama: Il nipote del mago / Il leone, la strega e l’armadio / Il cavallo e il ragazzo / Il principe Caspian / Il viaggio del veliero / La sedia d’argento / L’ultima battaglia

“Le cronache di Narnia”, saga scritta da C. S. Lewis e illustrata da Pauline Baynes, è stata ideata nel 1939 e pubblicata in sette volumi tra il 1950 e il 1956. “Le cronache di Narnia” è stato adattato per la radio, la televisione, il teatro, il cinema e i videogiochi. La serie è ambientata nel regno immaginario di Narnia, un mondo fantastico fatto di magia, bestie mitiche e animali parlanti. Narra le avventure di vari bambini che svolgono un ruolo centrale nello svolgersi della storia del mondo di Narnia. Tranne che in “Il cavallo e il ragazzo”, i protagonisti sono tutti bambini del mondo reale che vengono magicamente trasportati a Narnia, dove a volte vengono chiamati dal leone Aslan per proteggere Narnia dal male che incombe sul regno. I libri ripercorrono l’intera storia di Narnia, dalla sua creazione in “Il nipote del mago” alla sua eventuale distruzione in “L’ultima battaglia”.