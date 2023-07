Le mie ragazze di carta: trailer e trama del film di Luca Lucini (Al cinema dal 13 luglio)

Dal 13 luglio nei cinema d’Italia con Adler Entertainment Le mie ragazze di carta, il nuovo film di Luca Lucini (Amore, bugie & calcetto) che racconta, attraverso il codice universale della commedia, due momenti decisivi della vita di tre adolescenti: il passaggio dalla pubertà alla preadolescenza vissuto traprimi amori e partite dirugby e quello dal mondo della campagna al mondo della città.

Le mie ragazze di carta – Trama e cast

La trama ufficiale: Siamo alla fine degli anni 70, nel trevigiano, in un periodo in cui la rapida espansione delle città investe anche la famiglia Bottacin, composta da Primo, Anna e Tiberio. Per loro, e in particolare per il giovane Tiberio, il cambiamento dalla vita contadina a un contesto urbano sarà piuttosto tumultuoso. Il racconto di un periodo storico di grandi trasformazioni sociali ed economiche, in cui anche le sale cinematografiche, luoghi tipici di fruizione comunitaria, dovettero ripiegare verso una programmazione a luci rosse per evitare il fallimento.

Il cast include Maya Sansa, Andrea Pennacchi, Alvise Marascalchi, Cristiano Caccamo, Raffaella Di Caprio, Alessandro Bressanello, Christian Mancin, Marta Guerrini e con Giuseppe Zeno e con la partecipazione di Neri Marcorè.

Le mie ragazze di carta – Trailer e video

Curiosità sul film

Luca Lucini dirige “Le mie ragazze di carta” da una sua sceneggiatura scritta con Mauro Spinelli, Ilaria Storti e Marta Storti, da un soggetto di Mauro Spinelli e Luca Lucini.

Il cast tecnico: Fotografia di Luan Amelio Ujkaj / Scenografia di Silvio Di Monaco / Costumi di Diamante Camilla Cavalli / Suono di Roberto Sestito (A.I.T.S.) / Montaggio di Carlotta Cristiani & Matteo Mossi / Musiche originali Nicola Piovani

Team di produzione: Produttore delegato Mirco Da Lio (Pepito Produzioni) / Produttore esecutivo Giacomo Centola (Pepito Produzioni) / Prodotto da Giuseppe Saccà & Stefano Basso per 302 Original Content / Prodotto da Agostino Saccà per Pepito Produzioni / Prodotto da 302 Original Content & Pepito Produzioni con RAI Cinema e Ministero della cultura Direzione generale cinema audiovisivo con il contributo della Regione Veneto (Progetto finanziato con il POC della Regione del Veneto 2014-2020 con il supporto della Veneto Film Commission)

Note di regia

Premessa: “Questa è una sceneggiatura a cui sono particolarmente legato, la prima storia che sento veramente “mia” da quando ho iniziato questa bellissima e stimolante esperienza nel cinema. Ormai più di 20 anni fa diressi il cortometraggio “il sorriso di Diana” parte del progetto “Sei come sei”, un lungometraggio sperimentale distribuito dall’istituto Luce; quel cortometraggio era ideato e sceneggiato da un personaggio curioso, un cuoco di Treviso con una cultura molto vasta che aveva una passione per la scrittura, era la storia di un ragnetto che si innamorava di una donna, la metafora poetica e geniale di tutti gli amori impossibili.

Quel cortometraggio prodotto da Cattleya ha avuto grande successo, vincendo molti premi in tutto il mondo anche in festival molto importanti (fu presentato proprio a Berlino nel film “Sei come sei”), ed è grazie a quel corto e alla sensibilità di Mauro Spinelli che di fatto oggi sono un regista di cinema. Qualche tempo dopo gli feci leggere una storia scritta da me, una storia vera del mio passato, la storia di un cinema davanti a casa nel quale ad un tratto non potevo più entrare, senza capire il perché.

Mauro scrisse la sceneggiatura di quel breve racconto, una sceneggiatura che spostando la storia da Milano a Treviso e con l’inserimento dell’epopea della famiglia Bottacin dalla campagna alla “metropoli” divenne piena di significato e di poesia. La sceneggiatura vinse il premio Solinas (Premio Benvenuti per la Commedia) nel 2007. Ho sempre considerato questo film per me importantissimo, e per diverso tempo non mi sono sentito in grado di affrontare il progetto, sono contento di aver aspettato, di aver accumulato esperienza importante per poter gestire un film molto più complesso di quanto possa sembrare.

Note: “Credo che il passaggio dalla pubertà alla preadolescenza, capire che nel mondo non ci sono solo pallone da calcio e soldatini, iniziare a vedere le compagne di classe sotto una luce molto diversa, svegliarsi con delle strane sensazioni sotto le coperte, insomma perdere l’innocenza, sia per noi maschietti un periodo memorabile, e si lega a delle sensazioni fortissime che allo stesso tempo, nel ricordo, si trasformano in tenere e poetiche.”

“In un paese cattolico come il nostro, nei primi anni ’80, nella laboriosa provincia del nord italiano, la storia della perdita di innocenza ed ingenuità dei nostri due protagonisti si mescola quasi in simbiosi con i tratti di un paese intero che allo stesso modo non sarà più lo stesso, una perdita di innocenza diversa, ma forse anch’essa inevitabile. La parabola del cinema che, per evitare il fallimento, è costretto a “modernizzarsi” è metafora – e forse involontaria premessa – di un qualcosa che verrà.”

“Ora che lo vedo realizzato credo sia un film puro, sincero, pieno di vita, in cui ci si affeziona all’epopea della nostra famiglia neo piccolo-borghese, alla sua ingenuità, ai suoi credo così convinti e così ormai desueti e soprattutto al percorso di crescita così poetico e innocente di Tiberio. Un film che ha grandi interpretazioni e attori perfettamente in parte, dove si ride e ci si commuove, dove chi ha una certa età ricorderà forse con un po’ di nostalgia e chi è giovane e giovanissimo scoprirà un mondo e un modo di crescere e di avvicinarsi al sesso ormai quasi inconcepibile.”

Luca Lucini – Note biografiche

Luca Lucini, classe 1967, ha dimostrato di saper cogliere gli aspetti positivi della commedia sentimentale americana adattandola al contesto cinematografico italiano. Tra i suoi film di maggiore successo vi sono: L’uomo perfetto, Oggi sposi, Nemiche per la pelle e Come diventare grandi nonostante i genitori. Collabora con attori del calibro di Margherita Buy, Michele Placido, Giovanna Mezzogiorno, Alessandro Haber, Francesco Pannofino, Cristiana Capotondi, Claudia Gerini, Luca Argentero, Riccardo Scamarcio e Anna Foglietta. I suoi lavori guadagnano nomination in numerosi festival nazionali ed internazionali. Nel 2009, in occasione del Salerno International Film Festival, viene insignito del premio per il Miglior Film con Oggi Sposi.

FILMOGRAFIA: 2021 Io e mio fratello / 2019 Made in Italy / 2017 The Comedians / 2016 Come diventare grandi nonostante i genitori / 2016 nemiche per la pelle / 2016 Leonardo Da Vinci – Il genio a Milano (documentario) / 2015 Teatro alla Scala – Il tempio delle meraviglie (documentario) / 2010 La donna della mia vita / 2009 Oggi Sposi / 2008 Solo un padre / 2008 Amore, Bugie & Calcetto / 2005 L’uomo perfetto / 2004 Tre metri sopra il cielo / 2002 Sei come sei (serie TV)

