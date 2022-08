Stasera in tv: “Regine del campo” su Rai 3

Kad Merad: Marco

Alban Ivanov: Mimil

Céline Sallette: Stéphanie

Sabrina Ouazani: Sandra

Laure Calamy: Catherine Guerin

Guillaume Gouix: Franck

Myra Tyliann: Léa

Manika Auxire: Cindy

Marion Mezadorian: Christelle

Maëlle Genet: Isabelle

Alexandra Rothert: Jessica

André Wilms: Papy

Frédéric Pellegeay: Michel Guerin

Oscar Copp: Greg

David Salles: Louis

Karina Marimon: Sylvie

Régis Van Houtte: Jean-Michel

Dan Herzberg: Christian

Vincent Jouan: presidente commissione

Doppiatori italiani

Franco Mannella: Marco

Gianluca Crisafi: Mimil

Selvaggia Quattrini: Stéphanie

Gianna Gesualdo: Sandra

Germana Longo: Catherine Guerin

Alessio Puccio: Franck

Silvia Barone: Léa

Monica Vulcano: Cindy

Daniela Abbruzzese: Christelle

Beatrice Margiotti: Isabelle

Perla Liberatori: Jessica

Oliviero Dinelli: Papy

Edoardo Nordio: Michel Guerin

Federico Di Pofi: Greg

Enrico Chirico: Louis

Gilberta Crispino: Sylvie

Fabrizio Russotto: Jean-Michel

Dario Oppido presidente commissione

Dopo una rissa, l’intera squadra di calcio di Clourrières è sospesa fino a fine stagione. Per salvare il piccolo club del Nord che rischia di sparire, l’allenatore decide di formare una squadra composta esclusivamente da donne per giocare l’ultima partita del campionato. La proposta porterà scompiglio nella vita quotidiana della piccola comunità.

Il film diretto da Mohamed Hamidi (In viaggio con Jacqueline) e con protagonista Kad Merad (Supercondriaco – Ridere fa bene alla salute) è incentrato sul calcio femminile che diventa metafora di pregiudizi maschilisti ed emancipazione femminile.

Il regista Mohamed Hamidi dirige “Regine del campo” da una sua sceneggiatura scritta con Alain-Michel Blanc (In viaggio con Jacqueline) in collaborazione con Camille Fontaine (Coco avant Chanel – L’amore prima del mito).

Il regista Mohamed Hamidi parla del film: Non era nelle mie intenzioni fare un film femminista. Non lo considero un manifesto femminista o un film “girl power”. È il frutto dei miei sentimenti e delle mie esperienze. Nei miei film cerco sempre di inserire elementi di sceneggiatura che possano abbattere barriere e preconcetti. Magari stavolta i preconcetti che sono saltati sono i miei. Ogni volta che finisco un film, provo a pensare al prossimo. Quando ho realizzato che tutti i miei eroi erano uomini, ho pensato che era tempo di scrivere una storia con eroine donne. Siccome il calcio rimane un esempio valido di baluardo maschile, mi è sembrato interessante invertire i valori e il potere in quell’ambiente. Se il film esiste è in gran parte grazie a Kad [Merad]. Quando gli ho parlato quattro anni fa dell’idea, aveva appena visto il film In viaggio con Jacqueline e gli era molto piaciuto. Gli ho parlato in modo informale della mia idea di sceneggiatura e da quel momento non ha mai smesso di spingermi a realizzare il film. Kad è un grande attore, è incredibile. È l’attore con cui ho amato di più lavorare in tutta la mia carriera da regista, sotto ogni punto di vista: recitazione, lavoro, umore… Conosce il suo testo e pone le domande giuste sul personaggio. È attento con tutti, umano, vicino alla gente e soprattutto molto simpatico.

L’attore Kad Merad parla del film è della collaborazione con Hamidi: Il tema e l’energia di Mohamed. Ho visto tutti i suoi film e sapevo che grazie al calcio femminile, sarebbe riuscito a raccontare una grande avventura sociale e umana. Ha la sensibilità necessaria e lo spessore per riuscire a raccontare una storia universale partendo da una partita di calcio. Il suo cinema va sempre oltre il tema, riesce ad emozionarti. La sua grande umanità, che è presente nei suoi film, esiste anche durante le riprese. È molto vicino agli attori, ai tecnici, è una vera gioia lavorare con lui…Non è semplice descrivere il personaggio che si interpreta ma ci provo. Marco è un bravo ragazzo, appassionato, fedele, umano e che ama profondamente ciò che fa. Prova a migliorare la propria vita e anche quella della gente che lo circonda. È molto altruista, è una persona che fa del bene. Tuttavia tutte queste qualità non gli impediscono a volte di essere diffidente…Sono più dalla parte dei femministi che dalla quella dei misogini. Ho sempre un pensiero per mia mamma e per tutto quello che ha fatto per noi figli, tre maschi e una femmina.