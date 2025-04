Le serie tv e i film in cui è apparso Donald Trump

Oggi lo conosciamo nelle vesti di presidente degli Stati Uniti d’America, ma Donald Trump era già molto famoso prima di assumere questo importante ruolo politico.

Il tycoon, infatti, nel corso della sua carriera, ha svolto numerose attività, e principalmente, quella di imprenditore nel campo di investimenti, sviluppo immobiliare. La sua multinazionale, Trump Organization, attualmente gestita dai figli Donald Jr. ed Eric, si occupa di gestire hotel, casinò, grattacieli, campi da golf, resort.

Quello che forse non tutti sanno è che il presidente degli Usa è noto anche come personaggio televisivo ed è apparso anche in diversi film e serie tv di successo, nel suo Paese. Si tratta principalmente di camei, in alcune scene.

Donald Trump, da Willy, il principe di Bel Air a The Apprentice: film, serie e programmi in cui è apparso il tycoon

Come detto, Trump è apparso in diversi film, serie e programmi televisivi. Si tratta per la gran parte di comparse, ma il politico e imprenditore è stato anche tra i produttori (con Mark Burnett) e conduttore di uno show di grande successo negli Usa, ossia The Apprentice.

Si trattava di un reality show (attualmente non più in onda) in cui personaggi legati al mondo del business competevano in delle sfide a squadre, per raggiungere un obiettivo che poteva essere vendere un prodotto, o creare una campagna pubblicitaria. La squadra che perdeva la sfida, era portata in una sala riunioni, e lì si decideva qual era il membro del team che aveva avuto più responsabilità nella sconfitta. Ogni episodio si concludeva col conduttore che eliminava uno dei partecipanti, con la famosa frase: «You’re fired!» («Sei licenziato», ndr).

Per quanto concerne le esperienze di Trump in film e serie tv, una delle più note è certamente quella in Willy, il principe di Bel Air, la celebre serie anni ’90 con Will Smith. Il tycoon ha preso parte a un episodio della serie (la puntata 25 della stagione 4). Qui ha interpretato se stesso, intento a voler acquistare la casa dei Banks, gli zii di Willy.

Trump ha fatto una comparsa anche in una scena del noto film Mamma ho riperso l’aereo e mi sono smarrito a New York, con Macaulay Culkin. Nella scena in questione, il piccolo Kevin fa il suo ingresso al Plaza Hotel e ferma Trump, a cui chiede dove si trovi la hall. All’epoca, il tycoon possedeva l’albergo in questione.

Altre partecipazioni a film, serie tv e programmi

Il presidente degli Usa è apparso anche in Zoolander, film con Ben Stiller, e con lui c’era anche la compagna (poi divenuta sua moglie), Melanie. Trump ha fatto da comparsa interpretando se stesso anche nella scena di un cocktail party in Two weeks notice, film con Hugh Grant e Sandra Bullock. Qui, Trump dice a Wade (personaggio interpretato da Grant) che vorrebbe portargli via Lucy Kelson (Sandra Bullock) come assistente.

Ha fatto un cameo anche nel 1999 in Sex and the city. Sempre negli anni’90, il tycoon compare in una sit-com famosissima, La Tata, con Fran Drescher. In questo episodio, il quarto della quarta stagione, c’è un simpatico siparietto in cui Trump interpreta se stesso e invita tata Francesca a un party con Demi Moore.

Tra gli altri ruoli di Trump c’è anche quello in cui veste i panni del papà di Waldo, nel film Piccole Canaglie, uscito nel 1994. L’attuale presidente degli Usa è stato anche spesso ospite a show di wrestling e concorsi di bellezza.