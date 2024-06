Lee Cronin regista di “Evil Dead Rise” dirigerà un nuovo horror per Blumhouse, New Line e la Atomic Monster di James Wan

Lee Cronin, il regista di Evil Dead Rise, uscito nei cinema italiani con il titolo La casa – Il risveglio del male, ha firmato con l’Atomic Monster di James Wan, la Blumhouse di Jason Blum e la New Line Cinema di Warner Bros., che hanno siglato per l’occasione una nuova partnership, per scrivere e dirigere un nuovo horror. Non ci sono dettagli sulla trama da condividere, ma il film uscirà il 17 aprile 2026.

Il regista Lee Cronin ha annunciato in un comunicato:

Sono super entusiasta di riunire la mia banda di stravaganti Doppelgänger per unire le forze con i signori dell’horror di Blumhouse e Atomic Monster. Collaborare con Jason, James e i meravigliosi team di queste due organizzazioni storiche e di enorme successo è ciò di cui sono fatti gli incubi perfetti. Ritornare alla New Line Cinema e ai miei meravigliosi partner è la ciliegina sulla torta. Ho qualcosa di terribilmente divertente e terrificante nascosto nella manica, e non vedo l’ora di portarlo sul grande schermo il 17 aprile 2026.

Una dichiarazione del regista e produttore James Wan sul nuovo progetto:

Lee è un regista di talento nel mondo dell’horror, la cui narrazione ha elettrizzato il pubblico. Siamo entusiasti di collaborare con lui a questo progetto e di portare gli spettatori in un viaggio incredibilmente divertente.

Il produttore Jason Blum ha chiosato:

Il lavoro di Lee è sempre fresco e sorprendente e ha un approccio intrigante e moderno a qualcosa di piuttosto antico che penso che il pubblico amerà. Questo segna anche una serie entusiasmante di prime volte per noi: la prima volta che Atomic Monster e Blumhouse lavorano con Lee e il nostro primo progetto congiunto per Warner Bros. Non vediamo l’ora di iniziare.

L’anno scorso Cronin ha parlato di un suo successivo potenziale progetto dopo “Evil Dead Rise” dal titolo Thaw. Non ci sono al momento indizi che si tratti dello stesso progetto, anche se New Line Cinema era a bordo, ma quel film è ambientato anni dopo che “le calotte polari si sono sciolte e il livello del mare si è alzato, con la storia incentrata su un gruppo di sopravvissuti in mare alla ricerca di una nuova casa. Le loro preghiere vengono esaudite con la scoperta di una città abitabile, che lo è, finché non incontrano un nuovo incubo che vive appena sotto la superficie dell’acqua.”

