Sam Raimi tornerà al Marvel Cinematic Universe per un altro Doctor Strange e James Wan ha reclutato gli sceneggiatori di “Star Trek: Picard” per il reboot horror di uno dei Universal Classic Monsters.

Sam Raimi pare tornerà a portare un po’ di “horror” nel Marvel Cinematic Universe. Jeff Sneider del sito InSneider afferma che Raimi tornerà “sicuramente” per dirigere Doctor Strange 3 e che l’accordo con il regista è “quasi chiuso”.

Raimi ha fatto un ottimo lavoro con Doctor Strange nel Multiverso della Follia creando una coinvolgente narrazione horror con la Wanda Maximoff di Elizabeth Olsen posseduta dal “Darkhold” e trasformata in una spietata Scarlett Witch a cui si è aggiunta una versione zombie dello Stephen Strange di Benedict Cumberbatch.

“Doctor Strange 2” si è concluso aprendo la strada ad un terzo film, con Strange a passeggio per New York che cade in ginocchio in mezzo alla strada urlando, mentre un terzo occhio fa capolino in mezzo alla sua fronte. La scena prosegue a metà dei titoli di coda, dove Strange viene avvicinato da Clea (Charlize Theron), un futuro interesse amoroso dei fumetti che lo invita a seguirla per aiutarla a sistemare le conseguenze dell’incursione multiversale a cui Strange ha accidentalmente dato il via.

Nel frattempo Raimi ha prodotto il thriller Don’t Move in arrivo su Netflix e dirigerà, prima di tornare all’MCU, il thriller horror Send Help prodotto da 20th Century Studios. Il film annunciato da Deadline vede che Rachel McAdams in trattative per il ruolo di protagonista, l’attrice ha già recitato per Raimi nei panni di Christine Palmer, ex di Stephen Strange, in “Doctor Strange nel Multiverso della Follia”.

Il film è descritto come “un thriller horror scritto per due attori e ambientato su un’isola, a metà strada tra la versione cinematografica di Misery non deve morire di Rob Reiner e il classico Castaway di Robert Zemeckis”. “Send Help” è basato su una sceneggiatura originale degli sceneggiatori Damian Shannon e Mark Swift (Baywatch). A bordo anche Zainab Azizi che produrrà per la Raimi Productions.

“Il mostro della laguna nera” di James Wan ha trovato uno sceneggiatore…anzi due

Il regista James Wan prosegue lo sviluppo del suo reboot del classico horror Il mostro della laguna nera di Universal Pictures. Wan ha reclutato Sean Tretta i cui crediti includono l’horror Death of a Ghost Hunter (anche regista), The Prometheus Project (anche regista) e diversi episodi per serie tv (12 Monkeys, Hunters, Mayans M.C., Star Trek: Picard). La sceneggiatura si baserà su un trattamento scritto da Wan, Rafael Jordan e Bryan Coyne.

Questa versione del classico di Universal è una “rivisitazione moderna e concreta che si appoggia all’orrore viscerale pur rendendo omaggio al classico originale”. Wan è anche produttore del film con la sua Atomic Monster. Michael Clear e Judson Scott di Atomic Monster sono i produttori esecutivi.

L’originale del 1954 segue una strana creatura anfibia che si nasconde nella giungla amazzonica. Un team si dirige nel suo territorio per individuare e catturare la creatura a scopo di ricerca. Il film diretto da Jack Arnold ha visto Ben Chapman nei panni della creatura a terra e da Ricou Browning per le scene sott’acqua. Il film ha generato due sequel: La vendetta del mostro del 1955 e Il terrore sul mondo del 1956.

Fonte: Deadline