Patrick Stewart conferma un film di “Star Trek: Picard” in sviluppo

Patrick Stewart conferma lo sviluppo di un film basato sulla serie tv Star Trek: Picard, pare si tratterà di un gran finale che riunirà cast e troupe dell’amato spinoff di “The Next Generation” disponibile in tre stagioni, una meglio dell’altra, su Amazon Prime Video.

Stewart in precedenza aveva dichiarato: “Penso che potremmo fare un film, un film basato su Picard. Ora non necessariamente su Picard ma su tutti noi. E prendere molti di questi meravigliosi elementi, in particolare dalla terza stagione di Picard per estrarne quello che penso potrebbe essere un film straordinario. Continuo a dirlo alla gente e a menzionarlo, e finora non c’è stata alcuna risposta entusiastica, ma potrebbe benissimo accadere. E penso che sarebbe un modo molto appropriato per dire: ‘Arrivederci gente'”.

Sembra che quell’entusiasmo sia sortito con il tempo poiché un film di “Star Trek: Picard” è ufficialmente in sviluppo, come ha rivelato lo stesso Stewart durante un’ospitata al podcast Happy Sad Confused mentre ricordava i bei tempi di “The Next Generation”:

Dopo aver finito di registrare le nostre sette stagioni di Next Generation, abbiamo realizzato quattro film di Star Trek di qualità diverse, il migliore è stato [Primo contatto], diretto da Jonathan Frakes. È stata una delle persone che ha avuto maggiore influenza su di me nello show a causa della sua esperienza e della sua comprensione delle complessità e di come portare qualità diverse sul palco fosse molto, molto importante nella diversità e nel cambiamento.

Patrick Stewart rivela un nuovo film ispirato alla serie tv “Picard”

Mentre Stewart continuava a parlare dei film di Star Trek, ha rivelato a sorpresa che c’è una sceneggiatura di un film di Star Trek scritta pensando a lui:

Ho sentito solo ieri sera di una sceneggiatura [di un film] che è stata scritta, ma scritta appositamente con l’attore, Patrick [Stewart], per interpretarla. E mi è stato detto di aspettarmi di riceverla entro una settimana circa. Sono così emozionato perché sembra il tipo di progetto in cui la sperimentazione che voglio fare sarà essenziale per questo tipo di materiale. E’ ottimo a 83 anni…”

Il sito TrekMovie ha confermato che questa intervista è stata registrata all’inizio di novembre, mentre Stewart era impegnato promuovere il suo nuovo libro di memorie, Making It So. Questo commento di Stewart è la prima indicazione che c’è un progetto cinematografico in sviluppo che includerebbe il personaggio di Jean-Luc Picard. Ufficialmente la Paramount ha solo confermato che stanno sviluppando un altro film nell’universo Kelvin con Chris Pine, al momento noto solo come “Star Trek 4, ma ci sono state segnalazioni e voci anche su altre sceneggiature per diversi film di Star Trek in sviluppo presso lo studio.

Patrick Stewart in precedenza aveva già espresso cosa sperava di ottenere con Jean-Luc Picard in un film di commiato:

Beh, sarebbe: esploriamo ulteriormente l’interno della testa di quest’uomo. Le sue paure, la sua rabbia, la sua frustrazione, le sue domande su tutte queste cose. C’è un momento, non sono del tutto sicuro dove arrivi nella serie … Beh, ci sono due momenti. Uno è quando Picard non sa cosa fare. È perplesso. E non l’abbiamo mai vistocosì in The Next Generation. C’è anche un momento in cui è davvero spaventato. E queste due indicazioni da sole, penso, lo rendono uno studio interessante per un altro film.

Star Trek Legacy, Sezione 31 e altri potenziali spinoff di Picard

Secondo quanto riferito è possibile che Stewart stesse parlando del film sulla Sezione 31 con protagonista Michelle Yeoh (Everything Everywhere All at Once) che entrerà in produzione alla fine di questo mese. L’anno scorso è stato riferito che Paramount+ stava pensando a “Sezione 31” come primo di una serie di film di Star Trek fruibili in streaming.

È possibile che un film in streaming possa essere un veicolo per portare avanti la storia di “Star Trek: Picard”, lavorando potenzialmente come pilota backdoor per la spesso discussa (ma non in fase di sviluppo) Star Trek: Legacy, una serie immaginata dallo showrunner di “Picard” Terry Matalas. Tuttavia, il finale della serie di Picard si è concluso concentrandosi su una USS Enterprise-G sotto il comando del Capitano Sette, interpretato da Jeri Ryan, con un equipaggio composto per lo più da nuovi personaggi introdotti nella terza stagione di “Picard”.

Anche se Stewart potrebbe apparire in “Legacy”, non sembra che Jean-Luc Picard sarà il personaggio centrale di questa potenziale serie. Matalas ha ribadito che la terza stagione di Picard era “il viaggio finale del cast di Next Gen”, ma che una serie “Next, Next Generation” potrebbe continuare con alcuni personaggi classici di The Next Generation, Deep Space Nine e Voyager.

A maggio, alcuni fan avevano iniziato a sostenere l’idea di una serie spinoff con Jeri Ryan nei panni di Sette di Nove e Michelle Hurd nei panni di Raffi. Matalas ha detto che “non stava solo sostenendo, [ma] guidando” l’idea, per la quale anche entrambe le attrici hanno espresso interesse.