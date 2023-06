Leprechaun, un reboot del cult horror 1993 attualmente in sviluppo presso Lionsgate, ha trovato un regista. Lo studio ha ingaggiato il giovane talento Felipe Vargas, regista di origini colombiane che dopo una serie di cortometraggi fantasy, sci-fi e horror di successo è pronto a debuttare sul grande schermo.

Vargas dirigerà il film da una sceneggiatura scritta da Mike Van Waes, che oltre ad aver recentemente collaborato con Disney al remake live-action Lilo & Stitch, ha scritto The Crooked Man, lo spin-off del “Conjuring Universe” che vede protagonista L’uomo storto apparso nel sequel The Conjuring – Il caso Enfield, e una prima bozza di una versione horror de Il Mago di Oz attualmente in fase di sviluppo.

Il reboot è stato descritto come “una rivisitazione per una nuova generazione di spettatori”. Warwick Davis ha interpretato il ruolo del vendicativo folletto del folklore irlandese per ben sei film, ma non ci sono indizi su un suo eventuale ritorno. Roy Lee e Miri Yoon di Vertigo produrranno il film.

Leprechaun – Il franchise

Leprechaun è una serie di 8 comedy slasher/horror. Il primo film, che molti ricorderanno come film d’esordio dell’attrice Jennifer Aniston, è uscito negli Stati Uniti nel 1993 e in Italia due anni dopo direttamente in videocassetta. Il franchise è incentrato su un folletto malvagio e omicida, di nome Lubdan Buttowski che, quando il suo oro gli viene portato via, ricorre a tutti i mezzi necessari per reclamarlo. Warwick Davis interpreta il ruolo del protagonista nei primi sei film della serie ad eccezione di Leprechaun: Origins, primo tentativo di reboot del 2014 con il folletto interpretato da Dylan Postl e di Leprechaun Returns del 2018, sequel diretto del film del 1993, in cui il personaggio è interpretato da Linden Porco. Negli Stati Uniti in occasione dellla Festa di San Patrizio, tutti i film della saga Leprechaun vanno in onda su Syfy.

Un film crossover con la serie di film Candyman era in fase di sviluppo dopo l’uscita e il successivo successo al botteghino di Freddy vs. Jason, provvisoriamente intitolato Candyman vs. Leprechaun , con un trattamento della sceneggiatura scritto da Davis pronto a riprendere il suo ruolo. Tuttavia, il progetto si è bloccato dopo che Tony Todd si è immediatamente rifiutato di partecipare a un progetto del genere, affermando che aveva troppo rispetto per il suo personaggio per vederlo utilizzato per tale scopo.

Leprechaun (1993), di Mark Jones

Leprechaun 2 (1994), di Rodman Flender

Leprechaun 3 (1995), di Brian Trenchard-Smith

Leprechaun 4 – Nello spazio (Leprechaun 4: In Space) (1997), di Brian Trenchard-Smith

Leprechaun 5 (Leprechaun: In the Hood) (2000), di Rob Spera

Leprechaun 6 – Ritorno nel ghetto (Leprechaun: Back 2 tha Hood) (2003), di Steven Ayrmolooi

Leprechaun: Origins (2014), di Zach Lipovsky

Leprechaun Returns (2018), di Steven Kostanski

Felipe Vargas – Note biografiche

Vargas è uno sceneggiatore e regista colombiano-americano residente a Los Angeles. Vargas sta attualmente sviluppando una serie fantasy con Sony Pictures Television, un fumetto horror con Aftershock Media, una serie web Latin-x con Disney Channel, una serie originale di fantascienza con 21 Laps Entertainment e Vargas è stato selezionato per co-dirigere un adattamento horror de Il fantasma dell’opera, sostenuto da John Wells.

Nel 2019 il corto fantasy di Vargas The Guide è stato acquisito e ha avuto un’anteprima online multipiattaforma, dove ha raccolto oltre 3,5 milioni di visualizzazioni solo su YouTube. I cortometraggi di Vargas incentrati sulla Florida Summer’s End e Vessel sono stati trasmessi a livello nazionale su PBS rispettivamente nel 2018 e nel 2016.

Il suo corto di fantascienza sperimentale Grapefruit & Heat Death!! è stato presentato sul canale YouTube di Dust nel 2020. Vargas ha diretto anche il corto horror-fantasy Milk Teeth (parte della serie Tik Tok del direttore artistico Kat Wells che ha ricevuto oltre 20 milioni di visualizzazioni).