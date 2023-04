Lilo & Stitch: Chris Sanders torna come Stitch e Zach Galifianakis confermato come Jumba nel remake Disney

La Disney ha riportato a bordo Chris Sanders, voce originale di Stitch, per interpretare di nuovo il vorace piccolo alieno nel remake live-action Lilo & Stitch. Sanders oltre a prestare la voce a Stitch nel film d’animazione originale, era anche coregista del classico Disney con Dean DeBlois. Nell’edizione italiana la voce di Stitch era quella del doppiatore olandese Bob van der Houven, che ha doppiato anche l’elfo Dobby nei film di Harry Potter e Qui, Quo e Qua nella serie animata Duck Tales.

The Hollywood Reporter riporta inoltre che Zach Galifianakis interpreterà Jumba, lo scienziato che ha creato Stitch. Jumba è uno scienziato pazzo aka genio di male specializzato in esperimenti genetici, Stitch è infatti l'”esperimento 626″ dello scienziato.

Il resto del cast confermato include la giovane Maia Kealoha come Lilo; Billy Magnussen nei panni dell’alieno con un occhio solo Pleakley proveniente dal pianeta “Plorgonar” e studioso della terra; Sydney Elizabeth Agudong (NCIS) nei panni di Nani, sorella maggiore e tutore legale di Lilo; la voce originale di Nani, Tia Carrere, interpreterà invece un nuovo personaggio chiamato Mrs. Kekoa, mentre l’attrice Amy Hill, che ha doppiato Mrs. Hasagawa nel film e nella serie animata interpreterà un nuovo personaggio chiamato Tūtū.

Dean Fleischer Camp (Marcel the Shell With Shoes On) sta dirigendo il remake che debutterà in esclusiva su Disney+. La sceneggiatura del film è di Chris Kekaniokalani Bright, scrittore che ha collaborato alla produzione del film d’animazione Oceania e ha scritto, diretto e prodotto il corto Tsuru che segue un’infermiera californiana che nel 1942 durante l’internamento dei nippo-americani cerca di salvare un’anziana coppia di giapponesi tendendoli nascosti.

Il classico d’animazione “Lilo & Stitch” uscito nel 2002 ruota attorno a due personaggi eccentrici e dispettosi: una ragazzina hawaiana di sei anni di nome Lilo Pelekai, cresciuta dalla sorella maggiore Nani dopo che i loro genitori sono morti in un incidente d’auto, e una creatura extraterrestre blu simile a un koala chiamata Esperimento 626, che viene adottata da Lilo come il suo “cane” e ribattezzata “Stitch”. Stitch, che è stato geneticamente modificato dal suo creatore, uno scienziato pazzo, per causare caos e distruzione, inizialmente usa Lilo per evitare di essere catturato da una federazione intergalattica, ma i due sviluppano uno stretto legame attraverso il concetto hawaiano di ‘ohana, o famiglia allargata. Questo legame fa sì che Stitch riconsideri e in seguito sfidi il suo scopo distruttivo previsto per tenere unita la sua famiglia Il film è basato su un’idea di Sanders, che originariamente concepì il personaggio di Stitch negli anni ’80, e il design e l’estetica del film si basano sul suo personale stile artistico. Il film prodotto con un budget di 80 milioni di dollari è stato un successo al botteghino incassando oltre 273 milioni di dollari in tutto il mondo ed ha ricevuto una candidatura all’Oscar, quell’anno vinse il capolavoro La città incantata dello Studio Ghibli. “Lilo & Stitch” ha generato un franchise che include tre sequel direct-to-video e tre serie televisive.