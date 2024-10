Mattel annuncia lo sviluppo in partnership con Sony Pictures di un film live-action ispirato all'iconico visore stereoscopico View-Master.

Mattel, azienda dietro a iconici giocattoli come Barbie, Big Jim, i modellini Hot Wheels e le action figures di Masters of the Universe, sta sviluppando un lungometraggio live-action basato sul dispositivo di immagini stereoscopiche View-Master.

Il progetto cinematografico è in sviluppo presso Sony Pictures con la produzione di Escape Artists. View-Master viene lanciato nel 1939 con Mattel ha descritto il giocattolo come un “popolare elemento fondamentale dell’infanzia per generazioni”.

Il giocattolo ha “portato i suoi fan in tutto il mondo con le sue bobine di immagini 3D, creando mondi di immaginazione e narrazione per ogni avventuriero nel cuore”.

Non ci sono dettagli sulla trama, ma Robbie Brenner, presidente di Mattel Films, ha affermato in una dichiarazione:

Todd Black di Escape Artists ha aggiunto:

Mattel sta attualmente sviluppando una serie di film basati su alcune loro popolari linee di giocattoli come American Girl, Barney, Rock ‘Em Sock ‘Em Robot che vede coinvolto Vin Diesel e il gioco di carte Uno con il rapper Lil Yachty.

Dalla fine della Seconda Guerra Mondiale oltre a classici paesaggi, si aggiungono al catalogo immagini di paesi coinvolti direttamente negli scontri bellici: Giappone, Francia, Italia, Regno Unito, Germania, Austria, Spagna o Svizzera. Nello stesso periodo vengono realizzati i primi soggetti destinati ad un pubblico infantile: fiabe realizzate attraverso la tecnica dei diorama. Negli anni cinquanta i dischetti per View-Master furono utilizzati anche per pubblicizzare l’uscita di film in 3-D e al catalogo furono aggiunte storie per ragazzi tratti da film, telefilm, cartoni animati, ispirati a giocattoli come Barbie o nuove fiabe. Negli anni sessanta entrano nel catalogo popolari serie tv come Doctor Who (per il solo Regno Unito), Star Trek, Lost in space, Organizzazione U.N.C.L.E., Tre nipoti e un maggiordomo, Lucy ed io, I mostri e The Beverly Hillbillies. In questo periodo l’attore Henry Fonda appare in alcuni spot pubblicitari del GAF View-Master Negli anni settanta furono messi fuori catalogo i vecchi soggetti paesaggistici, con View-Master che diventa a tutti gli effetti un “giocattolo” destinato al solo pubblico infantile, ma non solo vista l’inserimento nel catalogo di soggetti come il film L’avventura del Poseidon. Tuttavia, soprattutto durante gli anni ottanta, oltre a film come E.T. l’extraterrestre vengono distribuiti anche soggetti a tema musicale, ritraenti celebri artisti musicali come avvenuto ad esempio la band dei Kiss e il “Re del Pop” Michael Jackson con il leggendario videoclip “Thriller”. Negli anni novanta vennero messi in commercio anche soggetti legati a lungometraggi live-action vedi Batman – Il ritorno, Dick Tracy e Jurassic Park. Sono stati prodotti dischetti anche per Disneyland e per l’esercito statunitense (per l’identificazione di aerei e navi e per la stima della gittata). Nell’attuale catalogo Mattel/Fisher-Price i soggetti sono quasi esclusivamente tratti da film di animazione della Walt Disney Pictures o che hanno come protagonisti personaggi dei giocattoli Mattel. Tuttavia a tutt’oggi vengono venduti, esclusivamente negli Stati Uniti, anche soggetti paesaggistici di interesse turistico come ad esempio il set dedicato a Graceland, la dimora di Elvis Presley a Memphis nel Tennessee. Dal dicembre 2008 la Mattel ha messo definitivamente fuori produzione tutti i soggetti paesaggistici.