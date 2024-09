Trovato il regista per il film “Shout It Out Loud” sui leggendari KISS e Warner Bros. lavora ad un live-action americano del manga e anime sovrannaturale di Tite Kubo.

McG (Charlie’s Angels, Terminator: Salvation, La Babysitter) sta finalizzando le trattative con lo studio STX Entertainmentper per dirigere Shout It Out Loud, una film biografico sulla leggendaria band dei KISS.

Il film sarà incentrato sul bassista e cantante Gene Simmons e il chitarrista e cantante Paul Stanley e la loro iconica rock band. Il sito Deadline riporta che STX e Lionsgate vedono McG come la scelta ideale per dirigere il film “data la sua storia di regia di video musicali di enorme successo, come “All Star” degli Smash Mouth, “Fly” dei Sugar Ray e “One Week” dei Barenaked Ladies, così come grandi film da studio come Charlie’s Angels”.

La bozza più recente della sceneggiatura è stata scritta da Darren Lemke (Shazam!, Gemini Man). McG ha recentemente diretto Uglies per Netflix, uno sci-fi distopico con protagonista Joey King, basato sui romanzi di Scott Westerfeld.

I KISS si sono formati a New York nel 1973. La band è nota per i suoi iconici personaggi teatrali, ogni membro indossa elaborati costumi e pitture facciali e adotta alter ego, come “The Demon” (Gene Simmons), “The Starchild” (Paul Stanley), “The Spaceman” (Ace Frehley) e “The Catman” (Peter Criss).

La loro musica è nota per successi come “Rock and Roll All Nite”, “Detroit Rock City” e “Shout It Out Loud”. Con oltre 150 milioni di copie vendute in tutto il mondo, i Kiss sono unanimemente riconosciuti come una delle formazioni rock più iconiche ed influenti del XX secolo. All’attivo la band vanta trenta dischi d’oro certificati negli Stati Uniti, oltre a quattordici di platino e tre multi-platino. Secondo quanto riportato dalla RIAA sono il gruppo statunitense ad aver ottenuto il maggior numero di dischi d’oro nella storia.

McG passerà al film sui KISS non appena avrà terminato le riprese di Way of the Warrior Kid, con Chris Pratt, per Apple e Skydance. Il film è basato sul romanzo per bambini del 2017 “Way of the Warrior Kid: From Wimpy to Warrior the Navy SEAL Way” di Jocko Willink che segue un ragazzo vittima di bullismo che trova la sua forza interiore grazie allo zio Navy SEAL, che lo addestra con metodi militari durante le vacanze estive. Secondo la fonte i casting di “Shout It Out Louds” siano già in corso.

Warner Bros. lavora ad un live-action americano di Bleach

Bleach il manga scritto e disegnato da Tite Kubo fruirà di un adattamento live-action americano che sarebbe secondo l’insider DanielRPK, attualmente in sviluppo alla Warner Bros. Pictures. Questo progetto sarebbe il secondo live-action ispirato alle avventure sovrannaturali del giovane “shinigami” Ichigo Kurosaki, dopo l’adattamento giapponese del 2018 sempre prodotto da Warner Bros., diretto da Shinsuke Sato (Gantz: L’inizio, Alice in Borderland) e con protagonista (Kamen Rider, L’immortale).

La fonte riporta che lo studio è attivamente alla ricerca di uno scrittore e regista per il progetto. Il nuovo “Bleach” arriva dopo una serie di adattamenti live-action già realizzati, come la serie tv di One Piece o annunciati come Naruto e One-Punch Man.

Bleach segue le avventure dell’adolescente Ichigo Kurosaki, che ottiene i poteri di un mietitore di anime, una personificazione della morte, dalla mietitrice di anime Rukia Kuchiki. I suoi nuovi poteri lo rendono un protettore del genere umano dagli spiriti maligni (Hollow) e una guida per le anime dei defunti verso l’aldilà. Questa abilità ricevuta all’inizio per un puro caso, alla fine porterà Ichigo a comprendere l’importanza di tale compito, a lottare per coesistere nei due mondi (vivi e morti) in cui ora agisce e ad intraprendere viaggi in vari regni spettrali dell’esistenza, ognuno con le proprie regole, minacce e rivalità.