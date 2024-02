Cillian Murphy nel film Netflix “Steve” e Miles Teller sarà l’avvocato di Michael Jackson nel biopic “Michael”

Cillian Murphy, fresco vincitore di un BAFTA per “Oppenheimer”, ha firmato per produrre e interpretare un nuovo film Netflix.

Cillian Murphy, vincitore di un BAFTA e candidato all’Oscar e al Golden Globe per il biopic Oppenheimer ha firmato per il suo prossimo progetto, il primo con la sua nuova società di produzione Big Things Films, fondata con il collaboratore di lunga data Alan Moloney. Il film, che è in fase di sviluppo presso Netflix, si intitola Steve e la storia è un adattamento del romanzo “Shy” dello scrittore Max Porter che ha scritto la sceneggiatura.

“Steve” è una rivisitazione della storia originale e traccia 24 ore cruciali nella vita del protagonista, un preside (Murphy) di un riformatorio messo alle strette, che lotta per mantenere i suoi studenti in riga, mentre è anche alle prese con problemi di salute mentale.

Cillian Murphy non è alla sua prima esperienza come produttore, l’attore è stato produttore esecutivo di tre stagioni di “Peaky Blinders”, pluripremiata serie tv dove ha interpretato il veterano affetto da TSD Thomas Shelby. Murphy è anche produttore anche del suo ultimo film, “Small Things Like These” diretto da Tim Mielants. La Big Things di Murphy e Moloney inizialmente creata per produrre “Small Things Like These” ora mira a collaborare con singoli registi, scrittori, attori e registi, sia nuovi che affermati, che hanno qualcosa da dire e sono appassionati di ciò che fanno. Big Things non s limiterà a procacciare progetti per Murphy, ma collaborerà con finanziatori, studi cinematografici, distributori e streamer che la pensano allo stesso modo sia nel cinema che in televisione.

Alla regia di “Steve” è stato designato proprio Mielants che dopo aver diretto diretto episodi di Legion, Peaky Blinders e The Terror debutta nel lungometraggio nel 2019 con Patrick, mistery interpretato da Jermaine Clement e vincitore di vari riconoscimenti tra cui miglior film ai Magritte Awards. L’ultimo film di Mielants, Small Things Like These, ha aperto il 74esimo Festival del cinema di Berlino lo scorso 15 febbraio. Adattato dal romanzo vincitore del Premio Orwell di Claire Keegan, “Small Things Like These” è interpretato da Cillian Murphy, con Matt Damon e Ben Affleck come produttori esecutivi. L’inizio del 2024 ha visto anche l’uscita di Wil, un film originale Netflix diretto e co-sceneggiato da Mielants, che segue due giovani agenti di polizia ad Anversa occupata dai nazisti durante la seconda guerra mondiale. “Wil” ha debuttato come il quinto lungometraggio più visto su Netflix in tutto il mondo nella sua prima settimana.

Miles Teller che rivedremo in Top Gun 3 ha siglato il suo accordo per unirsi al cast di Michael, il film biografico su Michael Jackson del regista Antoine Fuqual. L’attore è confermato interpreterà il ruolo dell’avvocato di Jackson, John Branca, che ha guidato la carriera di Jackson nella sua transizione da cantante fenomeno in una boy band alla mega star di fama mondiale che è diventato.

Il produttore di Michael Graham King ha commentato il nuovo casting in una dichiarazione:

Miles è una presenza avvincente sullo schermo, che ammiro da quando lo guardavo in Whiplash. È l’attore perfetto per catturare l’enigmatico personaggio di John. Fin dalle nostre prime conversazioni sullo sviluppo, era chiaro il legame emotivo che John ha ancora con Michael. Ci ha gentilmente permesso di usarlo come personaggio nel film e sono entusiasta che sia Miles a rappresentare una relazione che si estende per oltre 3 decenni, attraverso i più grandi trionfi di Michael e i giorni più difficili.

Fuqua ha aggiunto: “Le capacità affinate di Miles come attore sono all’altezza della sfida di interpretare un uomo che viene esaminato per il ruolo fondamentale che ha avuto nella vita di Michael Jackson. È l’attore perfetto per calarsi nel ruolo di John Branca”.

Teller si unisce a Jaafar Jackson, nipote di Michael Jackson, nel ruolo di Michael, Colman Domingo nel ruolo del patriarca Joe Jackson, Nia Long nel ruolo della madre Katherine Jackson e a Juliano Krue Valdi, 9 anni, che interpreterà una versione giovane di Michael.

Si dice che il film sia “un ritratto approfondito di un uomo complicato che divenne il Re del pop. Darà vita alle performance più iconiche di Jackson in quanto fornisce una visione informata del processo artistico e della vita personale dell’intrattenitore”.

La sceneggiatura del film è di John Logan (Il Gladiatore, The Aviator). L’uscita di “Michael” è prevista per il 18 aprile 2025. Il film è attualmente in fase di riprese.

