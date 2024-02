Michael: prima foto ufficiale di Jaafar Jackson nei panni del “Re del pop” nel biopic su Michael Jackson

Jaafar Jackson nei panni di suo zio Michael Jackson nel film biografico “Michael” del regista Antoine Fuqua . La foto arrivata via “X” da Lionsgate mostra una scena del film con il “Re del pop” in concerto, che interpreta il brano “Man in the Mirror” dal Dangerous Tour (992-1993).

La foto è stata scattata da Kevin Mazur, uno dei fotografi che ha seguito Michael Jackson nei suoi tour. Mazur ha parlato della sua esperienza sul set.

Quando sono arrivato per il mio primo giorno sul set di questo film, ero così emozionato – era come la prima volta che andavo in tournée per filmare Michael Jackson. Quando sono arrivato sul set, mi sentivo come se fossi tornato indietro nel tempo e stessi entrando nello stadio per filmare il tour. Vedendo Jaafar esibirsi, ho pensato: “Wow, è Michael”. Il modo in cui appare e si comporta, i suoi modi, tutto: è Michael Jackson. Per chiunque non abbia avuto la possibilità di vedere Michael esibirsi dal vivo durante la sua vita, ecco com’era.

Your first look at #MichaelMovie. Starring Jaafar Jackson – in theaters April 2025. Photograph by the renowned photographer Kevin Mazur, who documented Michael’s final rehearsal, and is now the first to photograph Jaafar in character as Michael. pic.twitter.com/NhYZblaIgk — lionsgate (@Lionsgate) February 13, 2024

Foto: Kevin Mazur / Lionsgate

Il produttore Graham King ha dichiarato: “Con Jaafar, ogni sguardo, ogni nota, ogni passo di danza è Michael. Incarna Michael in un modo che nessun altro attore potrebbe fare”.

Fuqua ha aggiunto: “Abbiamo messo insieme un incredibile team di artisti per questo progetto – trucco e parrucco, costumi, cinematografia, coreografia, luci, tutto – e alcuni che conoscevano e lavoravano con Michael si stanno riunendo per questo film. Ma la cosa più importante è Jaafar che incarna Michael. Va oltre la somiglianza fisica. È lo spirito di Michael che emerge in modo magico. Devi sperimentarlo per crederci.

Fuqua aveva già parlato in precedenza di Jaafar Jackson: “È sorprendente quanto assomigli a Michael. Sembra lui, balla come lui e canta come lui. È davvero inquietante. Graham King, che è un produttore fantastico, lo ha trovato e me lo ha presentato e sono rimasto sbalordito.

Fuqua ha continuato parlando della storia che stanno cercando di raccontare con il film: “Solo per raccontare i fatti come li conosciamo, sull’artista, sull’uomo, sull’essere umano. Sai, il buono, il brutto e il cattivo.

In precedenza era stato riferito che il film non avrebbe evitato le controversie della vita di Jackson, mettendo in evidenza i risultati musicali della sua carriera.

Si dice che il film sia “un ritratto approfondito di un uomo complicato che divenne il Re del pop. Darà vita alle performance più iconiche di Jackson in quanto fornisce una visione informata del processo artistico e della vita personale dell’intrattenitore”.

Insieme a Jackson nel film c’è Juliano Krue Valdi, 9 anni, che interpreterà una versione giovane di Michael. La sceneggiatura del film è stata scritta da John Logan, anche autore de Il Gladiatore e del biopic The Aviator. L’uscita del film è fissata al 18 aprile 2025.