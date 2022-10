Thriller: l’album dei record e il video musicale horror di Michael Jackson narrati in un nuovo documentario

Gli eredi di Michael Jackson e Sony Music Entertainment hanno siglato una partnership e stanno attualmente lavorando insieme ad un film documentario ufficiale. Il documentario sarà incentrato sull’album dei record Thriller e relativo video musicale di culto che all’epoca, parliamo del 1983, venne diretto dal John Landis del cult horror Un lupo mannaro americano a Londra e fruì della voce fuori campo dell’icona horror britannica Vincent Price.

Il documentario porterà i fan indietro nel tempo alla realizzazione dell’album da record e all’uscita di cortometraggi rivoluzionari che hanno ridefinito il formato dei video musicali e affascinato il pubblico a livello globale. “Billie Jean” rimane la canzone di Michael Jackson più ascoltata in streaming e “Thriller” è l’unico video musicale che è stato inserito nel National Film Registry della Biblioteca del Congresso”.

Il documentario diretto da Nelson George (Brooklyn Boheme, Finding the Funk) includerà “filmati inediti e interviste spontanee” e “racconterà il punto della carriera di Jackson che ha lanciato il cantante rendendolo una mega celebrità e ha creato un fenomeno di cultura pop che è intessuto attraverso la cultura e continua a influenzare il mondi di musica, televisione, danza, moda e altro ancora”.

Una dichiarazione del regista Nelson George: “L’uscita di Thriller ha ridefinito Michael Jackson, portandolo da teen star a superstar adulta, che ha composto canzoni memorabili, cantato magnificamente e raggiunto il più alto livello di performance sul palco. L’album e i cortometraggi che ha ispirato hanno creato un nuovo modello per sposare musica e immagine. È stato un privilegio esplorare questo album straordinario e rivisitarne la magia”.

Il video musicale “Thriller” è stato presentato in anteprima su MTV il 2 dicembre 1983. Nel video Jackson e la sua ragazza (interpretata da Ola Ray) incappano in un’orda di zombie mentre tornano a casa da un cinema. Nel video Jackson diventa prima un licantropo (in realtà l’aspetto è più simile ad un Gatto mannaro) e poi uno zombie eseguendo una routine di ballo con l’orda di non morti. “Thriller è stato nominato il miglior video di tutti i tempi da MTV nel 1999 e dal Time nel 2001. Nel 2009 è diventato il primo video musicale selezionato per il National Film Registry delle Biblioteca del Congresso che lo ha descritto come “il video musicale più famoso di tutti i tempi”.

Thriller – L’album dei record

“Thriller” è il sesto album in studio di Michael Jackson, pubblicato il 30 novembre 1982 dalla Epic Records. È stato prodotto da Quincy Jones, che aveva precedentemente lavorato con Jackson al suo album del 1979 “Off the Wall”. Visti i continui contraccolpi subiti dalla Disco dell’epoca, Jackson si mosse in una nuova direzione musicale, puntando ad un mix di suoni pop, post-disco, rock, funk e R&B. Paul McCartney appare in “The Girl Is Mine”, la prima apparizione accreditata di un artista di primo piano in un album di Michael Jackson. La registrazione ha avuto luogo da aprile a novembre 1982 presso i Westlake Recording Studios di Los Angeles, in California, con un budget di $ 750.000.

“Thriller” fu il primo album della storia a piazzare tutti i singoli estratti, 7 su 9 brani, nella Top 10 della Billboard Hot 100: “The Girl Is Mine” (arrivato alla numero 2), cantata insieme a Paul McCartney, “Billie Jean” (alla numero 1), “Beat It” (alla numero 1), “Wanna Be Startin’ Somethin'” (alla numero 5), “Human Nature” (alla numero 7), “P.Y.T. (Pretty Young Thing)” (alla numero 10) e l’omonima “Thriller” (alla numero 4). L’album ha ricevuto innumerevoli riconoscimenti: 8 Grammy, incluso il premio “Album dell’anno” con Michael Jackson primo artista ad aver ricevuto 8 Grammy in una sola serata. Nel 2001 l’album è stato inserito nella Grammy Hall of Fame insieme a “Off the Wall”, nel 2007 nella classifica dei migliori album della storia curata dalla Rock and Roll Hall of Fame, chiamata “Definitive 200”, dove si è classificato al terzo posto, e nel 2008 invece è stato incluso nella Biblioteca del Congresso statunitense come opera “culturalmente, storicamente o esteticamente significativa”.

Con 32 milioni di copie vendute in tutto il mondo entro la fine del 1983, “Thriller” è diventato l’album più venduto di tutti i tempi. È stato l’album più venduto del 1983 in tutto il mondo e nel 1984 è diventato il primo album a diventare il più venduto negli Stati Uniti per due anni. Ha stabilito gli standard del settore con le sue canzoni, video musicali e strategie promozionali che hanno influenzato artisti, etichette discografiche, produttori, marketer e coreografi. Il successo ha conferito a Jackson un livello di importanza culturale senza precedenti per un nero americano, rompendo le barriere razziali nella musica popolare, guadagnandosi una trasmissione regolare su MTV e portando a un incontro con il presidente degli Stati Uniti Ronald Reagan alla Casa Bianca. “Thriller” è stato tra i primi album a utilizzare i video musicali come strumenti promozionali; i video di “Billie Jean”, “Beat It” e “Thriller” sono accreditati per aver trasformato i video musicali in una forma d’arte. “Thriller” rimane l’album più venduto di tutti i tempi, con vendite di 70 milioni di copie in tutto il mondo. È il secondo album più venduto negli Stati Uniti ed è stato certificato 34 volte disco di platino.

L’oscurità cala sulla terra, la mezzanotte si avvicina. Creature strisciano in cerca di sangue pronte a terrorizzare il vostro quartiere. E chiunque non avrà il coraggio di scappare, dovrà affrontare i segugi dell’Inferno, e si decomporrà dentro il corpo di un cadavere. Il fetore più disgustoso appesta l’aria. Il Funk di quarantamila anni. E spettri scuri da ogni tomba si stanno avvicinando per porre fine alla tua vita. E anche se tu combatti per restare vivo il tuo corpo inizia a tremare, poiché nessun mero mortale può resistere, alla malvagità del thriller! – Vincent Price

Curiosità sul video musicale “Thriller”

Michael Jackson si è offerto di finanziare lui stesso il video, ma John Landis ha rifiutato, perché Jackson “viveva ancora con i suoi genitori a Encino, dietro un supermercato”.

Nel 2006, il Guinness World Records lo ha elencato come il “video musicale di maggior successo di tutti i tempi”.

La giacca rossa di Michael è stata disegnata dalla moglie di John Landis, Deborah Nadoolman.

La sorella di Michael Jackson, Janet Jackson, ha interpretato uno degli zombie.

John Landis ha utilizzato per il video gli stessi maghi del trucco e degli effetti speciali con cui ha lavorato in Un lupo mannaro americano a Londra (1981).

Il suono dell’animale che ringhia durante la trasformazione è lo stesso del film Un lupo mannaro americano a Londra di John Landis.

John Landis ha realizzato il video perché ha visto una grande opportunità per riportare in scena il cortometraggio cinematografico. “L’ho vista come un’opportunità per far risorgere un genere che un tempo era stato un punto fermo di Hollywood. I video musicali erano nuovi nel 1983 e MTV aveva solo due anni”.

Il budget del video era di cinquecentomila dollari. A quel tempo, la produzione di video musicali costava mediamente circa centomila dollari.

Secondo Deborah Nadoolman, al momento delle riprese il venticinquenne Michael Jackson pesava 44 chili e aveva un girovita di 66 centimetri (equivalente ad una taglia americana XXS), “esattamente le stesse misure di Fred Astaire”.

Prima di accettare di dirigere, John Landis ha insistito sul fatto che le comparse trascorressero due settimane a provare con il loro coreografo. A quel tempo, era inaudito per un video musicale.

Il film ha avuto una breve uscita nelle sale a Los Angeles presso l’AVCO Theatre: è stato proiettato per tre settimane insieme a Fantasia (1940) della Disney ed è andato tutto esaurito ogni sera, anche se alcuni genitori si sono lamentati del fatto che i loro figli fossero spaventati dalla sequenza del lupo mannaro. Ciò è stato fatto in modo che si qualificasse per un Academy Award per il miglior cortometraggio live action ma, nonostante il suo successo commerciale, non è stato nominato per nessun premio.

Il video è stato girato in quattro giorni.

Rick Baker all’inizio non era sicuro di lavorare a questo film, pensando che gli attori non sarebbero stati in grado di gestire il trucco: “Devono stare fermi su una sedia per ore, mentre tu ci lavori. È scomodo. Non è qualcosa che gli attori amano fare”. Baker appare nel video in un cameo: Quando gli zombi iniziano a risorgere dalle loro tombe, il truccatore può essere visto come lo zombie che esce dal mausoleo.

Rod Temperton, che aveva scritto il testo della canzone del video “Thriller”, aveva aggiunto una “sezione parlante” che intendeva essere narrata da una voce famosa del genere horror. Peggy Lipton, l’allora moglie del produttore Quincy Jones, conosceva Vincent Price e lo suggerì per il ruolo. Price accettò e fece la registrazione in due riprese. In seguito ha rivelato a Johnny Carson che gli era stata offerta una commissione una tantum di 20.000$, o una percentuale dei proventi dell’album. Aveva scelto la prima offerta, ammettendo di essere stato piuttosto sciocco poiché “Thriller” ha venduto oltre 100 milioni di copie in tutto il mondo.

Il cinema nel video è il Palace Theatre di Los Angeles, dove John Landis aveva girato Ridere per ridere (1977).

Il cortometraggio è stato realizzato in home video con il il Making of di ‘Thriller’ (1983) che è diventato il VHS musicale più venduto al mondo.

Il 27 giugno 2011, la giacca rossa che Jackson indossava in questo video è stata venduta per 1,8 milioni di dollari al Julien’s Auctions di Beverly Hills.

La colonna sonora ascoltata in questo video musicale è in realtà musica inutilizzata della precedente collaborazione del compositore Elmer Bernstein con il regista John Landis: Un lupo mannaro americano a Londra.

I costumi degli zombie sono stati acquistati dall’Esercito della Salvezza.

Uno dei video musicali più lunghi realizzati all’epoca, durata 14 minuti e 7 secondi. A Michael Jackson piaceva chiamare cortometraggi i suoi video musicali.

La canzone originariamente doveva essere chiamata “Starlight”.

Nel cinema si può notare: l’insegna principale recita “Vincent Price’s Thriller”. Vincent Price è stato un noto attore di film horror che ha interpretato la voce fuori campo del video. Un poster de La maschera di cera (1953), in cui aveva recitato Vincent Price. Un poster di Slok (1973), che è stato il primo film di John Landis e il secondo del truccatore Rick Baker, premio Oscar per gli effetti speciali di Un lupo americano a Londra.

Michael Jackson aveva visto Un lupo mannaro americano a Londra di John Landis e aveva chiamato Landis in vacanza a Londra con la moglie alle 2:00 del mattino (Jackson non conosceva la differenza di fuso orario). Quando Landis tornò negli Stati Uniti, visitò la casa della famiglia Jackson e mostrò a Michael un libro di mostri cinematografici. Michael non li guardava perché erano troppo spaventosi per lui. Non aveva visto molti film horror. Landis ha anche fornito a Michael un elenco di film horror da guardare, ma lui rifiutò perché erano troppo spaventosi.

Il video ha ricevuto oltre 700 milioni di visualizzazioni su YouTube.

Jackson aveva 25 anni al momento delle riprese.

Un Frank Welker non accreditato, doppiatore veterano specializzato in effetti sonori di vario genere e versi di animali, ha interpretato i suoni vocali di Michael Jackson mentre diventa il Gatto mannaro. Ha detto che era molto faticoso sulle sue corde vocali.

Michael Jackson non ha mai realizzato un tour dall’album “Thriller”.

Michael Jackson, all’epoca un devoto testimone di Geova, temeva che il video andasse contro le convinzioni religiose dei suoi fan e temeva un contraccolpo. Quindi, all’inizio del video, Michael ha un messaggio che afferma che “A causa delle mie forti convinzioni personali, desidero sottolineare che questo film non sostiene in alcun modo una fede nell’occulto”.

Quando Michael Jackson è stato informato che la sua co-protagonista Ola Ray aveva posato nuda per Playboy per il numero di giugno 1980, ha confessato di non averla vista nel paginone centrale e che non era stato informato prima delle riprese del video che l’attrice e modella aveva posato per la rivista.

Durante l’elaborata produzione di questo video musicale, Michael Jackson ha eseguito per la prima volta il suo leggendario “moonwalk” durante l’evento “Motown 25: Yesterday, Today, Forever” (1983) a Los Angeles.

Charlton Heston (Il pianeta delle scimmie) ha un cameo nel video musicale, lo si può vedere come spettatore del cinema seduto accanto a Michael Jackson e Ola Ray.

Questo è il primo video su cui hanno lavorato Michael Jackson e John Landis. Lavoreranno di nuovo insieme in Michael Jackson: Black or White (1991).

Fonte: Bloody Disgusting