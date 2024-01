Top Gun 3 è ufficialmente in sviluppo con Tom Cruise e il regista Joseph Kosinski

Top Gun 3 è ufficialmente in sviluppo alla Paramount Pictures, lo studio spera di bissare lo straordinario successo di critica e incassi di Top Gun: Maverick che acclamato dalla critica è stato definito da qualcuno migliore dell’originale.

Il sequel seguirà la regola della squadra vincente non si cambia con Tom Cruise che tornerà al franchise ancora diretto da Joseph Kosinsky che segna la sua terza collaborazione con Cruise dopo Oblivion e “Maverick”.

Per quanto riguarda il cast, Tom Cruise sarà affiancato da Miles Teller e Glen Powell di “Maverick”. Teller torna nei panni del tenente Bradley “Rooster” Bradshaw, un pilota figlio di Nick “Goose” Bradshaw, defunto partner di volo di Maverick. Powell riprende il ruolo ruolo del tenente Jake “Hangman” Seresin, che raccoglie idealmente il testimone dell’Iceman di Val Kilmer in veste di rivale/antagonista.

Secondo quanto riferito Ehren Kruge co-sceenggiatore di “Maverick” è già al lavoro sulla sceneggiatura di “Top Gun 3”. I produttori sono Jerry Bruckheimer e David Ellison.

Kosinski parlando in precedenza di un potenziale “Top Gun 3” ha dichiarato:

C’è un’altra storia abbastanza avvincente per cui valga la pena tornare? Mi sembra che alla fine del film, Maverick abbia ancora un po’ di benzina nel serbatoio. Non si sta mettendo comodo.

Secondo la fonte Tom Cruise potrebbe fare di “Top Gun 3” il progetto successivo a Mission: Impossible Dead Reckoning – Part Due aka Mission: Impossible 8 in uscita nel 2025. Ricordiamo che Cruise ha in ballo anche il progetto “spaziale” realizzato in collaborazione con la SpaceX di Elon Musk e il regista Doug Liman (Edge of Tomorrow – Senza domani), per il primo film di Hollywood girato nello spazio.

“Top Gun: Maverick” è il film con il maggior incasso della carriera di Cruise, pari a 1,49 miliardi di dollari. Il film candidato a 6 premi Oscar, incluso Miglior film, ha vinto una statuetta per il miglior sonoro. Altri riconoscimenti collezionati includono miglior film dal National Board of Review e incluso nella top 10 dei migliori film del 2022 dall’American Film Institute.

Fonte: Deadline