Stasera in tv: “Top Gun: Maverick” su Canale 5

Top Gun: Maverick, su Canale 5 il film campione d’incassi candidato a 5 Premi Oscar sequel del Top Gun diretto nel 1986 da Tony Scott. “Maverick” vede alla regia Joseph Kosinski (Tron: Legacy), alla sua seconda collaborazione con Tom Cruise dopo il fantascientifico Oblivion.

Top Gun Maverick – Cast e doppiatori

Tom Cruise: Pete “Maverick” Mitchell

Miles Teller: Bradley “Rooster” Bradshaw

Jennifer Connelly: Penny Benjamin

Lyliana Wray: Amelia Benjamin

Glen Powell: Jake “Hangman” Seresin

Jon Hamm: Viceammiraglio Beau “Cyclone” Simpson

Ed Harris: Contrammiraglio Chester “Hammer” Cain

Val Kilmer: Ammiraglio Tom “Iceman” Kazansky

Jean Louisa Kelly: Sarah Kazansky

Manny Jacinto: Billy “Fritz” Avalone

Monica Barbaro: Natasha “Phoenix” Trace

Charles Parnell: Contrammiraglio Solomon “Warlock” Bates

Jay Ellis: Reuben “Payback” Fitch

Bashir Salahuddin: Bernie “Hondo” Coleman

Danny Ramirez: Mickey “Fanboy” Garcia

Lewis Pullman: Robert “Bob” Floyd

Jake Picking: Brigham “Harvard” Lennox

Greg Tarzan Davis: Javy “Coyote” Machado

Jack Schumacher: Neil “Omaha” Vikander

Raymond Lee: Logan “Yale” Lee

Lee Kara Wang: Callie “Halo” Bassett

Doppiatori italiani

Roberto Chevalier: Pete “Maverick” Mitchell

Fabrizio De Flaviis: Bradley “Rooster” Bradshaw

Barbara De Bortoli: Penny Benjamin

Raffaele Carpentieri: Jake “Hangman” Seresin

Fabrizio Pucci: Ammiraglio di Squadra Cyclone

Luca Biagini: Contrammiraglio Cain

Sandro Acerbo: Tom “Iceman” Kazinsky

Ludovica Bebi: Natasha “Phoenix” Trace

Alberto Angrisano: Contrammiraglio Warlock

Francesco Fabbri: Reuben “Payback” Fitch

Stefano Alessandroni: Bernie “Hondo” Coleman

Federico Viola: Mickey “Fanboy” Garcia

Manuel Meli: Robert “Bob” Floyd

Top Gun Maverick – Trama, recensione e trailer

La trama ufficiale: Il Tenente Pete “Maverick” Mitchell (Tom Cruise), tra i migliori aviatori della Marina, dopo più di trent’anni di servizio è ancora nell’unico posto in cui vorrebbe essere. Evita la promozione che non gli permetterebbe più di volare, e si spinge ancora una volta oltre i limiti, collaudando coraggiosamente nuovi aerei. Chiamato ad addestrare una squadra speciale di allievi dell’accademia Top Gun per una missione segreta, Maverick incontrerà il Tenente Bradley Bradshaw (Miles Teller), nome di battaglia “Rooster”, figlio del suo vecchio compagno di volo Nick Bradshaw “Goose”. Alle prese con un futuro incerto e con i fantasmi del suo passato, Maverick dovrà affrontare le sue paure più profonde per portare a termine una missione difficilissima, che richiederà grande sacrificio da parte di tutti coloro che sceglieranno di parteciparvi.

Curiosità sul film

Il film è stato candidato a 5 premi Oscar: miglior film, sceneggiatura non originale, canzone originale, montaggio, sonoro ed effetti speciali con una statuetta vinta per il miglior sonoro.

Il Mustang P-51 della seconda guerra mondiale visto in questo film è in realtà un aereo di proprietà di Tom Cruise, essendo l’attore un pilota con brevetto.

Il coinvolgimento di Tom Cruise in questo film si basava sulla condizione che nelle sequenze aeree venissero utilizzati aerei reali, non CGI.

Non si sapeva se Val Kilmer sarebbe stato in questo film a causa della sua battaglia contro il cancro alla gola. Tuttavia a gennaio 2020 è stato confermato che riprenderà il suo ruolo di Tom “Iceman” Kazansky.

Si diceva che la trama sarebbe stata incentrata sulla guerra dei droni prima che Tom Cruise confermasse che questo sequel sarebbe tornato ai caccia da combattimento. Tuttavia i droni ci saranno ancora ad un certo punto della trama.

Il secondo trailer sembra mostrare Maverick che pilota il velivolo da ricognizione ad alte prestazioni Lockheed Martin SR-72, ancora in fase di sviluppo.

Miles Teller è stato scelto per il ruolo del figlio di Goose battendo concorrenti del calibro di Nicholas Hoult e Glen Powell. Tutti e tre sono stati portati a casa di Tom Cruise per fare un’audizione e testare la loro chimica. Powell è stato successivamente scelto per questo film in un ruolo di supporto che è stato rinforzato appositamente per lui, questo dopo aver impressionato Cruise, il produttore Jerry Bruckheimer, nonché i dirigenti della Paramount Pictures e Skydance con le sue audizioni.

Jennifer Connelly è stata scelta come Penny Benjamin. Nell’originale Top Gun, Goose fa riferimento a quel personaggio come alla figlia di un ammiraglio con cui Maverick era uscito. Nella versione del 1986 Connelly aveva meno di 16 anni. Connelly ha 8 anni meno di Tom Cruise.

Durante un’intervista rilasciata a luglio 2019 Kelly McGillis ha affermato che non le era stato chiesto di apparire in questo film. Quando le è stato chiesto perché pensava di non essere stata contattata, ha detto, era probabilmente perché “Sono vecchia e sono grassa e sembro appropriata alla mia età, e non è di questo che tratta l’intera scena. Preferirei sentirmi assolutamente sicura della mia pelle e di chi e cosa sono alla mia età, invece di dare un valore a tutte le altre cose”.

L’unico F/A-18E Super Hornet, che è stato utilizzato come aereo da combattimento per Maverick, sta per essere utilizzato dalla pattuglia acrobatica della Marina “The Blue Angels” per sostituire i vecchi modelli per la stagione dell’airshow 2021.

Il giubbotto di Maverick in Top Gun (1986) presentava toppe della bandiera giapponese e taiwanese, in questo film la giacca rimane la stessa, ma quelle due bandiere sono state sostituite con simboli casuali. È stato ipotizzato che ciò sia dovuto al fatto che la società cinese Tencent ha co-finanziato questo film.

La scena della partita di football sulla spiaggia senza maglietta ha dovuto essere girata due volte perché Tom Cruise non ha trovato la prima versione abbastanza buona. Girare di nuovo la scena ha esercitato ulteriore pressione sugli attori per riavere i loro corpi tirati per girare di nuovo la scena. Il membro del cast Glen Powell ha raccontato: “L’abbiamo girata e quella sera siamo andati tutti fuori per milkshake e tater tots. Proprio come una pazzia e tutti hanno preso una birra. E una settimana dopo Tom arriva e dice: “Dobbiamo girarla di nuovo. Non era abbastanza buona. La gireremo di nuovo. E poi tutti di nuovo in palestra, giorno e notte.” La sequenza viene utilizzata molto pesantemente per promuovere il film dopo che una scena simile nel film originale è diventata iconica e una delle preferite dal pubblico.

Su insistenza di Tom Cruise, non ci sono green screen o riprese in CG nel film, e anche le riprese ravvicinate della cabina di pilotaggio sono state filmate durante vere sequenze di volo. Ciò significava che gran parte del cast ha dovuto sottoporsi a estese sessioni di addestramento all’accelerazione di gravità (Forza G), per resistere alle esigenze fisiche delle pressioni della Forza G durante i voli.

Il pilota di caccia più anziano della Marina si è ritirato a 54 anni. Calcolando dalla nascita di Maverick nel 1962, ha 58 anni in Top Gun: Maverick. Spingersi oltre i limiti come dicono i piloti.

Nel 2010, Christopher McQuarrie ha originariamente scritto la sceneggiatura del film con Maverick come personaggio minore.

I trailer mostrano un personaggio con il segnale di chiamata “FANBOY” sul suo casco, scritto nel carattere reso popolare dai film di Star Trek. La Paramount possiede/distribuisce sia Star Trek che Top Gun

Glen Powell ha interpretato un altro militare in Castello di sabbia (2017) e ha sfoggiato capelli corti e un fisico muscoloso simili ed è apparso in una scena simile in cui si fletteva e posava a torso nudo per mostrare il suo fisico muscoloso.Tom Skerritt non tornerà come Viper. È probabile che Viper sia andato in pensione (a causa degli 87 anni di Skerritt nel 2020) o che sia stato congedato con disonore per aver rivelato informazioni classificate a Maverick nel primo Top Gun (1986) (nell’ipotesi che Maverick abbia rivelato le informazioni a terzi). Un’altra possibilità è che Viper potrebbe essere morto.

Sebbene Tom Cruise e Val Kilmer tornino a interpretare rispettivamente i loro ruoli di Maverick e Iceman, molti personaggi dell’originale “Top Gun” sono interpretati da altri attori, tra cui: Jon Hamm come “Merlin” Wells, interpretato da Tim Robbins nel primo film, Ed Harris come Rick “Jester” Heatherly, interpretato da Michael Ironside nel primo film. Charles Parnell come Marcus “Sundown” Williams, interpretato da Clarence Gilyard nel primo film. Jake Picking come Ron “Slider” Kerner, interpretato da Rick Rossovich nel primo film. Lyliana Wray come Charlotte “Charlie” Blackwood [interpretata da Kelly McGillis nel primo film]. Jean Louisa Kelly come Carole Bradshaw, interpretata da Meg Ryan nel primo film. Raymond Lee come Mike “Viper” Metcalf, interpretato da Tom Skerritt nel primo film. (Lee ha 33 anni, quindi potrebbe trattarsi di un flashback).

La Ford Raptor nera utilizzata nel film è stata utilizzata anche in Break Even (2020). Le due produzioni ne hanno condiviso l’uso mentre stavano girando contemporaneamente.

Gli articoli spesso chiamano questo film un “reboot”, nonostante sia un sequel.

James Tolkan non tornerà nei panni di Stinger. È probabile che Stinger si sia ritirato da tempo (a causa degli 89 anni di Tolkan nel 2020) o che sia morto.

Glen Powell è stato sorpreso dal fisico del co-protagonista Miles Teller per questo film. Il giorno delle riprese della scnea della partita di football sulla spiaggia a torso nudo, tutti gli attori maschi si sono tolti le magliette, si sono oliati e hanno fatto i curl con i bicipiti e le flessioni. Powell ah guardato il corpo di Teller esclamando: “Gesù amico! Pensavo fossi un attore! Che cosa hai fatto?” Teller ha risposto di essersi allenato molto duramente. Powell ha elogiato il suo co-protagonista, “Il corpo di Miles Teller è in mostra in questo film”. Un’inquadratura di Teller che mette in mostra i suoi addominali definiti è stata inclusa nel secondo trailer del film.

In realtà Miles Teller, che interpreta il figlio di Goose, non era nemmeno nato quando è uscito il primo film di Top Gun.

Lewis Pullman appare in questo film con Jean Louisa Kelly, il cui ruolo è stato precedentemente interpretato da Meg Ryan. È la madre di Bradley “Rooster” Bradshaw (Miles Teller), il cui padre era il fratello d’armi di Maverick, Nick “Goose” Bradshaw, e che ora è uno degli allievi di Maverick. Ryan è apparsa con suo padre, Bill Pullman, in Insonnia d’amore (1993).

Top Gun Maverick – La colonna sonora

Le musiche del film sono del compositore Hans Zimmer , che ha recentemente vinto il suo secondo Oscar con la colonna sonora di Dune. Per l’occasione Zimmer ha collaborato con Harold Faltermeyer che ha composto la musica per il film originale di Tony Scott del 1986.

, che ha recentemente vinto il suo secondo Oscar con la colonna sonora di Dune. Per l’occasione Zimmer ha collaborato con Harold Faltermeyer che ha composto la musica per il film originale di Tony Scott del 1986. La colonna sonora include i brani “I Ain’t Worried” degli OneRepublic e “Hold My Hand” di Lady Gaga che ha ricevuto una candidatura agli Oscar, ai Golden Globe e ai Grammy.

1. Main Titles (You’ve Been Called Back to Top Gun) 2:30

2. Danger Zone (Kenny Loggins) 3:35

3. Darkstar 3:01

4. Great Balls Of Fire (Live) (Miles Teller) 1:54

5. You’re Where You Belong / Give ‘Em Hell 5:46

6. I Ain’t Worried (OneRepublic) 2:28

7. Dagger One Is Hit / Time To Let Go 5:06

8. Tally Two / What’s The Plan / F-14 4:34

9. The Man, The Legend / Touchdown 3:54

10. Penny Returns (Interlude) 2:47

11. Hold My Hand (Lady Gaga) 3:45

12. Top Gun Anthem 2:28

La colonna sonora di “Top Gun: Maverick” è disponibile su Amazon.