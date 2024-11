Tom Cruise in trattative con Paramount Pictures per un sequel di Giorni di tuono

Tom Cruise è ufficialmente un trattative con la Paramount Pictures per recitare in un sequel del suo dramma d’azione sportivo anni novanta Giorni di tuono ambientato nel mondo della NASCAR.

Il film originale uscito nel 1990, diretto dal compianto Tony Scott e scritto da Robert Towne, seguiva il giovane e spericolato pilota Cole Trickle, interpretato da Cruise, che viene reclutato dal magnate della concessionaria Chevrolet Tim Daland (Randy Quaid) per gareggiare per il suo team nella NASCAR Cup Series. Per affiancare il giovane campione, Daland convincerà a tornare in pista l’ex caposquadra e costruttore di auto Harry Hogge (Robert Duvall) per guidare la squadra ai box di Cole (Harry aveva lasciato la NASCAR un anno prima per evitare le indagini sulla morte del pilota Buddy Bretherton). Dopo che Cole stupisce Harry con tempi da record, quest’ultimo costruisce per lui un nuovo telaio e lo ingaggia nel suo team.

Il cast del film includeva anche Michael Rooker, John C. Reilly e Nicole Kidman nel ruolo della dottoressa Claire Lewicki, un affascinante neurochirurgo che intraprende una relazione amorosa con Cole. All’epoca il film poteva contare su cameo di veri campioni della NASCAR come Richard Petty, Rusty Wallace, Neil Bonnett e Harry Gant. Il film alla sua uscita ha diviso la critica che ha elogiato le sequenze di corsa, la colonna sonora di Hans Zimmer e le performance di Cruise e Duvall, ma ha criticato la sua mancanza di originalità, sceneggiatura e le troppe somiglianze con Top Gun. Il film è andato ben al box office con un incasso di 157 milioni di dollari in tutto il mondo a fronte di un budget di produzione di 60 milioni di dollari.

Tom Cruise si sta attualmente preparando a girare nel Regno Unito con il regista Alejandro G. Iñárritu per Warner Bros e Legendary. Il progetto al momento presenta un titolo provvisorio (Judy) e una prima sinossi che recita “L’uomo più potente del mondo intraprende una missione frenetica per dimostrare di essere il salvatore dell’umanità prima che il disastro da lui scatenato distrugga ogni cosa”. Successivamente l’attore dovrebbe tornare a collaborare con il regista Christopher McQuarrie, al fianco di Scarlett Johannson, per il film d’azione The Gauntlet che segue un detective e un testimone che devono partecipare ad un processo contro un mafioso, traditi da poliziotti corrotti e costretti a dirottare un bus blindato per raggiungere il tribunale inseguiti dalle forze dell’ordine. Per quanto riguarda il prossimo appuntamento al cinema, Cruise apparirà in Mission: Impossible – Dead Reckoning Parte Due, attualmente in post-produzione, con un’uscita fissata al 23 maggio 2025.

Fonte: Deadline