Ufficiale e Gentiluomo: le più belle 15 canzoni romantiche da film secondo Cineblog

Da “Up Where We Belong” di Ufficiale e Gentiluomo a “My Heart Will Go On” di Titanic, Cineblog vi propone le 15 colonne sonore “ballad” più belle di sempre.

Ufficiale e gentiluomo ha fatto recentemente il suo ennesimo passaggio televisivo su Rete 4, un immarcescibile classico anni ’80 con protagonisti Richard Gere, Debra Winger e il compianto Louis Gossett Jr. che per il ruolo del sergente istruttore Emil Foley vinse un Oscar e un Golden Globe al migliore attore non protagonista.

Il film può vantare anche una iconica canzone premiata con un Oscar che suona nel finale da fiaba del film. Naturalmente parliamo della hit “Up Where We Belong”, un duetto da premio Oscar interpretato da Joe Cocker & Jennifer Warnes legato indissolubilmente al film di Taylor Hackford, che in seguito dirigerà Rachel Ward e Jeff Bridges in Due vite in gioco, Michail Baryšnikov e Gregory Hines in Il sole a mezzanotte e Al Pacino e Keanu Reeves in L’avvocato del diavolo.

Partendo proprio dal brano premio Oscar per la canzone di “Ufficiale e gentiluomo” abbiamo stilato una nostra personale lista delle canzoni romance e ballad più romantiche di sempre. Abbiamo selezionato brani che hanno fatto non solo la storia delle colonne sonore, ma sono rimaste indissolubilmente legate ad un amato immaginario cinematografico che viene subito rievocato ogni volta che le riascoltiamo.

1. Titanic – “My Heart Will Go On”

Meraviglioso ed evocativo brano premiato con un Oscar scritto dal compianto James Horner (1953-2015) per la colonna sonora premio Oscar del film Titanic di James Cameron. Interpretato da Celine Dion, il brano ha scalato le classifiche mentre il film di Cameron sbancava il box-office e infrangeva record.

“My Heart Will Go On” è composto da James Horner, con testi di Will Jennings, e prodotta da Horner, Walter Afanasieff e Simon Franglen.

Horner compose la base di “My Heart Will Go On” come motivo per la colonna sonora di Titanic, e suggerì di svilupparla in una canzone. Il regista, James Cameron, pensò che una canzone pop sarebbe stata inappropriata per il film, ma accettò dopo aver ascoltato la demo. La versione finale fu arrangiata da Afanasieff.

“My Heart Will Go On” è considerata la canzone simbolo di Dion. Ha raggiunto la vetta delle classifiche in più di 25 paesi ed è stato il singolo più venduto del 1998. Con vendite mondiali stimate in oltre 18 milioni di copie, è il secondo singolo più venduto da una donna nella storia della musica e uno dei singoli più venduti di tutti i tempi.È stato incluso nell’elenco delle canzoni del secolo dalla Recording Industry Association of America e dal National Endowment for the Arts.

La canzone era originariamente destinata alla cantante norvegese Sissel Kyrkjebø. Simon Franglen, che stava lavorando con Horner su texture elettroniche e sintetizzatori per la colonna sonora, suggerì Céline Dion, con la quale aveva lavorato a molti successi. Inizialmente Dion non voleva registrarlo, poiché aveva già registrato le canzoni del film “La bella e la bestia” e “Because You Loved Me”. Tuttavia, suo marito e produttore, René Angélil, la convinse a registrare un demo.

2. Ufficiale e gentiluomo – “Up Where We Belong”

Canzone iconica interpretata da Joe Cocker & Jennifer Warnes e indissolubilmente legata alla scena finale da fiaba del film Ufficiale e gentiluomo in cui l’operaia “cenerentola” di Debra Winger viene portata via in braccio al “principe” pilota Richard Gere tra gli applausi delle colleghe della fabbrica.

“Up Where We Belong” scritta da Jack Nitzsche, Buffy Sainte-Marie e Will Jennings. Jennifer Warnes venne scelta per via dei suoi precedenti successi nelle colonna sonore. Jennings selezionò varie sezioni della colonna sonora di Nitzsche e Sainte-Marie per creare la struttura della canzone e aggiunse testi sulle lotte della vita e dell’amore e sugli ostacoli che le persone cercano di schivare.

La canzone raggiunse il primo posto nella Billboard Hot 100 negli Stati Uniti e arrivò in cima alle classifiche in diversi altri paesi. Vendette anche più di un milione di copie negli Stati Uniti e fu riconosciuta dalla Recording Industry Association of America come una delle canzoni del secolo. Cocker e Warnes hanno ricevuto il Grammy per la migliore interpretazione pop di un duo o gruppo con voce, mentre Nitzsche, Sainte-Marie e Jennings hanno vinto sia l’Oscar che il Golden Globe Award per la migliore canzone originale.

3. Guardia del corpo – “I Will Always Love You”

Altro pezzo iconico premiato con un Oscar per l’esordio come attrice della cantante Whitney Houston nel film Guardia del corpo. Il classico anni ’90 di Mick Jackson vede Houston al fianco dell’altrettanto fascinoso Kevin Costner con la cantante che canta sei brani per la colonna sonora.

“I Will Always Love You” è una canzone scritta e originariamente registrata nel 1973 dalla cantautrice americana Dolly Parton. Scritta come un addio al suo socio in affari e mentore Porter Wagoner, esprimendo la decisione della Parton di intraprendere una carriera da solista, il singolo country fu pubblicato nel 1974. La canzone fu un successo commerciale per la Parton, raggiungendo due volte il primo posto nella classifica US Billboard Hot Country Songs: la prima volta nel giugno 1974, poi di nuovo nell’ottobre 1982, con una nuova registrazione per la colonna sonora de Il più bel casino del Texas (The Best Little Whorehouse in Texas).

Whitney Houston ha registrarto un arrangiamento pop-ballad della canzone per il film “Guardia del corpo”. La versione di Houston raggiunse il primo posto nella Billboard Hot 100 per un record di 14 settimane. Il singolo è stato certificato diamante dalla RIAA, rendendolo il primo singolo diamante di Houston, la terza artista donna ad avere sia un singolo diamante che un album diamante, e diventando il singolo più venduto da una donna negli Stati Uniti.

La ​​canzone è stata un successo mondiale, arrivando in cima alle classifiche in quasi tutti i paesi. Con oltre 24 milioni di copie vendute in tutto il mondo, è diventato il singolo più venduto di tutti i tempi da un’artista solista donna. È stato anche il singolo più venduto al mondo del 1992. Houston ha vinto il Grammy Award per il disco dell’anno e il Grammy Award per la migliore interpretazione vocale pop, femminile[10] nel 1994 per “I Will Always Love You”. Houston ha anche vinto un Grammy Award per l’album dell’anno per The Bodyguard – Original Soundtrack Album.

4. La signora in rosso – “I Just Called to Say I Love You”

Memorabile “ballad” premio Oscar scritta e interpretata da Stevie Wonder per la colonna sonora della commedia La signora in rosso (1984). Si tratta di un remake del film francese Certi piccolissimi peccati di Yves Robert del 1976. Wilder firma la pellicola come regista e sceneggiatore oltre che come attore protagonista al fianco della bellissima Kelly LeBrock che l’anno successivo interpreterà nuovamente il ruolo di femme fatale in La donna esplosiva.

“I Just Called to Say I Love You” fu un grande successo internazionale e rimane il singolo più venduto di Stevie Wonder fino ad oggi, avendo raggiunto la vetta della classifica con un record di 19 classifiche.

La canzone fu il singolo principale dell’album della colonna sonora del 1984 The Woman in Red,[3] insieme ad altre due canzoni di Wonder, e raggiunse il primo posto nella Billboard Hot 100 per tre settimane dal 13 al 27 ottobre 1984. La canzone divenne anche l’unico successo solista di Wonder al primo posto nel Regno Unito, rimanendo in cima per sei settimane, diventando nel frattempo anche il singolo più venduto della Motown Records nel Regno Unito Inoltre, la canzone vinse sia un Golden Globe che un Oscar per la migliore canzone originale. La canzone ha ricevuto anche tre nomination ai Grammy Awards per la migliore interpretazione vocale pop maschile, canzone dell’anno e migliore interpretazione pop strumentale.

5. Carlito’s Way – “You Are So Beautiful”

Questo brano interpretato da Joe Cocker è incluso nella colonna sonora di Carlito’s Way di Brian De Palma. Protagonisti di questo tragico “crime” Al Pacino nei panni di Carlito, ex gangster in cerca di redenzione e Penelope Ann Miller come Gail, la bellissima ex di Carlito. Nel cast anche un irriconoscibile Sean Penn nei panni del laido avvocato cocainomane di Carlito. Sia Miller che Penn hanno ricevuto candidature al Golden Globe come migliori interpreti non protagonisti. Il brano “You Are So Beautiful” di Joe Cocker suona sui titoli di coda e in una meravigliosa scena in cui Carlito, provocato in maniera seducente e divertita da Gail, sfonda la porta dell’appartamento della donna e la bacia appassionatamente.

“You Are So Beautiful” è styata scritta Billy Preston e Bruce Fisher e pubblicata per la prima volta nel 1974 sul nono album in studio di Preston, The Kids & Me. L’ispirazione di Preston per il brano fu sua madre, che lavorava come attrice teatrale. Più tardi nello stesso anno Joe Cocker pubblicò una versione più lenta della canzone sul suo album I Can Stand a Little Rain. La versione di Cocker fu prodotta da Jim Price e pubblicata come singolo nel novembre 1974. Divenne il successo solista di Cocker più alto in classifica negli Stati Uniti, raggiungendo il quinto posto nella Billboard Hot 100 (il più grande successo di Cocker nella classifica pop statunitense fu “Up Where We Belong” che raggiunse il numero 1) e il numero quattro nella classifica dei migliori singoli del Canada.

Sebbene non sia ancora accreditato dall’editore a partire dal 2023, diverse fonti affermano che Dennis Wilson dei Beach Boys aiutò Preston a completare la canzone collaborando al testo e modificando parte della melodia. Wilson eseguì la canzone dal vivo con i Beach Boys (spesso come bis con accompagnamento minimo) dal 1975 fino alle sue ultime esibizioni con il gruppo nel 1983. Kenny Rankin, Ray Stevens, Kenny Rogers, Bonnie Tyler, Brian Kennedy e Phil Driscoll sono anche tra gli artisti che hanno interpretato “You Are So Beautiful”. La canzone è stata anche utilizzata in numerosi film, serie tv e pubblicità.

6. La febbre del sabato sera – “How Deep Is Your Love”

Uno dei brani più belli tratti dalla colonna sonora dei Bee Gees per il cult La febbre del sabato sera di John Badham. Il brano è una “pop ballad” che si può ascoltare nel finale del film. Il Tony Manero di John Travolta dopo una nottata passata in giro a riflettere sul suo egocentrismo raggiunge la casa di Stephanie (Karen Lynn Gorney), qui si scusa con lei e le dice che sta cercardo un nuovo impiego e così lei decide di perdonarlo, a patto che tra loro ci sia solo una sincera amicizia. Le note di “How Deep Is Your Love” accompagnano Travolta che guarda fuori dalla finestra mentre prende la mano di Stephanie promettendole che la loro sarà solo un’amicizia, ma i due si guardano e lei gli sorride e lo bacia teneramente sulla bocca.

“How Deep Is Your Love” è stata scritta e registrata dai Bee Gees nel 1977, pubblicata come singolo nel settembre dello stesso anno e utilizzata come parte della colonna sonora del film La febbre del sabato sera. Fu un successo numero tre nel Regno Unito e in Australia. Negli Stati Uniti, raggiunse la vetta della Billboard Hot 100 il 25 dicembre 1977 e rimase nella Top 10 per 17 settimane. È elencata al n. 27 nella Billboard’s All Time Top 100. Insieme a “Stayin’ Alive” e “Night Fever”, è una delle tre tracce del gruppo nella lista. La canzone fu reinterpretata dai Take That per il loro album Greatest Hits del 1996, raggiungendo il n. 1 nella UK Singles Chart per tre settimane.

“How Deep Is Your Love” si è classificata al numero 375 nella lista delle 500 migliori canzoni di tutti i tempi stilata da Rolling Stone. Durante un’intervista del 2001 alla rivista Billboard dei Bee Gees, Barry ha affermato che questa è la sua canzone preferita dei Bee Gees.

7. Due vite in gioco – “Against All Odds (Take a Look at Me Now)”

Due vite in gioco (Against All Odds) è un film del 1984 diretto da Taylor Hackford (Ufficiale e gentiluomo) e interpretato da Rachel Ward, Jeff Bridges e James Woods. Il film è un remake del capolavoro noir Le catene della colpa del 1947 con Robert Mitchum, Jane Greer e Kirk Douglas. La colonna sonora include il brano “Against All Odds (Take a Look at Me Now)” interpretato da Phil Collins che ha ricevuto una nomination agli AcOscar come migliore canzone e vha vinto il Grammy Award per la migliore interpretazione pop vocale maschile.

“Against All Odds (Take a Look at Me Now)” è una canzone di Phil Collins registrata per la colonna sonora del film omonimo del 1984. È una “power ballad” in cui il protagonista implora un ex amante di fare un altro tentativo nonostante tutto quello che è accaduto tra loro. Il singolo ha raggiunto il primo posto nella Billboard Hot 100 negli Stati Uniti, il primo di sette numeri 1 negli Stati Uniti per Collins nella sua carriera da solista. “Against All Odds (Take a Look At Me Now)” ha raggiunto la vetta delle classifiche anche in Canada, Irlanda e Norvegia, mentre ha raggiunto il secondo posto nel Regno Unito.

La canzone è stata ripresa da diversi cantanti, alcune delle quali hanno avuto successo sia nei mercati statunitensi che in quelli britannici. La canzone ha raggiunto due volte il primo posto nella classifica dei singoli del Regno Unito: con l’accoppiata di Mariah Carey e la boyband Westlife, nel settembre 2000, e poi di nuovo con Steve Brookstein, il primo vincitore di The X Factor, nel gennaio 2005. Nel 2022, una versione italiana chiamata “Impossibile” è stata pubblicata dal cantante e personaggio televisivo tedesco Giovanni Zarrella. Inoltre il brano è stato incluso nella recente commedia d’azione The Fall Guy, un remake della serie tv Professione pericolo con protagonisti Ryan Gosling ed Emily Blunt che in una epica scena d’azione del film intona la canzone di Collins al karaoke.

8. Top Gun – “Take My Breath Away”

Il “Maverick” di Tom Cruise sulla sua moto Ninja 900 e con indosso i suoi Ray-Ban Aviator e il giubbotto di pelle arriva a casa dell’istruttrice Charlotte “Charlie” Blackwood di Kelly McGillis, qui i due pranzano e si scambiano confidenze. E’ una scena di Top Gun con in sottofondo la hit “Take My Breaht Away” scritta dal premio Oscar Giorgio Moroder e interpretata dai Berlin.

“Take My Breath Away” è una canzone scritta da Giorgio Moroder e Tom Whitlock eseguita dalla band new wave americana Berlin. Ha vinto l’Oscar e il Golden Globe per la migliore canzone originale.

Giorgio Moroder viene incaricato da Jerry Bruckheimer, il co-produttore di Top Gun, di scrivere una canzone per il film. “Danger Zone” è la prima, che viene registrata da Kenny Loggins. Soddisfatto del risultato, Bruckheimer ha quindi richiesto una canzone più lenta per una scena romantica. Una volta che Moroder ha scritto il sottofondo musicale di quello che sarebbe diventato “Take My Breath Away”, registrò una demo che presentava un suono di basso distintivo su un sintetizzatore che sarebbe stato poi utilizzato nella registrazione effettiva. Moroder diede la demo al paroliere Tom Whitlock. I due si conobbero per la prima volta quando Whitlock, un meccanico, riparò i freni della Ferrari di Moroder e lo informò che era anche un paroliere. Whitlock scrisse il testo mentre tornava a casa dallo studio, e poi passò qualche ora a casa a rifinirlo. Una demo della canzone, cantata da un cantante provvisorio, impressionò il regista Tony Scott e i produttori Bruckheimer e Don Simpson, che decisero di filmare nuove scene romantiche tra Tom Cruise e Kelly McGillis per includere la canzone.

La canzone fu inizialmente offerta ai The Motels, che molto più tardi pubblicarono la loro demo originale, che è abbastanza simile alla versione pubblicata dai Berlin, nel loro album di compilation Anthologyland (2001). La Columbia Records suggerì alcuni dei loro artisti sotto contratto, ma alla fine Moroder pensò alla band Berlin, di cui aveva prodotto la canzone “No More Words”. Whitlock apportò alcune modifiche al testo prima che Terri Nunn registrasse la voce. Moroder ha detto che di tutte le canzoni che ha prodotto nella sua carriera, è questa la canzone di cui è più orgoglios di questa canzone.

9. Notting Hill – “When You Say Nothing at All”

“Sono solo una ragazza che sta di fronte ad un ragazzo e gli sta chiedendo di amarla…” dice la diva Anna di Julia Roberts al libraio William di Hugh Grant in una scena di Notting Hill. Un’altra commedia romantica campione d’incassi per Julia Roberts dopo il classico “Pretty Woman”. Insieme al film è stato pubblicato un album della colonna sonora, Notting Hill: Music from the Motion Picture, con brani di Elvis Costello, Texas, 98 Degrees e Shania Twain. Noi abbiamo scelto la ballad “When You Say Nothing at All” cantata da Ronan Keating ex mambro dei Boyzone.

Il brano è stato pubblicato il 16 giugno 1999 come primo estratto dal primo album in studio Ronan. La canzone in realtà è una cover del brano omonimo cantato da Keith Whitley del 1988.

“When You Say Nothing at All” ha raggiunto il primo posto in classifica nel Regno Unito, Irlanda e Nuova Zelanda. Il singolo è certificato doppio disco di platino nel Regno Unito e disco di platino in Australia, Danimarca e Svezia.

Nel 2003, Keating ha registrato nuovamente il brano come duetto con la cantante messicana Paulina Rubio, pubblicato in America Latina per promuovere una compilation della cantante. In Italia il brano è noto inoltre per essere stato utilizzato da Canale 5 per la sua sigla del ciclo “Tante Storie”.

10. A Star Is Born – “Shallow”

Per A Star Is Born, lo struggente remake di “E nata una stella” diretto da Bradley Cooper e interpretato da Cooper con una esordiente Lady Gaga, abbiamo scelto il brano “Shallow” premiato con un Oscar alla migliore canzone originale. Il brano viene cantato durante un concerto mostrato nel film in cui la star del rock Jackson Maine di Cooper invita l’esordiente e sua protetta Ally di Lady Gaga a fare un duetto. Protetta che ben presto supererà e surclasserà il suo mentore, che sempre più trascinato nel vortice della dipendenza e depressione andrà incontro ad un tragico epilogo. La scena è stata girata di fronte a un pubblico dal vivo al Greek Theater di Los Angeles.

“Shallow” è stata scritta da Lady Gaga con Andrew Wyatt, Anthony Rossomando e Mark Ronson, e prodotta da Gaga con Benjamin Rice. il brano è una power ballad che fonde rock, country e folk-pop. Il testo parla delle conversazioni tra Ally e Jackson con Gaga che l’ha scritta dal punto di vista di Ally.

Commercialmente, la canzone ha raggiunto la vetta delle classifiche in più di venti paesi, tra cui Stati Uniti e Regno Unito. Ha ottenuto numerose certificazioni di diamante in Australia, Francia, Polonia e Brasile, ed è diventata anche la canzone più venduta del 2019 in Croazia, Ungheria e Svizzera.

Il brano ha ricevuto numerosi riconoscimenti, tra cui l’Oscar, il Golden Globe, il Critics’ Choice Movie Award e Il BAFTA per la migliore canzone. Ha ottenuto anche quattro nomination ai Grammy Award, tra cui “Registrazione dell’anno” e “Canzone dell’anno”, vincendo anche per “Miglior interpretazione pop di un duo o un gruppo” e “Miglior canzone per arti visive”.

È una delle canzoni più ascoltate su Spotify, uno dei singoli più venduti al mondo di tutti i tempi ed è ampiamente considerata una delle migliori canzoni da film di tutti i tempi.

Gaga ha eseguito “Shallow” dal vivo ai suoi concerti e alle cerimonie di premiazione, tra cui la 91a edizione degli Oscar, dove Cooper l’ha accompagnata in una toccante performance in cui si è potuta percepire la forte alchimia tra i due artisti.

12. Armageddon – “I Don’t Want to Miss a Thing”

Brano portante della colonna sonosra di Armageddon – Giudizio Finale, l’epico disaster-movie fantascientifico sotto steroidi di Michael Bay, che vede un cast guidato da Bruce Willis che include Liv Tyler e Ben Affleck. “I Don’t Want to Miss a Thing” è stata incisa Aerosmith il cui frontman Steven Tyler è il padre dell’attrice Liv Tyler. Si tratta di una delle quattro canzoni eseguite dalla band per il film, le altre sono “What Kind of Love Are You On”, “Come Together” e “Sweet Emotion”.

“I Don’t Want to Miss a Thing” è una power ballad scritta da Diane Warren, che originariamente immaginava che sarebbe stata eseguita da “Celine Dion o qualcuno del genere”. Il brano è stato pubblicato per la prima volta in Giappone il 29 luglio 1998.

Negli Stati Uniti, originariamente avrebbe dovuto essere un singolo radiofonico tratto dalla compilation Armageddon: The Album, ma a grande richiesta, la Columbia Records ha pubblicato la canzone come singolo a sé stante nell’agosto 1998. Successivamente ha debuttato al numero uno nella Billboard Hot 100, dando alla band il loro primo e unico singolo numero uno nel loro paese d’origine, rimanendo in cima per quattro settimane. La canzone ha raggiunto il picco al numero uno per diverse settimane anche in diversi altri paesi, tra cui Australia, Irlanda e Norvegia. Nel Regno Unito, ha venduto oltre un milione di copie e ha raggiunto il numero quattro nella UK Singles Chart. La canzone è stata nominata per un Oscar come miglior canzone originale alla 71a edizione degli Oscar del 1998, ma ha perso contro “When You Believe” dal film d’animazione Il principe d’Egitto cantata in duetto da Whitney Houston & Mariah Carey.

13. Pretty Woman – “It Must Have Been Love”

Leggi anche: Pretty Woman doveva essere un film drammatico su droga e prostituzione

Una moderna versione di “Ceerentola” quella di Pretty Woman con una coppia da grande schermo tra le più amate di sempre: Richard Gere e Julia Roberts. Il brano che abbiamo scelto è la hit “It Must Have Been Love” del duo svedese Roxette, pubblicata nel 1990.

“It Must Have Been Love” è una power ballad scritta da Per Gessle. E’ diventata la terza hit numero uno del duo negli Stati Uniti, ed è una delle loro uscite più vendute, essendo stata certificata oro o platino in diversi paesi. Rimane la canzone più nota e distintiva dei Roxette.

Sono state ufficialmente pubblicate cinque diverse versioni della canzone. La canzone originale è stata pubblicata nel 1987 con il titolo “It Must Have Been Love (Christmas for the Broken Hearted)”. Il brano venen scritto dopo che la EMI Germania chiese al duo di “creare un singolo di Natale orecchiabile”. Divenne una hit nella top five in Svezia, ma non fu pubblicata a livello internazionale.

La versione di maggior successo, leggermente modificata e sovraincisa, che omette i riferimenti natalizi, è quella creata per la colonna sonora di “Pretty Woman”. I Roxette hanno inciso anche una versione country del brano inclusa nel loro album “Tourism£ del 1992, una versione in lingua spagnola della registrazione di “Pretty Woman” pubblicata nella loro compilation del 1996 “Baladas en Español” e infine un’esibizione orchestrale dal vivo del concerto del 2009 della band al “Night of the Proms” è stata inclusa nel loro album in studio del 2012, “Travelling”.

14. The Twilight Saga: Breaking Dawn – Parte 1 – “A Thousand Years”

Qualunque sia il giudizio che si può avere sulla saga di “Twilight”, che resta a livello cinematografico materia prima da fandom, non si può non citare la suadente ballad “A Thousand Years” inclusa nella colonna sonora del finale di saga: The Twilight Saga: Breaking Dawn – Parte 1 & 2 interpretata da Christina Perri.

“A Thousand Years” scritta da Perri e dal suo produttore David Hodges, per The Twilight Saga: Breaking Dawn – Parte 1 è il secondo singolo della Atlantic Records per il film. Perri ha registrato di nuovo la canzone con la voce di Steve Kazee per il sequel The Twilight Saga: Breaking Dawn – Parte 2 (2012).

Un video ufficiale del brano che presenta alcune clip da The Twilight Saga: Breaking Dawn – Parte 1 intervallate tra le scene con Perri che canta in una stanza con un pavimento ricoperto di candele ha raggiunto i 2,5 miliardi di visualizzazioni.

A marzo 2018, le madri di bambini con sindrome di Down nel Regno Unito hanno prodotto una cover video della canzone per la Giornata mondiale della sindrome di Down che è diventata virale. Christina Perri ha dichiarato il suo sostegno all’idea e ha rinunciato a qualsiasi rivendicazione di copyright sulla musica a sostegno della campagna.A giugno 2024, il video della cover ha oltre 11 milioni di visualizzazioni.

15. Fast & Furious 7 – “See You Again”

Per chiudere la nostra lista abbiamo scelto una hit che rappresenta un tributo allo scomparso Paul Walker che viene mostrato per l’ultima volta in Fast & Furious 7. L’attore scomparso all’ìinizio della produzione appare nel film grazie a scene già girate o ripescate, CGI e i fratelli di Walker che si sono prestati come controfigure. L’attore è morto il 30 novembre 2013 all’età di 40 anni a seguito dello schianto di una Porsche Carrera GT guidata dall’amico 38enne Roger Rodas, con Walker che era seduto sul sedile del passeggero. Il brano è la commovente hip-hop e pop-rap ballad “See You Again” di Wiz Khalifa featuring Charlie Puth. La canzone si può ascoltare alla fine del film e in una sequenza con il Brian di Walker e il Dominic Toretto di Vin Diesel che guidano su una strada di montagna, le cui strade si separando quando raggiungono un bivio.

“See You Again” è diventato il singolo più venduto di entrambi gli artisti fino ad oggi. Ha trascorso 12 settimane non consecutive in cima alla classifica Billboard Hot 100 degli Stati Uniti e ha raggiunto la vetta della UK Singles Chart per due settimane consecutive. Ha anche raggiunto il numero uno in diversi altri paesi tra cui Australia, Austria, Canada, Germania, Irlanda, Nuova Zelanda e Svizzera.

La canzone ha detenuto il record per la traccia più trasmessa in streaming in un solo giorno su Spotify negli Stati Uniti, finché non è stata superata da “Drag Me Down” degli One Direction. Ha stabilito anche il record per il maggior numero di streaming in una sola settimana in tutto il mondo e nel Regno Unito anche in una sola settimana.

Il video musicale ufficiale è stato il video più visto su YouTube dal 10 luglio al 4 agosto 2017. “See You Again” ha ricevuto tre nomination ai Grammy Awards: Canzone dell’anno, Miglior performance di un duo/gruppo pop e Miglior canzone scritta per arti visive. È stato anche selezionato per la Canzone dell’anno per i BBC Music Awards ed è stato nominato per la Miglior canzone originale ai 73° Golden Globe. “See You Again” è stata la canzone più venduta del 2015 in tutto il mondo, con vendite combinate e streaming equivalenti a traccia di 20,9 milioni di unità ed è certificato Diamante dalla RIAA. La canzone è una delle canzoni più ascoltate in streaming di tutti i tempi su Spotify, con oltre 1,9 miliardi di streaming.

