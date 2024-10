Stasera in tv: “Ticket to Paradise” su Canale 5

Ticket to Paradise, su Canale 5 i premi Oscar George Clooney e Julia Roberts tornano a fare coppia sul grande schermo da protagonisti dopo oltre venti anni. Le due star sono dirette per l’occasione dal britannico Ol Parker, già regista di Marigold Hotel e dei Ritorno al Marigold Hotel e Mamma Mia! Ci risiamo.

Ticket to Paradise – Cast e doppiatori

George Clooney: David Cotton

Julia Roberts: Georgia Cotton

Kaitlyn Dever: Lily Cotton

Maxime Bouttier: Gede

Billie Lourd: Wren Butler

Lucas Bravo: Paul

Genevieve Lemon: Beth Ann

Agung Pindha: Wayan

Cintya Dharmayanti: Losi

Ifa Barry: Suli

Arielle Carver-O’Neill: Kimberley

Sean Lynch: Rob

Doppiatori italiani

Francesco Pannofino: David Cotton

Cristina Boraschi: Georgia Cotton

Lucrezia Marricchi: Lily Cotton

Mirko Cannella: Gede

Lavinia Paladino: Wren Butler

Emanuele Ruzza: Paul

Mirta Pepe: Beth Ann

Franco Mannella: Wayan

Veronica Puccio: Losi

Rebecca Mancineschi: Kimberley

Ticket to Paradise – Trama e trailer

George Clooney e Julia Roberts tornano sul grande schermo nei panni di due ex che si ritrovano in una missione comune per impedire alla figlia innamorata (Kaitlyn Dever), di commettere il loro stesso errore.

Curiosità

Ol Parker (Marigold Hotel) dirige “Ticket to Paradise” da una sua sceneggiatura scritta con l’esordiente Daniel Pipski i cui crediti includono la produzione delle serie tv The Brothers Grimm e Dal tramonto all’alba – La serie.

Julia Roberts e George Clooney tornano insieme sul grande schermo per la prima volta a 21 anni da Ocean’s Eleven.

Nonostante sia ambientato a Bali, Indonesia, “Ticket to Paradise” è stato girato nel Queensland in Australia.

Dopo aver interpretato la commedia romantica Un giorno… per caso (1996), George Clooney ha detto che non avrebbe mai più interpretato rom-com e che avrebbe fatto solo drammi, per lo più con un messaggio sociale. Questa è la prima commedia romantica in piena regola che l’attore ha fatto da quella dichiarazione d’intenti.

Il personaggio di George Clooney fa un commento su un “destino adeguato all’età”. Questo è un riferimento allo stesso Clooney che ha una lunga storia di legami sentimentali con una donna significativamente più giovane (la sua attuale moglie ha più di quindici anni meno di lui).

Per guidare una barca in Australia è richiesta la patente, quindi Maxime Bouttier (Gede) ha dovuto sostenere l’esame pratico e quello scritto nell’arco di due settimane, ottenendo il 97%. L’attore ha dovuto usare la patente nautica il primo giorno di riprese, con vento forte, grandi imbarcazioni nelle vicinanze…e George Clooney e Kaitlyn Dever in barca con lui.

Questo film segna il debutto a Hollywood dell’attore indonesiana Maxime Bouttier (Gede).

Sebbene Gede abbia genitori indonesiani nel film, nella vita reale Maxime Bouttier è nato in Francia e ha un padre francese (caucasico), Patrice Bouttier, e una madre nativa indonesiana, Siti Purwanti.

Nei film di “Oceans”, in particolare Ocean’s Eleven – Fate il vostro gioco e Ocean’s Twelve, che George Clooney e Julia Roberts hanno realizzato, hanno interpretato una coppia divorziata che finisce per risposarsi.

Quando la Working Title Films stava mettendo insieme il film con il casting di Clooney e Roberts, vari servizi di streaming stavano girando attorno al film ed erano interessati ad acquistarlo. Tuttavia, la dirigenza della Universal Pictures ha rifiutato e voleva che questo film uscisse nei cinema poiché sono nel settore dei film per il cinema.

Quando George Clooney chiama Julia Roberts, nella versione tedesca “ER” appare sul suo cellulare. Ciò si traduce in un’ulteriore riferiemnto per il pubblico tedesco perché mentre “ER” è la traduzione tedesca di “lui”, fa anche riferimento al famoso ruolo di Clooney in E.R. – Medici in prima linea.

Sia Kaitlyn Dever (Nessuno ti salverà) che Billie Lourd (la trilogia sequel di Star Wars) hanno precedentemente recitato insieme nel debutto alla regia di Olivia Wilde, La rivincita delle sfigate (2019).

Quattro dei protagonisti sono imparentati con persone che erano nel mondo dello spettacolo prima di loro: la zia di George Clooney, Rosemary Clooney; il fratello di Julia Roberts, Eric Roberts; il padre di Kaityln Dever, Tim Dever (doppiatore); la madre di Billie Lourd, Carrie Fisher.

Georgia, interpretata da Julia Roberts, odia le sorprese. In Notting Hill (1999), anche il personaggio di Anna Scott, interpretato dalla Roberts, odiava le sorprese.

Julia Roberts ha recitato in Il matrimonio del mio migliore amico (1997), che parlava anche in quel caso del suo tentativo fallito di rompere un fidanzamento. (Nota: come in questo film la coppia non era ancora sposata.)

Julia Roberts ha già interpretato un personaggio che visita Bali in Mangia prega ama (2010). In quel film, il suo personaggio visita una guida spirituale di nome Ketut, mentre in questo film il personaggio di Gede ha un cugino di nome Ketut che è responsabile delle fedi nuziali che il personaggio di Julia ruba nel tentativo di ostacolare il matrimonio.

Durante i titoli di coda con le gag dal set, Lucas Bravo (Paul) è visto indossare un costume di Batman (1966) in stile Adam West di fronte a George Clooney. Quest’ultimo ha recitato in Batman & Robin (1997) come Bruce Wayne/Crociato Incappucciato.

Nella parte finale del video con le gag dal set, l’assistente di volo rovescia lo champagne addosso a George Clooney. Julia Roberts dice: “È solo George Clooney, ne abbiamo un altro”. George Clooney scherza e dice: “1-800-Brad-Pitt!” Questo è un riferimento a Ocean’s Eleven. I tre hanno recitato insieme nel film e Clooney e Roberts hanno avuto una situazione simile nella loro relazione.

Lucas Bravo, l’attore che interpreta il fidanzato di Julia Roberts, Paul (che continua a chiederle di sposarlo), è 21 anni più giovane di Julia Roberts.

“Ticket to Paradise” è prodotto da Tim Bevan (L’ora più buia, The Danish Girl) e Eric Fellner (La teoria del tutto, Les Misérables) per Working Title, da Sarah Harvey (Marigold Hotel, co-produttrice di In Bruges – La coscienza dell’assassino), da Deborah Balderstone (Palm Beach, Gone), da George Clooney e del premio Oscar Grant Heslov (Argo, The Midnight Sky) per Smokehouse Pictures e da Julia Roberts e Lisa Roberts Gillan e Marisa Yeres Gill (entrambe co-produttrici della serie Homecoming) per Red Om Films.

Ticket to Paradise – La colonna sonora

Le musiche originali del film sono del compositore Lorne Balfe (Il dilemma, Un sogno chiamato Florida, 12 Soldiers, Black Widow, Bad Boys for Life, Top Gun: Maverick , Black Adam).

(Il dilemma, Un sogno chiamato Florida, 12 Soldiers, Black Widow, Bad Boys for Life, Top Gun: Maverick , Black Adam). I brani che accompagnano il trailer sono “Mama Told Me (Not To Come)” della rock band Three Dog Night dall’album “It Ain’t Easy” e “Don’t Start Now” di Dua Lipa .

dall’album “It Ain’t Easy” e “Don’t Start Now” di . Altri brani inclusi nella colonna sonora: Go Where You Wanna Go di The Mamas and the Papas / Don’t Go Yet di Camila Cabello / O La La di Koes Plus / Aquamarine (Chris Coco’s Balearica Mix) di Heather Nova / Gonna Make You Sweat (Everybody Dance Now) di C+C Music Factory feat. Freedom Williams / It’s Like That di Run-D.M.C. vs. Jason Nevins / Jump Around di House of Pain / One Fine Day di David Byrne & Brian Eno / This Old Heart of Mine (Is Weak for You) di The Isley Brothers / I Love You di Asie Payton.

1. Sweet Sunrise 2:27

2. Mountain Kiss 2:18

3. Flying Kites 1:13

4. Ampura 2:24

5. Remember Me 2:23

6. Dolphin Spirit 2:01

7. Views from Bayview 2:20

8. Cleansing the Soul 2:02

9. The Morning After 2:36

10. Ticket to Paradise 3:02

11. We’re in This Together 2:30

La colonna sonora di “Ticket to Paradise” è disponibile su Amazon.