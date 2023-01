Jaafar Jackson sarà Michael Jackson nel biopic diretto da Antoine Fuqua, Julia Roberts e Jennifer Aniston in una commedia di Amazon

Il film biografico che racconterà l’icona Michael Jackson ha trovato un protagonista. Il regista designato Antoine Fuqua (Equalizer, Southpaw, I Magnifici 7) ha scelto il nipote del defunto cantante, Jaafar Jackson, per impersonare Michael Jackson. Il cantautore è il figlio di Jermaine Jackson, fratello di Michael e membro dei Jackson 5. Jaafar canta e balla dall’età di 12 anni e si è esibito cantando brani di Sam Cooke a Marvin Gaye, insieme a suoi pezzi originali.

Sono onorato e felice di dare vita alla storia di mio zio Michael. A tutti i fan di tutto il mondo, ci vediamo presto.

I’m humbled and honored to bring my Uncle Michael’s story to life. To all the fans all over the world, I’ll see you soon.



Il film descritto come “un ritratto approfondito di un uomo complicato che è diventato il Re del Pop” darà vita alle performance più iconiche di Jackson in quanto fornisce una visione informata del processo artistico e della vita personale dell’intrattenitore. il sito Deadline riporta che il film non eviterà le controversie sulla vita di Jackson, pur focalizzandosi sui successi musicali di una carriera che ha contrassegnato indelebilmente la storia della musica pop.

Il biopic su Michael Jackson è in sviluppo presso Lionsgate con il produttore Graham King (Bohemian Rhapsody, Jersey Boys, Tomb Raider). Il film, intitolato semplicemente “Michael” è stato concepito con la benedizione degli eredi di Jackson e la sceneggiatura è stata scritta da John Logan, che in precedenza ha scritto Il Gladiatore, Ogni maledetta domenica, i film biografici L’ultimo samurai e The Aviator nonché l’acclamato 007- skyfall.

Julia Roberts e Jennifer Aniston torneranno a recitare insieme dopo la commedia Mother’s Day del 2016. Le due attrici hanno firmato per recitare da co-protagoniste in una commedia di stampo fantastico che vedrà i loro personaggi scambiarsi i corpi, come nel classico Quel pazzo venerdì. Il film sarà diretto da Max Barbakow già regista di Palm Springs – Vivi come se non ci fosse un domani, altra commedia del 2020 che ha visto protagonisti Andy Samberg e Cristin Milioti invitati di un matrimonio bloccati in un loop temporale. Amazon ha ottenuto i diritti sul film dopo una guerra di offerte tra diversi studi e streamer. Titolo e trama del progetto non sono stati rivelati, ma è confermato che Barbakow scriverà e dirigerà il film, che è finanziato dalla LuckyChap Entertainment, la società di produzione dell’attrice Margot Robbie.

Vedremo Jennifer Aniston il 31 marzo rifare coppia con Adam Sandler nel film Netflix Murder Mistery 2, e l’attrice sarà anche protagonista del biopic sportivo Hail Mary, attualmente in pre-produzione, che la vedrà nei panni di Denise White, una ex contendente al concorso di Miss USA che diventa una manager sportiva di successo. Il nome di Aniston è legato anche ad un progetto senza titolo in fase di sviluppo, una commedia della regista Sophie Goodhart (My Blind Brother) su alcuni genitori che ormai vivono nei sobborghi e che cercano di rivivere i giorni di gloria della loro gioventù.

Per quanto riguarda Julia Roberts la vedremo anche in Leave the World Behind, dramma attualmente in post-produzione scritto e diretto da Sam Esmail (Comet) e basato sul romanzo “Il mondo dietro di te” di Rumaan Alam. trattasi di un dramma familiare che vede Roberts affiancata da Ethan Hawke, Kevin Bacon e Mahershala Ali. Roberts sarà inoltre protagonista di un terzo film, attualmente nella fase di pre-produzione, dal titolo Little Bee, si tratta di un dramma a tinte thriller che segue le vite di un orfano nigeriano di 16 anni e di una coppia britannica in vacanza che si scontrano in un fatidico giorno su una spiaggia africana, quando uno di loro si troverà di fronte ad una scelta terrificante.