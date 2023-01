Murder Mistery 2: trailer italiano e anticipazioni del film Netflix con Adam Sandler e Jennifer Aniston

Dal 31 marzo disponibile su Netflix Murder Mistery 2, Adam Sandler e Jennifer Aniston tornano nei panni di Nick e Audrey Spitz ormai detective a tempo pieno, anche se la loro agenzia privata fatica a decollare, quando si trovano improvvisamente alle prese con un sequestro internazionale: il maharajah loro amico è infatti rapito durante il proprio lussuoso matrimonio.

Murder Mistery 2 – Trama e cast

La trama ufficiale: A quattro anni dalla risoluzione del loro primo caso di omicidio, Nick e Audrey Spitz (Adam Sandler e Jennifer Aniston) sono diventati detective a tempo pieno ma faticano ad avviare la loro agenzia investigativa. Quando sono invitati a festeggiare il matrimonio di un loro amico (Adeel Akhtar) sulla sua isola privata, si ritrovano immersi in nuovo mistero… Non appena la festa ha inizio infatti, qualcuno rapisce lo sposo per ottenere un riscatto e tutti gli eleganti ospiti, i familiari e la stessa sposa diventano possibili sospettati. Murder Mistery 2 coinvolge Nick e Audrey Spitz in un caso che alza la posta in gioco e dà finalmente a questi due detective l’occasione per realizzare tutto ciò che hanno sempre sognato: il successo della loro agenzia e il tanto atteso viaggio a Parigi.

“Murder Mystery 2” di Jeremy Garelick ha aggiunto otto nuovi membri al cast che si uniranno ad Adam Sandler e Jennifer Aniston e sono: Mark Strong (1917, Shazam!), Mélanie Laurent (Bastardi senza gloria), Jodie Turner-Smith (Queen & Slim), Kuhoo Verma (The Big Sick), Enrique Arce (La casa di carta), Tony Goldwyn (Una famiglia vincente – King Richard), Annie Mumolo (Le amiche della sposa) e Zurin Villanueva (Detroit), che si uniranno ai già confermati Adeel Akhtar e John Kani che riprendono rispettivamente i ruoli del maharajah Vikram Govindan e del colonnello Ulenga dal primo film.

Curiosità sul film

“Murder Mystery 2” è diretto da Jeremy Garelick, già regista di Un testimone in affitto, Teh Binge ed episodi delle serie tv Best. Worst. Weekend. Ever e Come sopravvivere alla vita dopo la laurea. La sceneggiatura è scritta da James Vanderbilt (Il tesoro dell’Amazzonia, Sotto assedio – White House Down, Independence day: Rigenerazione, Scream e Scream VI) che ha scritto anche l’originale Murder Mistery.

Prodotto da Adam Sandler, Jennifer Aniston, Tripp Vinson, James D. Stern, James Vanderbilt, A.J. Dix, Allen Covert. Netflix fa debuttare “Murder Mystery 2” in streaming in tutto il mondo a partire dal 31 marzo 2023.

Il terzo film di Adam Sandler e Jennifer Aniston insieme. Il primo e il secondo sono stati Mia moglie per finta (2011) e Murder Mystery (2019).

Mélanie Laurent e Adam Sandler hanno quasi lavorato insieme in Bastardi senza gloria (2009), poiché Sandler è stata la prima scelta di Quentin Tarantino per il ruolo del sergente Donny “L’orso ebreo” Donowitz.

Questo è il primo sequel Netflix di Adam Sandler.

Adam Sandler e Jennifer Aniston sono anche produttori del sequel con le rispettive società di produzione, Sandler con Happy Madison e Aniston con Echo Films.

Murder Mistery 2 – Il film originale

L’originale “Murder Mystery” diretto da Kyle Newacheck ha visto Sandler e Aniston nei panni di una coppia sposata coinvolta in un’indagine per omicidio sullo yacht di un miliardario. Il film ha ricevuto recensioni contrastanti dalla critica, ma il mix di azione e commedia ha fornito intrattenimento di alto profilo in cui ha brillato una Jennifer Aniston davvero in gran forma.

Nick Spitz (Adam Sandler), poliziotto di NY, porta finalmente la moglie Audrey Spitz (Jennifer Aniston) in Europa per una vacanza promessa da tempo. Un incontro casuale durante il volo si trasforma in un invito a partecipare a un intimo incontro familiare sul lussuoso yacht del miliardario Malcolm Quince. Ma quando Quince viene assassinato, i due coniugi diventano i principali sospetti in questo giallo moderno.

Il film ha stabilito un nuovo record per Netflix. Il colosso streaming afferma che, nei primi tre giorni, 30.869.863 account hanno guardato il film: 13.374.914 account nordamericani e altri 17.494.949 account dal resto del mondo.

Andrea Bendewald, che interpreta una cliente del salone, è la migliore amica di Jennifer Aniston (Audrey). Bendewald è stata la damigella d’onore al suo matrimonio con Brad Pitt e ha recitato nella sitcom Friends (1994).

Nick menziona un ragazzo di nome Eric Lamonsoff. Kevin James ha interpretato un personaggio di nome Eric Lamonsoff in Un weekend da bamboccioni (2010) e Un weekend da bamboccioni 2 (2013), interpretato anche da Adam Sandler. La maggior parte dei film di Sandler fa riferimento a quel cognome, come un cenno al suo vecchio amico.

In questo film si possono trovare molteplici riferimenti ai gialli con delitto di Agatha Christie. C’è un cadavere in biblioteca è menzionato da Jennifer Aniston; Le luci si spengono durante la riunione prima dell’omicidio – Un delitto avrà luogo; Dardo amazzonico usato come arma del delitto – Delitto in cielo; il raduno di sospetti con l’assassino divertito è il classico finale di Hercule Poirot; la coppia parte sull’Orient Express e i caratteri usati per i crediti cinematografici alla fine provengono dalla serie BBC Poirot.

Luke Evans (Charles Cavendish) e Victor Turpin (Lorenzo) fanno coppia nella vita reale.

Quando Audrey va nella sezione di prima classe dell’aereo, un passeggero sta guardando una clip di Game Over, Man! (2018), un altro film diretto da Kyle Newacheck.

Quando Nick e Audrey arrivano all’aeroporto di Malaga (Spagna), l’aeroporto mostrato è in realtà l’aeroporto di Milano Malpensa (Italia), non l’aeroporto di Malaga.

Lo yacht del film è il “Sarastar” del commerciante di petrolio italiano Michele Tecchia, che prende il nome dalla moglie dell’armatore, Sara Tecchia.

La mano mancante del colonnello, sostituita da una finta di legno, è un chiaro cenno a un altro film di Adam Sandler. Un tipo imprevedibile (1996), Chubbs, il professionista/allenatore di golf interpretato da Carl Weathers, ha perso la mano sinistra, sostituita con una di legno.

Il film ha una vaga somiglianza con la serie di romanzi di Tommy e Tuppence Beresford di Agatha Christie in cui una coppia sposata si trova coinvolta in storie di spionaggio, hanno problemi economici e la moglie è molto più coinvolta nel risolvere i casi di quanto lo sia il marito. Una grande differenza tra Tommy e Tuppence e i personaggi principali di “Murder Mistery” è che Tommy e Tuppence sono spesso senza lavoro o cambiano lavoro, e in questo film le carriere di Nick e Audrey sono invece fondamentali per i loro personaggi. David Walliams appare in questo film come Tobey ed è apparso come Tommy in Partners in Crime (2015), un adattamento delle storie di Tommy e Tuppence, che ha anche prodotto.

La villa alla fine del film, dove viene rivelata l’identità dell’assassino è Villa Erba, a Cernobbio, Como, Lombardia, Italia. Questa è la stessa location della casa di Francois “The Nightfox” Toulour in “Ocean’s 12”, interpretato da Brad Pitt, ex marito di Jennifer Aniston.

La costa vista all’inizio del loro viaggio in barca, a circa 17 minuti, che viene descritta come Spagna, è in realtà la città costiera di Santa Margherita Ligure nel nord Italia.

Jackie Sandler, moglie di Adam Sandler, appare in un cameo come assistente di volo sull’aereo.

Alla fine del film, vediamo i personaggi di Audrey e Nick su un treno chiamato Orient Express. Questo è un omaggio diretto al famoso romanzo di Agatha Christie “Assassinio sull’Orient Express” (1935).

