The Movie Critic: Tom Cruise in trattative per il nuovo film di Quentin Tarantino?

Secondo un recente rumor che riguarda l’ultimo film di Quentin Tarantino, The Movie Critic, Tom Cruise sarebbe in trattative per unirsi al cast del film.

Cruise e Tarantino hanno quasi lavorato insieme in C’era una volta… a Hollywood, ma le cose non hanno funzionato. Cruise al momento ha annunciato un “Top Gun 3”, sta ultimando la post-produzione di “Mission: Impossible – Dead Reckoning Part Two” e successivamente intraprenderà con il regista Doug Liman (Edge of Tomorrow) l’impegnativa e pionieristica produzione “spaziale” in collaborazione con la Space X di Elon Musk. Di fronte ad un’agenda così impegnativa la fonte spiega che l’attore starebbe cercando di riorganizzare il suo programma per cercare di includere un “piccolo ruolo o cameo” nel film.

“The Movie Critic” è un film biografico ambientato in California nel 1977 “ed è basato su un tizio reale, che non è mai stato veramente famoso, e scriveva recensioni di film per una rivista porno”. Voci non confermate indicano come fonte d’ispirazione il critico cinematografico Jim Sheldon della rivista The Hollywood Press.

Tarantino ha spiegato: “Scriveva di film mainstream ed era il critico di seconda fila. Penso che sia stato un ottimo critico. Era cinico da morire. Le sue recensioni erano un incrocio tra il primo Howard Stern e quello che Travis Bickle [il personaggio di Robert DeNiro in Taxi Driver] potrebbe essere se fosse un critico cinematografico. Pensa alle voci del diario di Travis. Ma il critico del porno era molto, molto divertente. Era molto crudo, hai presente? Imprecava. utilizzava insulti razzisti. Ma la sua roba era davvero divertente. Era maleducato da morire. Scriveva come se avesse 55 anni, ma aveva solo una trentina d’anni. Morì poco più che trentenne. Per un po’ non è stato chiaro, ma ora ho fatto qualche ricerca in più e penso che si sia trattato di complicazioni dovute all’alcolismo”.

Secondo quanto riferito Tarantino ha fatto “un bel po’ di riscrittura” da quando ha raccolto questi nuovi dettagli, quindi potrebbero esserci alcuni cambiamenti rispetto a ciò che è statao divulgato sinora.

Se Tom Cruise porterà a compimento le trattative si unirà ai due attori già confermati del cast: Brad Pitt e Paul Walter Hauser, quest’ultimo è noto al grande pubblico per il ruolo della guardia di sicurezza Richard Jewell nell’omonimo film di Clint Eastwood. Hauser ha vinto anche un Premio Emmy, un Critics Choice Television Award e un Golden Globe per la sua interpretazione nella miniserie televisiva Black Bird.

Fonte: The InSneider