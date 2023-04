Jessica Biel e Xochitl Gomez nel thriller sci-fi “Ursa Major”, Courtney B. Vance sarà Cobra Bubblers nel remake di “Lilo & Stitch”

Jessica Biel e Xochitl Gomez, vista di recente al fianco di Benedict Cumberbatch nel film Marvel Doctor Strange nel Multiverso della Follia, hanno firmato per recitare nel thriller fantascientifico Ursa Major. Il film è l’opera seconda dei fratelli gemelli e registi Jonathan e Josh Baker che tentano ancora la carta del thriller fantascientifico dopo l’esordio con l’interessante Kin, un tributo al regista James Cameron uscito nel 2018 e rivelatosi purtroppo un flop d’incassi, 30 milioni di budget contro 9 d’incassi. Tra le curiosità legate al film ricordiamo l’apparizione a sorpresa nel finale di Michael B. Jordan (Creed), che era anche accreditato come produttore esecutivo del film.

“Ursa Major” è ambientato su un pianeta simile alla Terra, “dove una madre (Biel) e una figlia (Gomez) combattono per la sopravvivenza mentre si nascondono da un gruppo di implacabili cacciatori. Con l’ulteriore minaccia di una tempesta imminente e mortale, Natalie – ora un’adolescente – inizia a interrogare sua madre, Charlie, su chi sono veramente, come sono arrivati ​​dove sono ora e cosa devono fare per sopravvivere. Biel arriva a rimpiazzare Mary Elizabeth Winstead che ha dovuto abbandonare il progetto a causa di conflitti di programmazione.

La sceneggiatura è stata scritta da un team che arriva dalla tv guidato da Patrick Somerville (The Leftovers, Maniac), e che include anche le esordienti Colleen O’Brien e Katie French.

Di recente Biel ha prodotto e recitato nella miniserie tv Candy: Morte in Texas di Hulu nei panni della famigerata killer Candy Montgomery. L’attrice ha anche collaborato come produttrice esecutiva in serie tv come The Sinner e Cruel Summer. L’ultimo ruolo in un lungometraggio di Biel risale al 2017, nel dramma biografico Attacco alla verità – Shock and Awe.

Xochitl Gomez dopo il debutto nel thriller d’azione Shadow Wolves (2019), si fa notare nei panni di Dawn Schafer nella serie tv Il club delle babysitter per poi conquistare il ruolo della supereroina America Chavez nel secondo film di “Doctor Strange” diretto da Sam Raimi. Vedremo Gomez di nuovo nei panni di America Chavez in Avengers: Secret Wars, pellicola di cui non si sa quasi nulla tranne che sarà ispirata all’omonima saga a fumetti, che sarà il film finale della Fase 6 nonché la fine della cosiddetta “Multiverse Saga”. Anthony Russo e Joe Russo (registi di “Infinity Wa” e “Endgame”) avevano espresso interesse a dirigere il film, ma è stato confermato da Kevin Feige la coppia non tornerà alla regia. Il film era originariamente previsto per l’uscita 6 mesi dopo Avengers: The Kang Dynasty (2025) il 7 novembre 2025, ma è stato posticipato dall’11 ottobre 2022 al 1° maggio 2026.

Courtney B. Vance ha firmato per unirsi al cast del remake live-action della Disney di Lilo & Stitch, l’attore interpreterà l’ex agente della CIA diventato assistente sociale Cobra Bubbles, che era doppiato nel film animato originale da Ving Rhames. Vance si unisce ad un cast che già include Billy Magnussen (No Time to Die), Sydney Agudong, Zach Galifianakis, Chris Sanders e l’esordiente Maia Kealoha nei panni di Lilo, una ragazzina nativa hawaiana “che ama l’hula, il surf e la fauna selvatica, con un’affinità speciale per tutte le cose ‘grossolane'”. È molto fantasiosa ma ribelle, il che spesso la mette nei guai e la isola dai suoi compagni di classe, che la considerano una “stramba”. A differenza del film originale che ritraeva i suoi genitori e della sorella Nani morti di recente, nel remake i loro genitori saranno morti da “alcuni anni”, con Lilo che nasconde il suo dolore attraverso “un ottimismo implacabile e una gran voglia di divertirsi”.

Il casting di Vance è stato accolto con alcune polemiche poiché i fan hanno espresso disappunto per il mancato casting del doppiatore originale Ving Rhames, il cui personaggio di Pulp Fiction, Marsellus Wallace, è stato utilizzato come modello per Bubbles.

Courtney B. Vance debutta al cinema nel 1987 con il film di guerra Hamburger Hill: collina 937, in seguito prende parte a film come Caccia a Ottobre Rosso (1990), Pensieri pericolosi (1995) e Uno sguardo dal cielo (1996). Oltre al cinema, Vance lavora assiduamente per la televisione, partecipando come guest star a diverse produzioni televisive, e per il teatro, ottenendo diversi riconoscimenti, tra cui alcune candidature al Tony Awards. Per il cinema ha recitato anche in La fortuna di Cookie (1999) di Robert Altman e Space Cowboys (2000) di Clint Eastwood, ma il ruolo che l’ha reso più celebre è quello dell’assistente procuratore distrettuale Ron Carver in Law & Order: Criminal Intent, interpretato dal 2001 al 2006 per un totale di 111 episodi. Nel 2013 Vance recita a teatro accanto a a Tom Hanks nel dramma Lucky Guy a Broadway e per la sua interpretazione vince il Tony Award al miglior attore non protagonista in un’opera teatrale. Nel 2016 ha preso parte alla prima stagione della serie antologica American Crime Story, impersonando l’avvocato Johnnie Cochran. La sua interpretazione, lodata dalla critica, è stata premiata con l’Emmy per miglior attore protagonista in una miniserie. Vince nel 2020 un secondo Emmy per il ruolo di George Freeman nella serie tv horror Lovecraft Country – La terra dei demoni.

Le riprese principali di “Lilo & Stitch” erano previste a Oahu, Hawaii dal 13 marzo al 16 giugno 2023. Dopo un primo posticipo del primo giorno di riprese al 17 aprile, il giorno precedente è scoppiato un incendio in un veicolo all’interno del campo base allestito per il set del film ad Haleiwa, causando danni per circa 200.000$. Il mezzo bruciato conteneva i costumi che sarebbero stati usati per le prime tre settimane di riprese. Non sono stati segnalati feriti, sebbene l’inizio delle riprese sia stato ulteriormente ritardato. Il dipartimento di polizia di Honolulu lo ha classificato come incendio doloso di primo grado e ha aperto un’indagine.